Nike Editorial Hub

觸動心弦的故事。

精選故事

挑戰常規，永不止息：Circa 72

Nike 檔案部門

挑戰舊習，永不止息

Nike 以挑戰現狀聞名，最新的 Nike Circa 72 系列重新詮釋過去的創新設計，專為未來世代打造。

Jud Brewer 博士分享如何用正念建立和打破習慣

指導

《Trained》Podcast：和 Jud Brewer 博士一起打破不健康的習慣

行為的改變從大腦開始。瞭解如何運用這位成癮精神科醫師的正念建議，來戒除不健康的習慣。

如何突破內心障礙

指導

打破任何心理障礙

在關鍵時刻喪失勇氣？瞭解如何在遇到心理障礙時堅持下去，突破關卡並展現更強大的自我。

Chandra Cheeseborough 訴說 Tigerbelles 的歷史

指導

《Trained》Podcast：和 Cheese 教練一起創造輝煌傳承

這支田徑隊名留青史。聽聽校友 Chandra Cheeseborough 如何薪火相傳，延續傳統。

毅力是與生俱來還是後天養成的

指導

毅力是與生俱來還是後天養成的？

堅持的力量源於基因，但研究顯示，毅力是可以訓練的。只要強化此技巧，你就能進步不息。

如何更加正面看待人事物

指導

如何更加正面看待 (幾乎) 所有事情

參考這個超級簡單的正念練習，有效地挺過疼痛期並緩解情緒。

Sloane Stephens 傷後東山再起

指導

《Trained》Podcast：和 Sloane Stephens 一起東山再起

Sloane Stephens 成為網球強者的秘訣？瞭解她在網球以外的力量，聽聽她的故事。

Nike 檔案部門

查看全部
  • 叛逆精神，永不妥協

    Nike 檔案部門

    反叛精神永不止息

    從錯過奧勒岡州高中田徑錦標賽到在世界舞台上打破紀錄，Steve Prefontaine 向大眾證明勇氣比金牌更有價值。一起來瞭解這位 Nike 元老級巨星如何不單單為了勝利而戰，更是為了打造希望傳承，讓每一位反叛者都能追隨他的步伐。

  • 持續傾聽，永不停歇

    Nike 檔案部門

    永無止境地傾聽

    Bill Bowerman 不僅僅是位創新者……也擅長解決問題，他告訴我們無論問題大小，第一步都是傾聽……

  • 挑戰常規，永不止息：Circa 72

    Nike 檔案部門

    挑戰舊習，永不止息

    Nike 以挑戰現狀聞名，最新的 Nike Circa 72 系列重新詮釋過去的創新設計，專為未來世代打造。

  • 迭代進化，永不停歇──Pegasus：跑者的淬鍊戰靴

    Nike 檔案部門

    迭代進化，永不停歇

    過去四十年來，Pegasus 從功能跑鞋變成穿搭款式，現在是 Nike 人氣不敗的必備鞋款。一起來探索 Nike 超人氣跑鞋的歷史。

  • 實現更高成就，永不停歇：女子足球的崛起

    Nike 檔案部門

    實現更高成就，永不止息

    在 ’99ers 歷史性勝利的激勵和啟發下邁步前行，這場勝利為世界各地的運動員將比賽提升至全新境界。

  • 發揮提問力，永不停歇：NSRL

    Nike 檔案部門

    發揮提問力，永不停歇

    瞭解最早的 Nike Sport Research Laboratory (Nike 運動研究室實驗) 如何為運動科學創新奠定基礎。

  • 邁步前行，永不停歇：疾速血統

    Nike 檔案部門

    邁步前行，永不停歇

    Mercurial 開創了足球的新紀元，「疾速」不只是球員的特質，更是一種生活風格。

  • 啟發力，永不停歇：廣告革命

    Nike 檔案部門

    啟發力，永不停歇

    經典廣告和創新產品一樣，都是 Nike 的基石，這兩者所採行的策略皆深具強大的革命性力量。一起來探究觸動人心、帶動我們前進的廣告，同時看看這些廣告的現代版。

  • 發揮想像力，永不停歇：Air 的力量

    Nike 檔案部門

    創想力，永不停歇

    揭開幕後故事、出乎意料的時刻，以及大膽的決定，瞭解讓 Air 突破重重困境超越文化的種種力量，並從中獲得啟發，打造個人專屬的經典版本。

  • 打破框架，永不停歇：鬆餅格紋思維

    Nike 檔案部門

    打破框架，永不停歇

    探索 Waffle Racer 的成就與事蹟，這款靈感來自早餐的突破性設計，徹底改變了跑步與創新的未來。同時，也瞭解這個款式如何直到現在依然持續為各行各業的創作者帶來啟發。從廚房實驗開始，實現創新革命。

指導

查看全部
  • Jud Brewer 博士分享如何用正念建立和打破習慣

    指導

    《Trained》Podcast：和 Jud Brewer 博士一起打破不健康的習慣

    行為的改變從大腦開始。瞭解如何運用這位成癮精神科醫師的正念建議，來戒除不健康的習慣。

  • Chandra Cheeseborough 訴說 Tigerbelles 的歷史

    指導

    《Trained》Podcast：和 Cheese 教練一起創造輝煌傳承

    這支田徑隊名留青史。聽聽校友 Chandra Cheeseborough 如何薪火相傳，延續傳統。

  • 毅力是與生俱來還是後天養成的

    指導

    毅力是與生俱來還是後天養成的？

    堅持的力量源於基因，但研究顯示，毅力是可以訓練的。只要強化此技巧，你就能進步不息。

  • 如何更加正面看待人事物

    指導

    如何更加正面看待 (幾乎) 所有事情

    參考這個超級簡單的正念練習，有效地挺過疼痛期並緩解情緒。

  • Sloane Stephens 傷後東山再起

    指導

    《Trained》Podcast：和 Sloane Stephens 一起東山再起

    Sloane Stephens 成為網球強者的秘訣？瞭解她在網球以外的力量，聽聽她的故事。

  • 心理健康專家建議的 5 項秘訣，幫助你面對和處理心力交瘁

    指導

    油盡燈枯時該怎麼辦

    筋疲力盡同時又提不起勁，這種詭異的狀態會讓人疲憊且自我懷疑。以下分享重新燃起活力的方法。

  • 若想達成目標，必須先衡量過程是否值得

    指導

    若想達成目標，不妨先衡量過程是否值得

    抱持不實際的期待，可能會讓你半途而廢。本文將分享避免犯此錯誤的方法。

  • 物理治療博士 Kelly Starrett 告訴你如何預防傷害

    指導

    《Trained》Podcast：和 Kelly Starrett 一起提升活動力

    難纏的疼痛又讓你受不了嗎？這位物理治療師提供的運動方法可能就是你所需的解痛秘方。

  • 安慰際效應成立 - 理由說明如下

    指導

    善用安慰劑效應

    當大腦認為某種恢復方式有助於進步時，究竟是否真有科學上的支持，或許對身體來說沒那麼重要。

  • 心理專家分享接受未知數的原因與方法

    指導

    將不確定性化為優勢

    我們無法逃避未知的事物，但也不必讓疑慮妨礙自己進步。

運動員*

查看全部
  • Megan Rapinoe Victory Redefined Capsule 系列

    Nike x Megan Rapinoe

    Victory Redefined 系列

    過去，勝利代表會有輸贏兩方，但 Megan Rapinoe 有不同的看法。看看她如何透過自己的平台改變贏得勝利的意義。

  • 視障跑者的背後有跑步配速員的支持

    運動員*

    由繩子展開的跑步故事

    這則跑步故事較著眼於手而非腳。同樣的運動，同樣的動力，而唯一的差異在於手之間多了一條繩子。每向前邁出一步，情誼、鼓勵和熱情就會從一端傳遞至另一端。

  • 女子足球漣漪效應

    運動員*

    改變巴西女子足球

    巴西足球明星 Andressa Alves 分享女子足球如何在她的祖國和祖國以外的地方發展壯大。

  • 出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界

    運動員*

    在日本的山林小徑中，一位佛教和尚用跑步體驗心靈的澄澈感受

    對 Yukai Shimizu 而言，探索心靈的練習與跑步的例行活動相互呼應，互相激盪出更加美好的一面。

  • 法國足球員 Florine Kouessan 和她的俱樂部 Witch FC

    運動員*

    女巫魔力：一名足球員在巴黎最具創意的俱樂部掀起浪潮。

    Florine Kouessan 正努力建立一支團隊：Witch FC，以此反映出她生活的世界。

  • 採訪 Madison Keys 和 Sloane Stephens

    運動員*

    One on One：Sloane Stephens x Madison Keys

    這兩位網球明星在運動領域中名列前茅，既是對手，也是一輩子的朋友。

  • Renee Montgomery：將運動化為行動

    運動員*

    Renee Montgomery：將運動化為行動

    Renee Montgomery 是首位轉職為老闆兼副總裁的 WNBA 球員，而且她保證自己不會是最後一個。

  • One on One：Fran Kirby 和 Jordan Henderson

    運動員*

    One on One：Fran Kirby x Jordan Henderson

    兩位足球好手分享領導力、落敗與經驗教訓。

  • One on One：Napheesa Collier x Sylvia Fowles

    運動員*

    One on One：Napheesa Collier x Sylvia Fowles

    兩位籃球明星在場內、場外打造跨世代的連結。

  • 墨西哥城足球手 Alan Landeros 讓技巧出神入化

    運動員*

    行為藝術：墨西哥城足球玩家如何精益求精

    Alan Landeros 直到 16 歲才開始探索當地的街頭足球文化。如今，他正在彌補失去的時光。

社群

查看全部
  • 目標：FM 廣播

    社群

    第二季第二集：有歸屬感的未來

  • 永不停歇

    阿瑟頓保護區

    實現更高成就，永不止息。

    阿瑟頓花園的年輕運動員正在為自己和運動打造一個嶄新未來。在這個未來裡，他們透過差異性找到力量，一起實現更高成就。

  • 目標：FM 廣播

    FM 廣播

    第二季第一集：心理健康馬拉松

  • 相知相伴，相助相惜：走上擂台是對手，走出擂台是朋友

    社群

    拳擊場上認真較勁，場外惺惺相惜

    在這間女性專屬的上海健身房中，拳擊手們努力打破性別規範並尋找內在力量，彼此也結下不解之緣。

  • 相知相伴，相助相惜：球場就是家

    社群

    球場就是家

    澳洲西部的一群年輕蘇丹難民從籃球中獲得希望、友誼和身分認同。

  • Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進

    社群

    倫敦足球俱樂部踢出新人生

    Hackney Wick 足球俱樂部成立於 2015 年，自此，俱樂部創辦人便一直協助建立場內外的社群。

  • 踏上足球最高境地，在瑞士阿爾卑斯山來場比賽

    社群

    想踏上足球的最高境地來場比賽嗎？

    歡迎來到全歐洲海拔最高的足球場。在這裡，只要足球飛出場邊欄球網，就會落入約 1,100 公尺高的峽谷。

  • 我們這樣玩運動：六人足球

    社群

    我們這樣玩運動：6 人制美式足球

    透過高比分版本的經典運動，讓快速變遷的德州小鎮馬爾法延續優良傳統。

  • Bunabhainneadar 網球場

    社群

    有人要打網球嗎？有人嗎？

    在這座崎嶇的蘇格蘭島嶼上，英國最偏遠的網球場將各種年齡與能力的當地人都凝聚在一起。

  • 我們這樣玩運動：巴貝多的馬路網球

    社群

    我們這樣玩運動：馬路網球

    這種充滿活力的另類版草地網球，是巴貝多 (Barbados) 街頭文化中的重要環節。

文化

查看全部
  • 穆斯林女性重拾發言權

    文化

    穆斯林女性形象重塑

    這個總部設於倫敦的聯合組織，其共同創辦人正在使用創意空間來打破一般人對穆斯林女性的刻板印象。

  • 舞蹈的串連力量

    文化

    透過身體和心靈串連彼此的舞者

    對於這幾位住在倫敦的好室友來說，舞蹈是一種表達方式。現在，她們認為整個全世界都因舞動而串連起來。

  • 我的遊樂場：為地球的未來而戰

    文化

    Garima Thakur 為了地球的未來發出抗議

    一名年僅 15 歲、居住在印度的氣候變化社會運動家努力讓自己的家鄉謹記過去的環境災難教訓。

  • null

    文化

    為了站上舞台，這名舞者首度找到自我，並讓刻板印象止息

    Nathan Féliot 超越社會和父母對他的期望，成為家族中的首位舞者。

  • 窺探設計背後的巧思：Momo Hassan-Odukale 重新定義奈及利亞的時尚

    文化

    這位奈及利亞的創意人正在扭轉非洲時尚的印象

    從洛杉磯到倫敦，再到拉哥斯，Momo Hassan-Odukale 橫貫不同大陸的跨文化風格，成為她領導個人創意工作室不可或缺的助力，進而啟發當地設計師。

  • 窺探設計背後的巧思：Michelle Li 展現出眾風采

    文化

    超乎想像更期待：編輯特寫繽紛穿搭

    Michelle Li 在紐約市從事編輯工作，她結合抽象印花、結構或明亮配色，以及她在印第安納州成長經歷中獲得的自信，成功突破時尚造型的界限。

  • 永不忘本：Mekdela Maskal 分享告別紐約以及在加州找到自我的故事

    文化

    Mekdela Maskal 在加州山丘重新發現自我並與過去連結

    這位氣候記者離開了她在布魯克林的公寓，在北加州找到更多空間與自我，摸索她的文化與童年輪廓。

  • 跨界對談：Playground Coffee 的 Zenat Begum 與製作人 Elle Clay

    文化

    對布魯克林的兩位創業家來說，團隊合作是在場內、外贏得勝利的開始

    製作人 Elle Clay 與咖啡廳老闆 Zenat Begum 為她們的 Bed-Stuy 社區與社群內的社運盡一分心力，讓附近居民免費飽食一餐，共享雙贏。

  • 窺探設計背後的巧思：Lono Brazil III 透過跑步放飛創意

    文化

    對籃球的熱愛及對跑步的熱情造就了這位創意人的風格

    無論是站在 DJ 台後方，或是以跑步教練的身分出現在路上，運動與文化交織出的火花一直都是 Lono Brazil III 人生中的重要養分。

  • 跨界對談：健身教練 Shev Robinson 和舞蹈編導 Tanisha Scott

    文化

    自信讓這兩人成為舞蹈與健身界的領導者

    編舞家 Tanisha Scott 與健身教練 Shev Robinson 娓娓道來，為何先賦予力量給自己，才能賦予力量給別人。

創新

查看全部
  • 延長跑鞋壽命的 12 個方法

    創新

    增加里程：延長跑鞋壽命的 12 個簡易方法

    幾位跑者分享日常運動裝備簡易保養的入門秘訣。最棒的是，這些妙招有助於減少浪費和成為更有正念的跑者。

  • 如何清潔跑鞋並在地球上留下更輕的足跡

    創新

    如何清潔你的跑鞋，以及在地球上留下輕盈的足跡

    希望跑鞋能穿得更久？簡單的清潔就能延續鞋款壽命。觀看 Nike 服飾設計師 Raj Mistry 示範微小的日常動作，如何帶來長久的影響。

  • Nike 反向物流任務，拯救數百萬雙鞋

    創新

    救援任務：逆向物流如何拯救百萬雙鞋

    Nike 的舊鞋翻新計畫，為廢棄的運動鞋注入新生命。

  • Nike 的單盒設計讓包裝減半

    創新

    與眾不同的交貨方式：瞭解單盒設計如何使包裝減半

    瞭解 Nike 包裝團隊如何捨棄雙盒設計以減少浪費，並重新想像單一鞋盒的最大功用。

  • 資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

    創新

    分析看看：資料如何成就出色設計

    我們創新資料分析，升級經典鞋款的再生材質。而視覺上的改變超級細微，我們打賭你找不出來。

  • 透過內部回收打造 Nike Air

    創新

    完整循環：Air 如何透過內部回收再生

    穿梭幕後，瞭解 Nike Air 氣墊如何一再重生。

  • 使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

    創新

    為舊運動鞋賦予新生命：試試柳橙、核桃和麵粉？

    是的，你沒聽錯！Nike 鞋款設計師分享三種使用天然材料的方法，在家簡單動手做就能讓運動鞋壽命更長，穿得更久。快來加入他們的行列！

  • 實作分享：如何用色彩寫日記

    創新

    如何用色彩寫日記，並以不同角度看待世界

    用這簡單的日常練習來理清思緒，與周遭環境連結，並鍛鍊你的創意肌肉。四位 Nike 設計師將提供實踐方法。

  • 居家運動計畫秘訣

    創新

    在家工作 (運動) 計畫：疫情時代健身如何形塑我們的未來

    不論是專業教練或一般運動員，任何能讓我們變更強壯的妙招、替代措施、分析和突破方法，都絲毫不馬虎。

  • 實作分享：如何製作生物材料

    創新

    如何製造有機材料，並從自家廚房中開創未來

    透過 Nike 設計師 Rikke Bonde 的分享，學習如何將藻類變為天然塑料，並深刻體認該如何追求自己的熱情。

.

.