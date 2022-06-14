為舊運動鞋賦予新生命：試試柳橙、核桃和麵粉？

創新

是的，你沒聽錯！Nike 鞋款設計師分享三種使用天然材料的方法，在家簡單動手做就能讓運動鞋壽命更長，穿得更久。快來加入他們的行列！

上一次更新：April 4, 2022
7 分鐘閱讀時間
使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

「實作分享」是創新專家分享手作技巧教學的系列。

鞋款設計專家 Aja Zarrehparvar 在談到她即將與我們分享的植物性運動鞋染料配方時，開玩笑地說：「我是表現優良的素食主義者，但也是差強人意的純素主義者。」

無論是午餐吃什麼，還是如何保養鞋子，我們都在用自己的方式努力成為更具永續概念的公民。但個人行為真能促成社會的改變嗎？

Aja 是這麼認為的：「文化決定了何謂『酷炫』。如果文化持續鼓勵你改造鞋子，例如可自行變換風格、節約，我們便能使永續性成為無可否認的酷炫基石！」

使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

認識主持人 Aja Zarrehparvar (右) 和來賓 Indah Nur。

雖然對我們大多數人來說，將鞋子浸在一桶裝滿甜菜的熱水可能很難馬上聯想到環保 (還不是！)，但這就是 Aja 一天的工作。

她談到自己在 Nike 園區創客空間 Blue Ribbon Studio 的工作：「我在此是為了啟發全公司的設計師，激勵他們探索、夢想、挖掘新的製程和方法，並且永遠抱著興奮的心情。有時會出錯，但這正是愉快的意外來源，因為這就是要解決的地方！」

準備好要用創新思維 (還有一點體力活)，解決實際的運動鞋問題了嗎？下拉瞭解清潔、染色和黏合鞋子的方法，這裡採用的是 Aja 和鞋款設計師同行 Indah Nur 在家使用的永續概念法。讓我們開始吧！

備註：部分方法會用到滾燙的液體，因此需在成人的監督下進行，而且務必佩戴護目鏡和手套。

1. 如何讓運動鞋保持嶄新樣貌：使用家中物品

不論你是盡可能將運動鞋保持得跟新鞋一樣，還是偏好讓鞋子隨著使用時間增添陳舊質感，有件事是肯定的：「好好照顧物品，就可以增加使用年限。」專門為愛玩小朋友設計耐穿運動鞋的 Indah 如此表示。如果各種意見和技術讓你不知所措，可以先從基礎著手，使用家中廚房和浴室唾手可得的工具！觀看上方短片，瞭解詳細建議。

趣味揭秘：如同許多塑料，Nike Air 氣墊長時間下來會因為氧化而變得霧霧的。但不用擔心，我們提供閃亮如新的秘訣。快來看看！

更多秘訣：換穿不同的運動鞋不僅有利於造型穿搭，也能讓鞋款保持煥新的狀態更久。我們透過 Nike 品管工程師得知，大多數泡棉中底穿在腳下一天後，需 24 至 48 小時才能復原。因此，方便時可輪流換穿多雙鞋子，讓鞋子有時間恢復。

2. 如何用天然染色為鞋子賦予新生命

你是否曾無意中找到埋在衣櫃裡骯髒又變色的鞋子，又或許你只是穿膩了，不想再穿？把鞋子捐出去或回收之前，不妨考慮用繽紛的嶄新外觀讓鞋子恢復活力！如果嘗試使用上述的天然配方還會更加分。Aja 表示：「所有染色法都會為鞋子賦予新生命，但用薑黃、咖啡或食物殘渣染色，才是生生不息的永續藝術！」

趣味揭秘：甜菜是紅色的，咖啡是棕色的……那你覺得酪梨籽會是什麼顏色的染料？從上方影片發現驚人答案。

更多秘訣：瞭解你的材料！上面討論的天然染料用在天然材質的效果最好，例如：棉、帆布、麂皮、羊毛。合成材質 (例如：塑膠、橡膠、聚酯纖維) 是許多鞋子的原料，卻無法以同樣的方式吸收天然染料。所以若想重新染色，請從當地工藝材料行購買更強效的染料。

3. 如何製作 DIY 鞋膠，保存破損的運動鞋

Aja 談到自己鍾愛的多雙鞋子時 (包括上面那雙令人依依不捨的鞋)，說道：「這些鞋訴說著當初入手的故事，還有我穿上後的感受。即使過了這麼久，這些鞋的奇妙之處還是難以言喻！」如果你珍愛的運動鞋開始分崩離析，可以塗上一些膠水，但記得觀看上方短片，瞭解哪些問題可以修復、塗抹膠水的正確方法，影片中還提供在家自製膠水的配方。

趣味揭秘：自古以來 (也就是數千年前)，上方示範的麵粉膠水就一直應用在各種技藝上，像是書籍裝訂和剪紙等。

更多秘訣：有沒有更強效的膠水？當然有！Nike 化學家一直都在研發更棒的膠水。不過即使是工業級的膠水，也會在數十年後逐漸失去黏性。太過潮濕或過熱會加快此過程，因此請盡量避免讓鞋子受潮或受熱。如果鞋子真的壞掉了，可以隨時拿到參與回收計畫的 Nike 門市回收

認識運動鞋專家：Aja + Indah

你聽見她們上述的秘訣了，現在來認識一下我們本期「實作分享」的主持人。

使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

Aja
Nike Blue Ribbon Studio
鞋款設計專家

Blue Ribbon Studio 是什麼？
「BRS 是 Nike 設計的文化、創意與社群樞紐，我們是 Nike 設計創意的中心，設計師可以在此盡情發揮創意。」

請和我們談談你的工作。
「身為 BRS 鞋類設計專家，我的工作是支援其他設計師，用各種不同的風味、質地和形狀在這些創意頻率上跳躍。我將自己想像成麥片碗中的乳品：不含牛奶的燕麥奶。」

是什麼引領你走到這裡？
「我在大學和研究所念的是建築，約在三年前加入 Nike 擔任 3D 鞋類設計師。」

你在工作和生活上發揮了哪些人格特質？
「我願意一頭栽進探索和鑽研工作！我有無窮的好奇心，熱愛學習新事物，總是設法讓一切輕鬆好玩。」

使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

你對運動鞋的熱愛在何時萌芽？
「我在國一的籃球賽上穿著 Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006。從我入手第一雙運動鞋後，就再也回不去了。」

你最近最愛的鞋款有哪些？
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’：「鞋頭上的『Please Crease』(請把鞋子穿皺) 短語非常棒，完全道出運動鞋文化。」

ISPA Flow：「超好看的半透明鞋面，穿著走路很有趣，有種截然不同的體驗。」

Blazer Jumbo：「設計下足功夫，我想『這就是經典再進化』。」

使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

Indah
Nike Kids’ Footwear
材料設計師

請和我們談談你的工作。
「我的職責是真正瞭解消費者的需求，打造令人嚮往的產品，並從材料的角度帶入創意、永續性和循環性，解決各種問題。」

你對運動鞋的熱愛在何時萌芽？
「我和運動鞋的連結來自與家人共享的時光。當我 2005 年從印尼搬到洛杉磯時，我不會說英語，我的表兄弟也不會說印尼話，但不知何故，我們透過運動鞋建立起情誼。他們會帶我漏夜排隊買鞋，我也趁著這個機會結交新朋友，這個社群讓我很有歸屬感。」

你在工作和生活上發揮了哪些人格特質？
「我是隨和外向的魔羯座，喜歡嘗試新食物，到新的古著店、二手商店挖寶。我的鞋子穿起來一定要舒服，因為我喜歡在外面四處亂晃！」

使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

你最近最愛的鞋款有哪些？
Air Jordan 4 x Off-White：「這對我來說意義重大，因為這是女款版本。這雙鞋越磨越好看，我們團隊總是在找會隨著時間變得更好看的材料。」

Air Jordan 1 中筒 Fearless ‘Melody Ehsani’：「這是朋友送我的。很多人對中筒鞋嗤之以鼻，但對我來說，中筒鞋非常舒適，是我最愛的鞋款之一。這是由女性設計而成，傳達的故事和配色都很瘋狂。」

Air Jordan 3 ‘A Ma Maniére’：「另一雙女款版本的鞋，這是我費盡千辛萬苦才入手的鞋款。我喜歡這雙鞋的高級材質、絎縫襯裡 (超舒適)、麂皮，還有印在鞋帶頭的『Work Harder』(再接再厲)。」

使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

Aja
Nike Blue Ribbon Studio
鞋款設計專家

Blue Ribbon Studio 是什麼？
「BRS 是 Nike 設計的文化、創意與社群樞紐，我們是 Nike 設計創意的中心，設計師可以在此盡情發揮創意。」

請和我們談談你的工作。
「身為 BRS 鞋類設計專家，我的工作是支援其他設計師，用各種不同的風味、質地和形狀在這些創意頻率上跳躍。我將自己想像成麥片碗中的乳品：不含牛奶的燕麥奶。」

是什麼引領你走到這裡？
「我在大學和研究所念的是建築，約在三年前加入 Nike 擔任 3D 鞋類設計師。」

你在工作和生活上發揮了哪些人格特質？
「我願意一頭栽進探索和鑽研工作！我有無窮的好奇心，熱愛學習新事物，總是設法讓一切輕鬆好玩。」

Indah
Nike Kids’ Footwear
材料設計師

請和我們談談你的工作。
「我的職責是真正瞭解消費者的需求，打造令人嚮往的產品，並從材料的角度帶入創意、永續性和循環性，解決各種問題。」

你對運動鞋的熱愛在何時萌芽？
「我和運動鞋的連結來自與家人共享的時光。當我 2005 年從印尼搬到洛杉磯時，我不會說英語，我的表兄弟也不會說印尼話，但不知何故，我們透過運動鞋建立起情誼。他們會帶我漏夜排隊買鞋，我也趁著這個機會結交新朋友，這個社群讓我很有歸屬感。」

你在工作和生活上發揮了哪些人格特質？
「我是隨和外向的魔羯座，喜歡嘗試新食物，到新的古著店、二手商店挖寶。我的鞋子穿起來一定要舒服，因為我喜歡在外面四處亂晃！」

使用天然材料，為舊鞋賦予新生命
使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

你對運動鞋的熱愛在何時萌芽？
「我在國一的籃球賽上穿著 Air Jordan 4 Retro ‘Mars’ 2006。從我入手第一雙運動鞋後，就再也回不去了。」

你最近最愛的鞋款有哪些？
Air Jordan 1 ‘Not For Resale’：「鞋頭上的『Please Crease』(請把鞋子穿皺) 短語非常棒，完全道出運動鞋文化。」

ISPA Flow：「超好看的半透明鞋面，穿著走路很有趣，有種截然不同的體驗。」

Blazer Jumbo：「設計下足功夫，我想『這就是經典再進化』。」

你最近最愛的鞋款有哪些？
Air Jordan 4 x Off-White：「這對我來說意義重大，因為這是女款版本。這雙鞋越磨越好看，我們團隊總是在找會隨著時間變得更好看的材料。」

Air Jordan 1 中筒 Fearless ‘Melody Ehsani’：「這是朋友送我的。很多人對中筒鞋嗤之以鼻，但對我來說，中筒鞋非常舒適，是我最愛的鞋款之一。這是由女性設計而成，傳達的故事和配色都很瘋狂。」

Air Jordan 3 ‘A Ma Maniére’：「另一雙女款版本的鞋，這是我費盡千辛萬苦才入手的鞋款。我喜歡這雙鞋的高級材質、絎縫襯裡 (超舒適)、麂皮，還有印在鞋帶頭的『Work Harder』(再接再厲)。」

Move to Zero 為你呈獻：瞭解 Nike 如何踏上實現零碳排放和零廢棄的旅程，藉此保護運動的未來。

瞭解更多資訊

影片：Ariel Fisher
文字：Gail Dorwin

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