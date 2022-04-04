使用天然材料，為舊鞋賦予新生命

請和我們談談你的工作。

「我的職責是真正瞭解消費者的需求，打造令人嚮往的產品，並從材料的角度帶入創意、永續性和循環性，解決各種問題。」



你對運動鞋的熱愛在何時萌芽？

「我和運動鞋的連結來自與家人共享的時光。當我 2005 年從印尼搬到洛杉磯時，我不會說英語，我的表兄弟也不會說印尼話，但不知何故，我們透過運動鞋建立起情誼。他們會帶我漏夜排隊買鞋，我也趁著這個機會結交新朋友，這個社群讓我很有歸屬感。」



你在工作和生活上發揮了哪些人格特質？

「我是隨和外向的魔羯座，喜歡嘗試新食物，到新的古著店、二手商店挖寶。我的鞋子穿起來一定要舒服，因為我喜歡在外面四處亂晃！」