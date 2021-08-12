跨界對談：健身教練 Shev Robinson 和舞蹈編導 Tanisha Scott

Tanisha：我至今尚未碰過人們所謂的死胡同。我只能說，因為對我來說，編舞、動作、創意指導都不是機械式的。這並非紙上談兵。一切事物都有自己的故事。因此我期待的第一件事就是釐清狀況。這首歌要傳達的訊息是什麼？傳遞訊息的人是誰？我會將這些小塊的拼圖拼在一起。如果我發現有地方無法密合，就表示在這個故事中有不真實的成分，而我不會參與任何不真實的事。



Shev：你會如何讓你的藝術家和舞者保持積極？



Tanisha：每個人都應該對自己完成的工作感到驕傲，並瞭解自己在整體情況中扮演重要角色。身為領導者，我必須分派工作。我必須確保構思是合理的，而且我有適當的演出者，包括適當的造型師、適當的舞者和適當的私人助理。這是個工作的生態系，重點就是團隊合作。我認為當你為人們賦予力量，並讓他們持續負責，他們會想要做得更好，而且也會確實做得更好，這就是我的工作方式。



Shev：你如何和學生、其他舞者，或甚至是顧客建立連結？



Tanisha：我不會自命不凡，因為我總是在學習。因此，我會聆聽，我說很多話，(在拍攝期間) 我問很多問題。我總是在隱蔽的地點和小孩共舞之類的。我需要從世俗中抽離，那才是真正顯得真實的地方。我尊重這一行，我尊重以各種方式展現的各種藝術形式，而且我仍持續想像，持續夢想。



Shev：你看不見我的雞皮疙瘩，但我可以感覺得到。