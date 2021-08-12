跨界對談：健身教練 Shev Robinson 和舞蹈編導 Tanisha Scott

自信讓這兩人成為舞蹈與健身界的領導者
文化
編舞家 Tanisha Scott 與健身教練 Shev Robinson 娓娓道來，為何先賦予力量給自己，才能賦予力量給別人。
「跨界對談」是運動與創意界同等級的精英面對面討論，說明他們如何在運動場內外取得勝利的系列。
Tanisha Scott 和 Shev Robinson 以助人為己任。Tanisha 是傳奇編舞家，而 Shev 則是網路追隨者持續激增的知名健身教練。對這兩人來說，工作就是為了賦予人們力量，讓人們不論是生理上、心理上，還是創意上，都可以過著最理想狀態的生活，Shev 認為自己的工作是要「打造出自信的群體」。這兩人各自曾指導過今日許多優秀的藝術家進行經典的現場表演、拍攝音樂影片和雜誌封面，也曾協助過一般的運動員。身為具牙買加血統的多倫多當地人，她們同樣也是正在熟悉娛樂業的兩名女性，有時甚至會攜手一同訓練高階顧客。
在跨界對談的訪談中，Tanisha 和 Shev 討論到執行面，即適用於任何行業的跨領域原則，另外，兩人也表示，如果要將顧客指導至出色，必須從內在出發。
Shev：我們開始吧。Tanisha，你會如何形容你的工作？
Tanisha：我是編舞家、動作指導，而後者和編舞家非常不同，我同時也是創意總監。
Shev：你為人們賦予舞台上的自信。
Tanisha：在我至今所能做到的一切之中，這大概是最能為人帶來力量的事情之一……換你和我談談你的工作。
Shev：就像真正的加勒比海人，我身兼三種職業：健身愛好者、企業家和教練。我訓練藝術家準備巡迴表演、音樂會、街頭表演和拍攝雜誌封面。我經營一家名為 Body by Shev 的公司，訓練來自世界各地的人。很棒的是，我可以接觸到我從未遇過的人，並協助他們達成目標。
Tanisha：而且你知道嗎？我總覺得你是全然無私的。因為我們曾一起工作，我親眼見識過。你認為這是你從事這一行的原因嗎？
Shev：我知道我想幫助人，我想成為人們有自信的原因，只是不知道會用什麼方式去實現。我一直都很喜歡健身。這是我永遠的熱愛。我過去是田徑明星，這是我的一部分。我注定要成為現在的我……因此，請告訴我，你曾遭遇創意上的障礙嗎？如果有的話，你是怎麼克服的？
「每個人都應該對自己完成的工作感到驕傲，並瞭解自己在整體情況中扮演重要角色。」
Tanisha
Tanisha：我至今尚未碰過人們所謂的死胡同。我只能說，因為對我來說，編舞、動作、創意指導都不是機械式的。這並非紙上談兵。一切事物都有自己的故事。因此我期待的第一件事就是釐清狀況。這首歌要傳達的訊息是什麼？傳遞訊息的人是誰？我會將這些小塊的拼圖拼在一起。如果我發現有地方無法密合，就表示在這個故事中有不真實的成分，而我不會參與任何不真實的事。
Shev：你會如何讓你的藝術家和舞者保持積極？
Tanisha：每個人都應該對自己完成的工作感到驕傲，並瞭解自己在整體情況中扮演重要角色。身為領導者，我必須分派工作。我必須確保構思是合理的，而且我有適當的演出者，包括適當的造型師、適當的舞者和適當的私人助理。這是個工作的生態系，重點就是團隊合作。我認為當你為人們賦予力量，並讓他們持續負責，他們會想要做得更好，而且也會確實做得更好，這就是我的工作方式。
Shev：你如何和學生、其他舞者，或甚至是顧客建立連結？
Tanisha：我不會自命不凡，因為我總是在學習。因此，我會聆聽，我說很多話，(在拍攝期間) 我問很多問題。我總是在隱蔽的地點和小孩共舞之類的。我需要從世俗中抽離，那才是真正顯得真實的地方。我尊重這一行，我尊重以各種方式展現的各種藝術形式，而且我仍持續想像，持續夢想。
Shev：你看不見我的雞皮疙瘩，但我可以感覺得到。
「協助其他人重拾遺失的自信這個想法讓我受到激勵。」
Shev
Tanisha：那健身和養生是如何出現在你的日常生活中的？
Shev：我非常重視協助人們瞭解健康和養生的概念。從我如何展開一天，到我如何滋養我的身體，以及我如何將活力投射到別人身上。我不知道還能用什麼方式生活。如果我不健康，我就無法幫助其他人。我認為其他人也能感受到我的活力。
Tanisha：你是如何讓自己保持積極，以促使其他人也保持積極？
Shev：協助其他人重拾遺失的自信這個想法讓我受到激勵。我不在意是什麼原因，無論是因體重增加或懷孕而讓你穿起衣服感到不自在……我將顧客稱為我的大家庭。我從未如此受到其他人的活力所驅策。這就是為何我必須打造我個人平靜與聚焦的空間，我才能為其他人服務。
Tanisha：這就是無私。在開始與顧客合作之前，你會做哪些事來讓自己集中注意力？
Shev：在我和顧客展開一天的合作之前，我會試圖提醒自己他們現身於此的原因。他們的故事是什麼，他們需要我怎麼做？因為是我在提供服務，在我理解他們為何來尋求服務之前，我無法提供這樣的服務。
「在我和顧客展開一天的合作之前，我會試圖提醒自己他們現身於此的原因。他們的故事是什麼，他們需要我怎麼做？」
Shev
Tanisha：你要如何在顧客的健身期望與他們個人實際的身體健康狀況之間取得平衡？
Shev：我認為告知女性顧客真相很重要，不要讓她們把我視為某種偶像。我只是個人，我每天鍛鍊自己，因為我也有目標。我並不只是永遠都看起來很完美的訓練員。我們正在舉辦 30 天的挑戰，而我也在參與挑戰。她們吃什麼我也跟著吃什麼。我正在鍛鍊，而且和她們進行同樣的計畫。
Tanisha：正是如此。這和我所做的非常相似，就是讓人們成為最佳版本的自己。你展開了 30 天的挑戰，請堅持下去，我必須要這麼說。Shev，你和 500 人一起展開了 30 天的挑戰。
Shev：585 人。
Tanisha：讓我對此表示敬意，585 人。若談到協助人們達成目標，這次是否讓你瞭解自己的限制？
Shev：我總是說，我希望能夠同時指導大量的女性健康增重、減重、緊緻線條和維持身材，不論她們的年紀和健身程度為何。我能夠做到這件事已經改變了我對自身指導能力的觀點，並瞭解自己的能力所及。
Tanisha：全都擠在同一時間，多麼了不起啊。
文字：Darian Harvin
影片：Travis Wood
撰寫時間：2020 年 11 月