相知相伴，相助相惜：球場就是家

球場就是家
社群
澳洲西部的一群年輕蘇丹難民從籃球中獲得希望、友誼和身分認同。
「相知相伴，相助相惜」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。
伯斯南灘的弗里曼特爾 (又稱費利歐) 有一處籃球場，正在進行一場臨時起意的三對三鬥牛賽。看起來氣氛和諧，但笑鬧中透露了龐大賭注：輸家請吃晚餐。
Chris Lako 說：「我相信這一餐一定會很好吃！」他是隊上的開心果 (也是個子最小的球員，這讓他經常成為大家開玩笑的對象)。
球隊的地下隊長 Sebit Reath 在運球時不禁嘴角上揚，這位憑藉籃球獲得大學獎學金的 22 歲青年也喊著：「老哥，我想喝奶昔。而且你最好多準備一些錢，因為我還想去 Nobu！」他個人偏好高級日本料理。
21 歲的 Chudier Lap 回覆：「有我在，你休想吃免費晚餐。想得美！」他是隊上算很年輕的球員。
25 歲的 Ngor Manyang 是 Sebit 的隊友，他說：「我們可以吃燒烤嗎？」他們操著一口標準澳洲口音，但字裡行間仍保有家鄉特色。球場上所有球員都是來自南蘇丹的難民，從小便搬到伯斯的這座西邊城市。
他們跨越半個地球，在這裡落地生根，長成蒼天大樹：Sebit 的身高約為 208 公分。但是真正吸引路人目光的，是很少有機會近距離地觀看球技非凡的賽事。他們都已經是或即將成為職業級球員，但今天比賽的重點是展現對球賽 (和食物) 的熱忱。
Sebit 從左側穿越上籃，進網得分。喝水休息的時間到了，4 點回到場上再戰。
由左至右：Chudier、Ngor 和 Chris 在比賽開始之前一邊打鬧一邊伸展拉筋。
我們趁機上前與 Sebit、Chuatwech 和 Ngor 閒聊 (19 歲的 Chuatwech 是 Sebit 的弟弟，在當地的國家籃球聯盟隊伍服役)，他們描述了這項運動帶來的機會，讓他們更接近自己重視的事物。
我們談論了對籃球的愛，以及通往自由及勝利的大門。
你的家人為什麼會從南蘇丹遠渡重洋搬到伯斯？
Chuatwech：我生在南蘇丹的瓦特，因為發生內戰，我家在我三歲的時候搬到澳洲。
你的故鄉是哪裡？
Chuatwech：澳洲在我的人生具有重要的地位，我也很感激我獲得的一切機會。但我會一直掛念著南蘇丹，它永遠是我的故鄉，我對那裡的傳統文化也有很強烈的共鳴。
由左至右：Chat、Nyanen、Chol、Sebit、Dinaay、Thomas、Nyadang 和 Chuatwech Reath 在他們位在澳洲西部伊利恩布努克的家。
傑出的運動表現如何幫助你接觸更大的澳洲社群？
Chuatwech：它讓我知道不能把任何事情當成理所當然，如果想要脫離困境，唯一的方法就是努力。我希望擁有更好的未來，從南蘇丹搬到澳洲的種種改變都能有所回報。希望有一天，我能回到南蘇丹，為那裡的每個人帶來正面影響。
Sebit：我覺得成為運動好手能讓你更容易被接納。我真心覺得這能吸引身邊的人。
為什麼會接觸籃球？
Ngor：我們族人的身高 (南蘇丹的丁卡族) 在世界名列前茅，在身高和運動協調性上顯然有優勢，所以我們就全心投入籃球運動。
Sebit：主要是因為我哥哥。我們簡直密不可分，所以我想要跟他一起玩球。籃球是我生活的三大支柱之一，其他兩個是學校和家人。
Chuatwech：因為我的哥哥都在打籃球。他們週末會一起去比賽，我也想跟他們一起，所以決定不踢足球，改打籃球。我從四年級開始認真訓練，現在我想要成為職業球員。我的生活圍繞著籃球打轉，我的心思全放在籃球上。
由左至右：Chris、Ngor 和 Chudier 在前往南灘籃球場的路上，坐在後座有說有笑。
你們的球隊一開始是如何組成的？
Chuatwech：我們已經認識好幾年了，家人也都彼此熟識。我們從小就玩在一起，後來有人想組隊加入南蘇丹裔澳洲國家籃球協會，於是成立了 Perth Rhinos。這支球隊在 2018 年的時候解散了，但我們覺得現在這支球隊是 Perth Rhinos 的延續。
成為這支球隊的球員是什麼感覺？
Sebit：所有的外在干擾都會消失，沒有任何事情比我們聚在一起還要重要。籃球是一種需要團結的運動，每個人都要保持步調一致才能成功。我們會爭吵，最後再和好如初進行下一場比賽。這就是團隊精神，這些點滴也深化了我們的友誼。
Ngor：我能感受到愛還有正能量。我在這個團隊裡面獲得強大支持，不管在哪裡，我們都是彼此的堅強後盾。
Chuatwech：我們就像是一個大家庭，發生問題時，你可以告訴隊上的任何人。比賽時一定會遭遇挫折，但又不想輸掉比賽。籃球是一個團隊運動，你必須與大家同心。這樣一來，問題就解決了，因為我們會一起集思廣益。
Ngor 在發生犯規後扶 Bang 起身。
你們如何將情誼延伸至球場之外？
Ngor：我們會鼓勵每個人，而這讓我們更有韌性。當我們並肩打球時，一個人成功等於大家的成功，這就是我喜歡團隊運動的原因。
Sebit：一起打球讓我們的友誼更堅定。我們會爭吵，最後再和好，這深化了我們的友誼。
Reath 家庭藉由午餐時光聯絡感情。
你們會如何描述自己的球風和長處？
Ngor：我擅長投籃，我可是絕無僅有的神射手。
Sebit：我擁有全方位技能和過人身高，可以從很高的地方投籃。
Chuatwech：我的速度很快、運動協調性很好，不怕與人分享功勞。我喜歡贏得比賽，所以我會竭盡所能地取得勝利。
誰是最佳球員？
Sebit：(神情嚴肅) 我會說我自己。
Chuatwech：(神情嚴肅) 我哥。
由左至右：Chris、Bang 和 Chudier 搶籃板球。
回到球場上，比賽逐漸白熱化。他們在場上言語交鋒，就像他們的過人姿勢一樣犀利。
「他不想投籃！」
「老哥，上籃！」
「嘿！當矮個兒的感覺是什麼啊？」
「該你表現了，讓我們看看你的本事！」
鄰近球場的球員都停下比賽，聚集在場邊，想要近距離欣賞球員的高超球技。觀眾對他們球技的讚美證明了這些人已透過籃球成為當地英雄。
這一場 11 分制的比賽的最後勝場數為 4 比 3，Sebit 的球隊獲勝。Sebit 身為比賽 MVP，花了幾分鐘的時間指點場邊觀賽的孩子。
接著球隊就前往海灘休息沈澱，享受弗利曼特爾知名的微風吹徐，當地人稱之為「費利歐醫生」，因為清爽的海風是澳洲酷暑的一帖「涼」藥。他們坐在沙灘上，讓費利歐醫生輕拂身體。他們跑入浪花之中，彼此追逐嬉戲，笑倒在地。
由左至右：Chris、Chudier 和 Bang 在南灘結束比賽後喘氣休息。
輸家向贏家承諾，很快會帶他們去吃漢堡或肋排。雖然當下獲勝的意義重大，但這不是重點。對他們來說，籃球就是共同的語言，是他們瞭解世界的管道，更是找到歸屬感的方法，肋排只是額外甜頭。
文字：Aarti Betigeri
攝影：Chris Gurney
撰寫時間：2020 年 10 月