相知相伴，相助相惜：球場就是家

Sebit：所有的外在干擾都會消失，沒有任何事情比我們聚在一起還要重要。籃球是一種需要團結的運動，每個人都要保持步調一致才能成功。我們會爭吵，最後再和好如初進行下一場比賽。這就是團隊精神，這些點滴也深化了我們的友誼。



Ngor：我能感受到愛還有正能量。我在這個團隊裡面獲得強大支持，不管在哪裡，我們都是彼此的堅強後盾。



Chuatwech：我們就像是一個大家庭，發生問題時，你可以告訴隊上的任何人。比賽時一定會遭遇挫折，但又不想輸掉比賽。籃球是一個團隊運動，你必須與大家同心。這樣一來，問題就解決了，因為我們會一起集思廣益。