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運動員*

在日本的山林小徑中，一位佛教和尚用跑步體驗心靈的澄澈感受

對 Yukai Shimizu 而言，探索心靈的練習與跑步的例行活動相互呼應，互相激盪出更加美好的一面。

上一次更新：June 8, 2021

「Moving Mountains」系列關注運動員如何持續不懈地在運動中探索個人意義。

在長野市街道上看到 Yukai Shimizu 的居民，都知道他擁有兩個身分：每天早上向他們打招呼的友善跑者，以及當地善光寺的和尚。有些人聽到他實際上是位虔誠的和尚兼熱血的跑者時相當驚訝，但 Yukai 認為這兩件事在他的人生中深深互補。

「對身為和尚的我而言，跑步是為了活在當下。」

Yukai 跑步的理由相當重要。身為和尚，他必須時常為正在經歷難關的社群成員提供建議，肩負重大的責任。他有時候會懷疑自己是否有資格擔任這樣的角色，而跑步給予他足夠的空間找回自我並補充能量。Yukai 說：「有些人的問題很難解決，如果我內心富足，就能提供不一樣的機會，讓他們學會接受自己的悲傷，或是面對自己的難題。」Yukai 透過跑步與自我質疑搏鬥，而他的經驗可以幫助其他人渡過難關。

出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界
出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界
出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界

對 Yukai 而言，跑步也是他與大自然深度連結的方法。他跑在長野市的山林之中，沿路風景如畫。每一次抵達山頂時，他總是對如此壯麗的風景肅然起敬。他說：「透過跑步，我能親眼目睹世界上的美景。」

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出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界
出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界

「透過跑步，我能親眼目睹世界上的美景。」

現年 46 歲的 Yukai 仍然每天跑步，藉由這項運動更加享受與珍惜其他熱愛的事物，像是與家人共度美好的餐桌時光，一邊觀看球賽一邊喝啤酒，全然活在當下。「對身為和尚的我而言，跑步是為了活在當下。而這本身就是佛教的教義，對我有正面影響。」

在上面的影片中，Yukai 分享他的故事，並闡述跑步與追求心靈的澄澈感受沒有太大的不同。

出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界
出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界
出家人 Yukai Shimizu 在日本的山中小徑奔向明心見性的境界

文字作者：Nickolaus Sugai
攝影師：Will Goodan
影片製作：Mackenzie Sheppard

撰寫時間：2020 年 10 月

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