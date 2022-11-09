專家分享從事產前瑜伽的好處

聽到「懷孕期間做運動」，立刻想到「說的是產前瑜伽？」會有這樣的念頭很合理。一個原因是，瑜伽低衝擊練習相當靈活，很容易因應孕媽咪的身體進行調整。另一個原因是，許多健身房的孕婦系列運動只提供產前瑜伽課程這個選項。

Dena Zimbel 是奧勒岡州波特蘭的瑜伽老師、助產士，也是「Nike (M) 母親也能自由暢動」計畫顧問委員會成員，她表示：「產前瑜伽可以是非常有效的適度運度形式。當然，瑜伽是一種身體活動形式，一直都有很大的益處。」不過，瑜伽也能協助引導身心連結，而當你的身體裡孕育著另一個生命時 (這沒有什麼)，這樣的連結相當重要。Zimbel 解釋說，懷孕時，身體一直在變化，想要專注在當下並不容易，而瑜伽則提供了和身體重新連結的基礎方法。

尤其是如果你從未練過瑜伽 (或即使曾經練過也一樣)，產前練習可能會讓人覺得膽戰心驚。如果對瑜伽氛圍沒那麼感興趣，或是比起臀部坐在瑜伽墊上，更習慣提臀練肌肉，更溫和的運動形式可能會讓你更提不起勁。無論如何，花一點時間在地墊上 (如果醫護人員同意的話) 能為你帶來實實在在的好處，而且也有方法能提高成效。