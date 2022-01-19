我們這樣玩運動：巴貝多的馬路網球

馬路網球源自 1930 年代，當時的社會經濟隔閡讓許多當地人無法打草地網球，因此有了馬路網球。1966 年這座島嶼脫離英國的統治下獨立後，草地網球和板球等許多英國傳統保留了下來。



後殖民社會在種族和社會上都出現分裂狀況。經營專業馬路網球協會 (Professional Road Tennis Association) 的 Dale Clarke 指出：「馬路網球被認為是貧民的運動，不過這是巴貝多本土的比賽，因此應該要存在於所有巴貝多人的基因裡。」



多年來，馬路網球運動主要都是在較貧困的鄰里進行，不過現在整座島上都在打。Dale 說：「你走進的每個社區，幾乎都可以看見有人在打馬路網球，這讓人很開心。這項運動的發展一直都很驚人，大家一直畫出球場，看到這麼多人打馬路網球做運動，感覺真的很棒。」