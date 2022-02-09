法國足球員 Florine Kouessan 和她的俱樂部 Witch FC

女巫魔力：一名足球員在巴黎最具創意的俱樂部掀起浪潮。
運動員*
Florine Kouessan 正努力建立一支團隊：Witch FC，以此反映出她生活的世界。
《寫實抓拍》是關懷全球社區運動員的系列。
每支足球隊都需要有創意的球員，而 Witch FC 有很多這樣的球員。巴黎足球俱樂部完全由女性藝術家與創意人員所組成，混合了經驗豐富的球員與較生澀的新手。
我們在巴黎 Saint-Paul-Saint-Louis 教堂對街的 Saint-Paul 運動場遇見作家兼創意人員 Florine Kouessan，她是 Witch FC 的明星球員之一。而 Saint-Paul-Saint-Louis 教堂是位於瑪黑區的 17 世紀耶穌會建築。 Florine 談到她對這項運動的熱愛，以及她對於這支由創意人員轉型足球員的不可思議隊伍有什麼樣的看法。
你是如何對足球產生興趣？
我的父母來自多哥 (Togo)，但我是土生土長的巴黎人。 我有兩個弟弟，我們年紀相仿，這使我們成為關係緊密的家庭。在成長階段，我所有的娛樂和活動都是和他們以及我們大樓的其他小孩一起進行的。當你還是孩子時，你只需要一顆球，一切就會順利進行。我找不到可以一起玩的女孩子，因此你大概能猜到，我會和弟弟以及住在我們大樓的其他小男生們，一起在大樓底層踢足球或打籃球。
女子足球在法國的發展如何？
在我更小的時候，足球顯然被視為男孩專屬的運動。
我的弟弟們在想讓我感到被孤立時，甚至會開玩笑說，他們只想和其他男孩子玩。但隨著這些年的過去，我注意到女性也堅持要取得自己應有的位置。從較多人關注的職業層面，到去年夏天在法國舉辦的女子 World Cup，再到較常在媒體上曝光的女性。女子足球從不受重視，甚至變成完全沒有人非議的運動。如今，在電視和雜誌上看到女子足球也是很合理的事。
在過去的二至三年間，我看到了一些我過去從未想像過的事。 我看到了女子足球的廣告，而且看起來是那麼自然。我很高興能見到這樣的演變，因為這激勵我走出去尋找可以定期練習的女子團隊。即使我很喜歡這項運動，我過去仍無法想像自己會加入球隊，就像我後來做的那樣。
請和我們談談 Witch FC。
Witch FC 是一群喜愛運動的女性，有熱忱，而且也願意將自己的感性帶入團隊中。 我們因足球而聚集，但團隊肯定是為我們每一個人賦予力量的方式。我們都希望俱樂部的名稱夠強悍，因為女巫就是終極的女權主義象徵。而且也有好的女巫。但就像競速滑輪隊，我們希望有個共同的名稱，而且不要提及任何 (特定) 地區。
你為球隊帶來什麼？
我能在中場表現出色，也能防守。 我喜歡揮灑汗水並提升心率。我喜愛自己能夠從禁區到禁區，扭轉雙方的比賽局勢。中場給我四處奔跑的自由，確實融入比賽中，而且如果我體力夠的話，甚至也能帶來影響力。我的隊友說我體力很好，而且非常投入。這就是我想從運動中得到的。我希望他們瞭解我全心投入，而且樂在其中。
「我喜愛自己能夠從禁區到禁區，扭轉雙方的比賽局勢。」
和志趣相投的人一起運動是什麼感覺？
隨著團隊的關係加深，你會看到我們每一個人都在支持著彼此 (在工作生活和球場上都是)。 例如，有人寫了他們一直想寫的電影劇本，有人畫了更多的畫，我也和一名隊友開始上戲劇課，而這只是女性之間的團結如何協助我們每個人將夢想化為現實的小部分範例。朋友無條件的支持會為你帶來龐大的信心。
文字：Massaër Ndiaye
攝影：Manuel Obadia-Wills
撰寫時間：2020 年 10 月