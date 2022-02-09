法國足球員 Florine Kouessan 和她的俱樂部 Witch FC

在我更小的時候，足球顯然被視為男孩專屬的運動。 我的弟弟們在想讓我感到被孤立時，甚至會開玩笑說，他們只想和其他男孩子玩。但隨著這些年的過去，我注意到女性也堅持要取得自己應有的位置。從較多人關注的職業層面，到去年夏天在法國舉辦的女子 World Cup，再到較常在媒體上曝光的女性。女子足球從不受重視，甚至變成完全沒有人非議的運動。如今，在電視和雜誌上看到女子足球也是很合理的事。



在過去的二至三年間，我看到了一些我過去從未想像過的事。 我看到了女子足球的廣告，而且看起來是那麼自然。我很高興能見到這樣的演變，因為這激勵我走出去尋找可以定期練習的女子團隊。即使我很喜歡這項運動，我過去仍無法想像自己會加入球隊，就像我後來做的那樣。