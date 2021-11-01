我的遊樂場：為地球的未來而戰

Garima Thakur 為了地球的未來發出抗議
文化
一名年僅 15 歲、居住在印度的氣候變化社會運動家努力讓自己的家鄉謹記過去的環境災難教訓。
「我的遊樂場」系列介紹普通運動員如何在大自然中找到連結與平衡。
Garima Thakur 是一名居住在印度博帕爾的 15 歲女孩，她在初次參與社會運動之前，就已經意識到氣候變遷以及此現象對世界帶來的破壞力。13 歲那年，她在 Leonardo DiCaprio 擔任旁白的紀錄片《洪水來臨前》看到了令人吃驚的景象，她為此感到憂鬱並產生「生態焦慮」徵兆。她突然意識到，全球氣候異常並非只是發生在其他地方，種種環境惡化的跡象早已出現在自己的城市和國家。
Garima 說：「從生活中的小地方就能發現紀錄片裡提及的問題，例如在街邊燃燒輪胎、某處的樹木被砍伐、人們正在排隊為家人取水等，這些都代表浩劫即將來臨。印度到處都有這些跡象。你無法視若無睹。」
Garima 回想起祖母家的旁邊有一條清澈小溪，地點位於山巒起伏、草木茂密的 Himachal Pradesh 州 Bilaspur 區。她回憶：「我會和我的表親一起去那裡散步。那裡的人煙稀少，我們可以自由地玩耍，還能在水裡看到魚。」字裡行間透露著思念之情。
如今，她童年時期最喜歡的秘密基地已經鋪滿瀝青，而不是一條可以孕育生命的溪流。她說：「路邊只剩下一灘死水。鋪路的時候我大約 11 歲，雖然我在這條小溪旁玩耍的時間只有幾年，但看到如此改變仍然對我造成衝擊。」
「我真的很希望有一天，會有立法委員或政治人物經過我身旁，停下腳步問問我在做什麼，並認真傾聽我要說的話。」
如果不採取任何行動，Garima 經歷的事將不斷發生。如果沒有清新的空氣以及健康的地球，就不可能在戶外自由地散步、跑步或進行運動。
Garima 也見證了生意盎然的環境所提供的替代生活方式和優點。Garima 童年時因為父親在軍隊裡工作而搬了很多次家，他們生活的城市通常都不在印度的污染範圍內。Garima 表示：「我很幸運能在 Dehradun 和 Dharamkot 這些充滿綠意的城鎮裡成長，我每天晚上都會花很長一段時間散步，呼吸新鮮空氣，這讓我感到心曠神怡並充滿活力。」定居在大城市之後，她非常想念戶外生活。Garima 現在計劃搬回 Dehradun 繼續深造。
Garima 深受童年時期與大自然相處的美好回憶所觸動，責任感油然而生，她現在跟隨瑞典社會運動者 Greta Thunberg 的腳步，加入世界各地年輕女性的行列，試圖傳遞氣候變遷的警報。由於科學不是她的拿手強項，所以 Garima 的目標是從另一個角度解決環境危機：立法。
她以超齡的專業態度解釋：「我最大的興趣就是環境管理，我認為這是我為世界帶來改變的方式，還能幫助宣傳全球氣候危機的訊息。」Garima 似乎非常清楚這個挑戰的重要性。
實際上，Garima 已在準備參加考試，她將可能進入印度知名法學院「國家法律大學」就讀。促使她走向執政道路的部分原因是博帕爾的歷史，她表示「這是激發她對社會運動產生熱忱的城市」。
1984 年 12 月 2 日的深夜到 12 月 3 日的凌晨，印度中央邦的博帕爾市發生了歷史上數一數二嚴重的工業災難。在舊城區中心的一家農藥工廠約有 40 噸的有毒氣體外洩，瞬間造成數千人死亡。在往後的數十年內，也有數千人因為直接或間接暴露在有毒環境中，產生了併發症狀及慢性健康問題而死亡。部分資料估計這場災難的死亡人數達到 25,000 人以上。
雖然她在事件發生二十年後才出生，但 Garima 仍然非常積極關注 1984 年那個決定性的夜晚以及隨之而來的環境改革。她解釋：「我想要仔細理解這些法律，才能確認實施時能否帶來更大的影響力。」
雖然 Garima 正在為未來的法律職涯做準備，但她每週五仍會在距離農藥工廠 20 分鐘路程的 VIP 路肩站崗。這位年輕的環保運動者在 Greta Thunberg 發起的「Fridays for Future」全球運動中，已成為最廣為人知的博帕爾代表。
Garima 從去年春天開始參與「Day of Revolution」，自此之後，不管天氣好壞、氣溫高低，她都沒有缺席。Garima 經常獨自一人，偶爾有朋友或父母親陪伴，帶著堅定的信念以及寫著「Climate Strike (氣候罷工)」黑色粗體字的紙板走上街頭。
大部分與她同年齡的人正在學校接受填鴨式教育，追求學術成就，Garima 選擇打破常規。她走出教室，著手解決世界上最急迫的議題。「如果能讓領導人或是同儕對於我們這一代人所面對的問題產生一點危機意識，那麼我花時間在戶外風吹雨淋也就值得了。」
如今，Garima 的注意力正聚焦在世界的另一端。近年來，美國西岸沿海的野火不斷延燒，大火蔓延的畫面不斷在她的腦中繚繞。她表示：「我一想到目前的氣候危機，就會想到火災。我非常感同身受，因為我知道空氣讓人窒息的感覺。」
Garima 認為，如果領導人無法及時採取行動，三十年前發生在她家鄉的博帕爾悲劇就是未來世界的預告。我們的空氣將被污染，我們的水源將無法飲用。河裡沒有魚，田裡沒有農作物。有什麼比阻止浩劫發生更重要的呢？
除此之外，她還有另一個動力來源。她說：「我的腦中一直想著一個畫面，或許有一天，會有立法委員或政治人物經過我身旁，停下腳步問問我在做什麼，並認真傾聽我要說的話。」
文章作者：Prayag Arora Desai
攝影師：Dolly Haorambam