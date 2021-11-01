我的遊樂場：為地球的未來而戰

Garima Thakur 是一名居住在印度博帕爾的 15 歲女孩，她在初次參與社會運動之前，就已經意識到氣候變遷以及此現象對世界帶來的破壞力。13 歲那年，她在 Leonardo DiCaprio 擔任旁白的紀錄片《洪水來臨前》看到了令人吃驚的景象，她為此感到憂鬱並產生「生態焦慮」徵兆。她突然意識到，全球氣候異常並非只是發生在其他地方，種種環境惡化的跡象早已出現在自己的城市和國家。



Garima 說：「從生活中的小地方就能發現紀錄片裡提及的問題，例如在街邊燃燒輪胎、某處的樹木被砍伐、人們正在排隊為家人取水等，這些都代表浩劫即將來臨。印度到處都有這些跡象。你無法視若無睹。」



Garima 回想起祖母家的旁邊有一條清澈小溪，地點位於山巒起伏、草木茂密的 Himachal Pradesh 州 Bilaspur 區。她回憶：「我會和我的表親一起去那裡散步。那裡的人煙稀少，我們可以自由地玩耍，還能在水裡看到魚。」字裡行間透露著思念之情。



如今，她童年時期最喜歡的秘密基地已經鋪滿瀝青，而不是一條可以孕育生命的溪流。她說：「路邊只剩下一灘死水。鋪路的時候我大約 11 歲，雖然我在這條小溪旁玩耍的時間只有幾年，但看到如此改變仍然對我造成衝擊。」