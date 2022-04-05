完整循環：Air 如何透過內部回收再生

創新

穿梭幕後，瞭解 Nike Air 氣墊如何一再重生。

上一次更新：2022年4月5日
5 分鐘閱讀時間
透過內部回收打造 Nike Air

Move to Zero 為你呈獻：瞭解 Nike 如何踏上實現零碳排放和零廢棄的旅程，藉此保護運動的未來。

Nike Air 緩震系統具豐富的時尚與舒適傳承，但你可能不知道的是，在這段傳奇歷史中還包含了數十年的永續概念創新。這是真的。Nike 從創立以來就不斷改良這項空氣加壓技術，以減少對地球的影響。

Air Manufacturing Innovation (AirMI) 中心生產營運總監 Mitesh Patel 表示：「我們從一開始就對我們最引人注目的技術投入許多無形的創新。目標是保持某些部分始終如一，例如造型和性能，但仍要持續改進製造的方式。」

那我們是怎麼做的？

Mitesh 說：「製作 Air 就像在烤蛋糕一樣。不同的蛋糕需要不同的食譜，而 Nike 有很多不同種類的 Air。每當出現新的設計時，我們就必須打造機器和製作流程來加以實現。材料一樣，只是方式不同。」

跟著瞭解如何烤出這太空等級的蛋糕。你可以看出我們如何在配料中添加對地球負責的製造方式嗎？

透過內部回收打造 Nike Air

製造過程中產生的廢料被回收用於製造新的 Air 氣墊。在此一窺
2022 年 1 月於俄勒岡州比弗頓的 AirMI 中心拍攝到的專屬製程。

收集材料

Air 緩震氣墊究竟是由什麼製成的？有兩個主要成分，第一個是熱塑性聚氨酯 (TPU)，即一種因韌性和可回收性而備受喜愛的塑料。

永續計畫經理 Makely Lyon 表示：「儘管 TPU 無法無限回收，但我們能夠在製程中一再地回收利用。」經過數十年的實踐，我們已改良製程，可回收並再利用大多數原本會被丟棄的廢料。

這樣的 TPU 成了 Air 氣墊的外殼，接著填充第二個主要材料：氣體。這或許聽起來很奇怪，但你知道我們呼吸的空氣是混合氣體嗎？好吧，Nike Air 也含有氣體。過去，我們使用的是一種稱為六氟化硫 (SF6) 的氣體，而這種氣體會對地球帶來不良影響。

透過內部回收打造 Nike Air

Makely 說：「早在 90 年代，我們的團隊就意識到必須廢除 SF6 的使用，因為這是極有可能造成地球暖化的氣體。而這需要多年的創新。但自 2006 年以來，我們就不再使用 SF6，而是使用 100% 的氮氣。」

這是因為地球的大氣層約有 78% 的氮氣，遠高於約佔 21% 的氧氣。因此，如果在製造過程中有任何氮氣逸出，影響會比我們之前選擇的氣體要小。

氣體和花俏的塑料都已經齊備？很好。那現在……

讓我們來製作 Air 吧！

透過內部回收打造 Nike Air

步驟 1：將兩片 TPU 放在一起，接著加熱至理想溫度。熱會使硬挺的 TPU 變得柔靭，因此可塑造成適當的形狀並加以密封，當然會確保密封做得確實。

透過內部回收打造 Nike Air

步驟 2：凝固後，將 Air 氣墊從模具中取出，接著修掉多餘的 TPU 以調整形狀。別忘了將這些廢料保存起來！因為在最後一個步驟你會需要用到。

步驟 3：注入沒那麼神奇的成分：氮氣。這就是 TPU 美麗外殼下的填充物，賦予我們眾所周知且喜愛的彈力。

透過內部回收打造 Nike Air

步驟 4：取出所有乾淨的切屑和廢料 (佔所有廢料的 90% 以上)，接著磨碎並熔在一起，以製作全新的 TPU 片。再度展開同樣的製程。這就是 Air 的循環。

Air 氣墊就此誕生，準備為你的腳步提供緩震效果，並為鞋款增添部分回收材質。

你是否注意到這些具永續概念的調整？使用氮氣代替 SF6 有助減少溫室氣體的排放。此外，重複使用這所有的 TPU 廢料有助我們每年讓垃圾掩埋場減少超過 6000 萬磅的製造廢料。

透過內部回收打造 Nike Air

AirMI 團隊成員由左至右為：Makely Lyon、Ana Castaneda、Mitesh Patel 和 Jordan Binkerd。

Makely 表示，這都是 AirMI「協助減少我們對地球影響這漫長創新歷史」的一部分。

鑑於這段歷史，這只是剛開始而已。

「我們正在做十年前被認為幾乎不可能的事。這是由人所驅動的。沒有他們和他們的點子，我們就無法製造 Air。」

Mitesh Patel
Air Manufacturing Innovation (AirMI) 中心生產營運總監

欲知更多詳細資訊：請造訪 Nike.com/Sustainability跟隨我們旅程中的每一步，一同探索 Move to Zero 的新方法。

瞭解更多資訊

攝影：Ariel Fisher
文字：Sallie Stacker

初始發布：2022年4月5日