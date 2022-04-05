透過內部回收打造 Nike Air

完整循環：Air 如何透過內部回收再生
創新
穿梭幕後，瞭解 Nike Air 氣墊如何一再重生。
Move to Zero 為你呈獻：瞭解 Nike 如何踏上實現零碳排放和零廢棄的旅程，藉此保護運動的未來。
Nike Air 緩震系統具豐富的時尚與舒適傳承，但你可能不知道的是，在這段傳奇歷史中還包含了數十年的永續概念創新。這是真的。Nike 從創立以來就不斷改良這項空氣加壓技術，以減少對地球的影響。
Air Manufacturing Innovation (AirMI) 中心生產營運總監 Mitesh Patel 表示：「我們從一開始就對我們最引人注目的技術投入許多無形的創新。目標是保持某些部分始終如一，例如造型和性能，但仍要持續改進製造的方式。」
那我們是怎麼做的？
Mitesh 說：「製作 Air 就像在烤蛋糕一樣。不同的蛋糕需要不同的食譜，而 Nike 有很多不同種類的 Air。每當出現新的設計時，我們就必須打造機器和製作流程來加以實現。材料一樣，只是方式不同。」
跟著瞭解如何烤出這太空等級的蛋糕。你可以看出我們如何在配料中添加對地球負責的製造方式嗎？
製造過程中產生的廢料被回收用於製造新的 Air 氣墊。在此一窺
2022 年 1 月於俄勒岡州比弗頓的 AirMI 中心拍攝到的專屬製程。
收集材料
Air 緩震氣墊究竟是由什麼製成的？有兩個主要成分，第一個是熱塑性聚氨酯 (TPU)，即一種因韌性和可回收性而備受喜愛的塑料。
永續計畫經理 Makely Lyon 表示：「儘管 TPU 無法無限回收，但我們能夠在製程中一再地回收利用。」經過數十年的實踐，我們已改良製程，可回收並再利用大多數原本會被丟棄的廢料。
這樣的 TPU 成了 Air 氣墊的外殼，接著填充第二個主要材料：氣體。這或許聽起來很奇怪，但你知道我們呼吸的空氣是混合氣體嗎？好吧，Nike Air 也含有氣體。過去，我們使用的是一種稱為六氟化硫 (SF6) 的氣體，而這種氣體會對地球帶來不良影響。
Makely 說：「早在 90 年代，我們的團隊就意識到必須廢除 SF6 的使用，因為這是極有可能造成地球暖化的氣體。而這需要多年的創新。但自 2006 年以來，我們就不再使用 SF6，而是使用 100% 的氮氣。」
這是因為地球的大氣層約有 78% 的氮氣，遠高於約佔 21% 的氧氣。因此，如果在製造過程中有任何氮氣逸出，影響會比我們之前選擇的氣體要小。
氣體和花俏的塑料都已經齊備？很好。那現在……
讓我們來製作 Air 吧！
步驟 1：將兩片 TPU 放在一起，接著加熱至理想溫度。熱會使硬挺的 TPU 變得柔靭，因此可塑造成適當的形狀並加以密封，當然會確保密封做得確實。
步驟 2：凝固後，將 Air 氣墊從模具中取出，接著修掉多餘的 TPU 以調整形狀。別忘了將這些廢料保存起來！因為在最後一個步驟你會需要用到。
步驟 3：注入沒那麼神奇的成分：氮氣。這就是 TPU 美麗外殼下的填充物，賦予我們眾所周知且喜愛的彈力。
步驟 4：取出所有乾淨的切屑和廢料 (佔所有廢料的 90% 以上)，接著磨碎並熔在一起，以製作全新的 TPU 片。再度展開同樣的製程。這就是 Air 的循環。
Air 氣墊就此誕生，準備為你的腳步提供緩震效果，並為鞋款增添部分回收材質。
你是否注意到這些具永續概念的調整？使用氮氣代替 SF6 有助減少溫室氣體的排放。此外，重複使用這所有的 TPU 廢料有助我們每年讓垃圾掩埋場減少超過 6000 萬磅的製造廢料。
AirMI 團隊成員由左至右為：Makely Lyon、Ana Castaneda、Mitesh Patel 和 Jordan Binkerd。
Makely 表示，這都是 AirMI「協助減少我們對地球影響這漫長創新歷史」的一部分。
鑑於這段歷史，這只是剛開始而已。
「我們正在做十年前被認為幾乎不可能的事。這是由人所驅動的。沒有他們和他們的點子，我們就無法製造 Air。」
Mitesh Patel
Air Manufacturing Innovation (AirMI) 中心生產營運總監
攝影：Ariel Fisher
文字：Sallie Stacker