透過內部回收打造 Nike Air

Air 緩震氣墊究竟是由什麼製成的？有兩個主要成分，第一個是熱塑性聚氨酯 (TPU)，即一種因韌性和可回收性而備受喜愛的塑料。



永續計畫經理 Makely Lyon 表示：「儘管 TPU 無法無限回收，但我們能夠在製程中一再地回收利用。」經過數十年的實踐，我們已改良製程，可回收並再利用大多數原本會被丟棄的廢料。



這樣的 TPU 成了 Air 氣墊的外殼，接著填充第二個主要材料：氣體。這或許聽起來很奇怪，但你知道我們呼吸的空氣是混合氣體嗎？好吧，Nike Air 也含有氣體。過去，我們使用的是一種稱為六氟化硫 (SF6) 的氣體，而這種氣體會對地球帶來不良影響。