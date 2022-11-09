懷孕期間可以從事激烈運動嗎？

如果你在懷孕前非常熱衷上健身房健身，你現在帶著寶寶一起健身，很可能面臨的重大問題會是：我是否必須降低訓練強度？而你有這樣的疑問是很合理的，因為許多產前運動計畫冠冕堂皇地宣稱是「溫和」和「適度」的運動，但或許並不符合你偏好的速度。

除非你已經精疲力盡或已準備好稍微降低強度，否則可使用運動自覺強度 (RPE) 來衡量。以 0 到 10 為衡量等級，其中 0 代表躺在沙發上看 Netflix，而 10 代表你曾做過最艱難的訓練。加州奧克蘭專科認證的婦產科醫師，同時也是「Nike (M) 母親也能自由暢動」計畫顧問委員會成員的 Amanda Williams 醫學博士表示，只要維持在不超過 7 至 8 級的強度即可。(聽起來和你聽過的舊版心率指標有所不同？Williams 表示，那是因為那項準則已經過時了。)

當然，每個人的 7 至 8 級會有所不同，而懷孕 18 週的 7 級和懷孕 32 週的 7 級運動強度也可能會極為不同。運動生理學家兼威斯康辛州維羅納產前和產後健身諮詢公司的負責人 Catherine Cram 表示：「懷孕就像背著背包，每個禮拜都會放入一顆石頭。到了懷孕末期，即使是從事和懷孕 20 週時的相同訓練量都會變得艱難許多，因為你正背著一個滿滿的背包。你不是變得比較不健康了，而是變得更吃力了。」

那要如何調整？重點就在於聆聽身體的訊息。Williams 博士表示：「每個人的狀況都有所不同，因此你可以依照自己的舒適度進行訓練。」以下是幾個值得參考的建議。