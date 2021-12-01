透過身體和心靈串連彼此的舞者
文化
對於這幾位住在倫敦的好室友來說，舞蹈是一種表達方式。現在，她們認為整個全世界都因舞動而串連起來。
團結齊心：我們與彼此相隔，但內心連結卻未曾間斷。我們邀請
2020 年節日型錄人物進行訪談，探討團結齊心在這個時刻所代表的意義。
舞蹈是凝聚 Fatou、Mette 和 Elise 的核心元素。一起舞動身體不僅是她們團結發聲的管道，更是匯聚能量的方式。
23 歲的 Elise Pinel 認為：「單純欣賞舞蹈動作就能引起共鳴，這感覺難以言喻，無須形容。我覺得這就是舞蹈能凝聚人心的原因。這是一種感受，而非口語對話。」
這三位女性自從幼年初次接觸舞蹈開始，就已感受到這股能量。後來，來自北英格蘭的 Elise、25 歲來自芬蘭的 Mette Linturi 以及 24 歲來自瑞典的 Fatou Bah 全都搬到倫敦，希望在專業舞者領域獲得一席之地。她們與眾多品牌與藝術家合作，在廣告、音樂影片、現場表演和巡迴演唱會中都能看見三人的身影。這幾位女性在選角和試鏡場合認識彼此並迅速成為朋友，後來甚至成為室友。
Elise：「我們由衷地希望彼此表現出色，友誼便因而萌芽。我們在隔離時期體會，我們不僅是因為藝術而興趣相投，平時也處得很融洽。」
雖然教室和練習空間在封城時期必須關閉，但這幾位女性表示，她們已經發揮創意，與許多專業和業餘人士透過社交媒體分享並創造舞步。
最重要的是，她們從女性角度出發，藉由舞蹈加深自我與身體之間的關係。在以下內容中，三人解釋了如何利用舞蹈帶來力量，以及這股力量如何在團體內茁壯成長。
「跳舞的時候，你是創作者，也是空白的畫布。我隨心所欲、自由創作，這為我帶來力量。」
Mette
舞蹈是強大且私密的自我表達方式。你們還記得最初的跳舞記憶和當時的情緒，以及促使你追尋舞者職涯的原因嗎？
Fatou：我會開始跳舞是因為我很難透過言語表達我的想法和意見。對我來說，最簡單的方式就是聽到有共鳴的歌曲或音樂，藉此抒發情緒。
Mette：尋找最適合自己的嗜好像是一個旅程，我從來沒想過我會是現在的模樣。舞蹈讓我有機會出國旅行、獲得不同觀點，讓我瞭解我的女性特質、女性身分和我的未來目標。
Elise：我的母親總會跟我說，我小時候若不聽話，她就會把我放在地上，讓我坐著看音樂影片，而我就會開始嘗試模仿裡面的動作。我知道 Fatou 也有相同經驗，她在微笑就表示她瞭解。從文化上來說，我的家人來自加勒比海，舞蹈算是我們表達愛的語言。他們喜歡播放黑膠唱片，隨音樂起舞，所以我的兒時記憶就是與家人共舞。後來，我持續不斷地跳舞，直到有一天發現：「哇！這可以成為我的事業。」
「我們是獨立個體，但團結起來會更強大。」
Mette
你們可以談談單人舞蹈和團體舞蹈之間的差異嗎？
Mette：我們是獨立個體，但團結起來會更強大。單獨一人很無聊空虛，要如何與人交流？如何進步？如何獲得啟發？我很幸運能夠認識這些女孩，持續為我開拓無限可能性，並提供不同的意見。
Elise：我們都知道過程有多艱辛以及需要付出的代價。舞蹈當然可以單獨進行，但我們或多或少都擁有相同經驗，你的身體就是作品，你自己就是作品，所以肢體和心靈都必須全部投入。
Fatou：我們攜手共舞也展現出更強大的能量，這跟上課或是自主訓練截然不同。與他人一起較勁，能體會到大家對於訓練和舞蹈的熱情。
這幾個月來無法透過平時的舞蹈和動作產生肢體交流，對於你們有什麼影響？
Mette：我很幸運，因為我擁有室友，可以與人共舞，所以我的經驗不算太糟。我知道很多人因為無處抒發情緒而感到痛苦。這原本是他們的生活，參與訓練、上課是他們每天要做的事情，突然之間什麼都沒了，這一定讓人心灰意冷。獨自一人的喜悅無法持續太久。
Elise：你無法感受老師或舞步教學者的情緒，也感受不到態度。老師也會因為看不到你而沒辦法給予細膩的指導，變成只是單方面的教學。我想要與教室裡的一大群人相處，光是環顧四周就能深受啟發。能與我的兩位室友一起跳舞真的很棒，但我還是很懷念與 30、40 個人共舞，看到大家毫無保留地訓練、流汗。大多數人會因為舞步很難而跳不好，但我們確切扎實地進行訓練，我很懷念那種體驗。
在這個時刻，我們也看到因舞蹈衍生的線上社群。現今不管是職業舞者還是業餘舞者，都會透過舞蹈表達和抒發來凝聚人心，你們如何看待這個現象？
Fatou：我覺得 TikTok、Instagram 等社群媒體的視覺形象主導了一切，這是現在作為舞者宣傳自己、獲得工作和打造自我品牌的方式，透過這個方式讓自己成為產品。
Mette：開始封城後，公司、品牌以及想要發展事業的人都無計可施，整體情況大不如前。沒辦法去教室，也沒辦法獲得任何資源。所有工作都必須透過通電話和拍攝影片來完成，大家都試著用創意方式解決問題。
Elise：有了社群媒體，有更多不是舞者的人可以共襄盛舉，各式各樣的人都能參與其中。社群媒體也提供了更多機會和工作，讓更多不是舞者的人投入舞蹈，他們想要動起來。我有一些不是舞者的家鄉友人會說：「教我這個舞步，我想要學。」他們覺得這是一種表達的方式。
我有一些不是舞者的家鄉友人會說：「教我這個舞步，我想要學。」他們覺得這是一種表達的方式。
Elise
舞蹈不只有助對外表達，更能深入探索自我。各位認為舞蹈是如何賦予女性力量，並加強你們與身體之間的連結？
Mette：首先，我覺得身為女性很棒。瞭解女性力量的價值、在他人身上看見這股力量，並體會到這個特質不僅是與生俱來，還能由自己創造，這可說是一個令人雀躍的旅程。
Elise：超棒！
Mette：至於舞蹈，這是屬於你的身體和動作，你就是藝術家和創作者，也是空白畫布。我隨心所欲、自由創作，這為我帶來力量。我可以創造舞步或風格，以女性思維來詮釋。至少對我來說，舞蹈讓我無所不能，讓我擁有私人空間。舞蹈是一個不可或缺的元素，讓我身心愉悅。
Fatou：舞蹈的確幫助我找到內心的性感元素和女性特質。我以前曾經是個女漢子，跳舞的時候都覺得很赤裸，想要躲起來。我記得大家每次提到「這是緩慢而性感的表演」，我就會開始緊張。但是時間久了，我開始投入其中，就能瞭解這股強大能量，並接受這也是我的特質之一。
生活中總有許多規矩，不能這樣做或那樣做。但是在舞蹈的世界裡，我想要多性感都可以，沒有人能告訴我對錯。我想利用我的肢體展現柔美體態，即使旁人仍會自行決定要用怎樣的眼光來看待，但我不在乎，只要我自己發自內心地感到愉悅就好。
Elise：發自內心。
Mette：發自內心。