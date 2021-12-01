你們可以談談單人舞蹈和團體舞蹈之間的差異嗎？



Mette：我們是獨立個體，但團結起來會更強大。單獨一人很無聊空虛，要如何與人交流？如何進步？如何獲得啟發？我很幸運能夠認識這些女孩，持續為我開拓無限可能性，並提供不同的意見。



Elise：我們都知道過程有多艱辛以及需要付出的代價。舞蹈當然可以單獨進行，但我們或多或少都擁有相同經驗，你的身體就是作品，你自己就是作品，所以肢體和心靈都必須全部投入。



Fatou：我們攜手共舞也展現出更強大的能量，這跟上課或是自主訓練截然不同。與他人一起較勁，能體會到大家對於訓練和舞蹈的熱情。



這幾個月來無法透過平時的舞蹈和動作產生肢體交流，對於你們有什麼影響？



Mette：我很幸運，因為我擁有室友，可以與人共舞，所以我的經驗不算太糟。我知道很多人因為無處抒發情緒而感到痛苦。這原本是他們的生活，參與訓練、上課是他們每天要做的事情，突然之間什麼都沒了，這一定讓人心灰意冷。獨自一人的喜悅無法持續太久。



Elise：你無法感受老師或舞步教學者的情緒，也感受不到態度。老師也會因為看不到你而沒辦法給予細膩的指導，變成只是單方面的教學。我想要與教室裡的一大群人相處，光是環顧四周就能深受啟發。能與我的兩位室友一起跳舞真的很棒，但我還是很懷念與 30、40 個人共舞，看到大家毫無保留地訓練、流汗。大多數人會因為舞步很難而跳不好，但我們確切扎實地進行訓練，我很懷念那種體驗。