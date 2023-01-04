Nike 瑜伽老師 Fabian Domenech 分享忠於真實的自我

《Trained》Podcast：和 Fabian Domenech 一起找到真實自我
指導
Nike 瑜伽老師 Fabian Domenech 在世界各地授課。聽聽他在這個過程當中體認到的自我以及自己的練習與實踐。
上一次更新：2023年1月4日
2 分鐘閱讀時間
《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。
過去十年來，美國練習瑜伽的人數增加了近兩倍。Fabian Domenech 對這樣的情況一點也不驚訝。他在步調快速的倫敦這座城市裡，忙著兼顧充滿抱負的時尚職涯、全職的服務業工作，以及擔任 CrossFit 教練的時候，找到了屬於自己的流動練習。瑜伽、冥想，以及足跡遍及各地的寰宇旅行，讓他自此學到了關愛自己的力量，以及依歸的重要性。本集中，這位 Nike 瑜伽老師兼 CrossFit 教練和主持人 Jaclyn Byrer 一起誠實面對心理健康、分享他在運動中找到的社群感和歸屬感，並介紹我們可以從他的每一堂課程中獲得些什麼。
「我認為我們的生活中需要某種形式的瑜伽，這是為了安頓身心靈，增加人情味。因為這個世界人口眾多，但人情味淡薄。我認為，瑜伽能讓我們多點人情味。」
Fabian Domenech
Nike 瑜伽老師兼 CrossFit 教練