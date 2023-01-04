Nike 瑜伽老師 Fabian Domenech 分享忠於真實的自我

過去十年來，美國練習瑜伽的人數增加了近兩倍。Fabian Domenech 對這樣的情況一點也不驚訝。他在步調快速的倫敦這座城市裡，忙著兼顧充滿抱負的時尚職涯、全職的服務業工作，以及擔任 CrossFit 教練的時候，找到了屬於自己的流動練習。瑜伽、冥想，以及足跡遍及各地的寰宇旅行，讓他自此學到了關愛自己的力量，以及依歸的重要性。本集中，這位 Nike 瑜伽老師兼 CrossFit 教練和主持人 Jaclyn Byrer 一起誠實面對心理健康、分享他在運動中找到的社群感和歸屬感，並介紹我們可以從他的每一堂課程中獲得些什麼。