實作分享：如何用色彩寫日記

Jaana Beidler 表示：「有人說，色彩是全然不同的語言，無須言語，就能憑直覺與我們深度連結，而且承載著許多情緒。」



色彩是 Nike 資深色彩設計總監 Jaana 非常擅長的語言，也是她和關係緊密的團隊因疫情而開始遠距工作時，她希望他們能持續用來溝通的語言。Jaana 讀過寫日記有助人們度過艱難和危機時刻的相關報導，她認為自己也能做一樣的事……只是再加上她個人的小變化。



Jaana 說：「至少對我來說，用言語表達並不是那麼容易。我是以色彩進行思考的，因此，我們不是用寫日記的方式，用色彩記錄生活似乎對我們來說更有效。」Jaana 也因此邀請她的團隊成員開始為日常生活留下感動他們的視覺紀錄。他們開始從住家及鄰近地區看見日常細節的微妙之美：突出於自然環境中的醒目道路標誌、腐爛多日的亮粉紅花朵、閒置網球場和足球場鮮豔的藍色和綠色等等。



觀看上方影片，向 Jaana 和其他 Nike 設計師學習以色彩寫日記的方式，並瞭解這項創意練習可帶來哪些心理和情緒上的好處。下方可找到步驟指南、該團隊提供的樣本紀錄及模板，協助你開始打造個人的色彩日記。