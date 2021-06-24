實作分享：如何用色彩寫日記

創新
如何用色彩寫日記，並以不同角度看待世界
用這簡單的日常練習來理清思緒，與周遭環境連結，並鍛鍊你的創意肌肉。四位 Nike 設計師將提供實踐方法。
「實作分享」是創新專家分享手作技巧教學的系列。
Jaana Beidler 表示：「有人說，色彩是全然不同的語言，無須言語，就能憑直覺與我們深度連結，而且承載著許多情緒。」
色彩是 Nike 資深色彩設計總監 Jaana 非常擅長的語言，也是她和關係緊密的團隊因疫情而開始遠距工作時，她希望他們能持續用來溝通的語言。Jaana 讀過寫日記有助人們度過艱難和危機時刻的相關報導，她認為自己也能做一樣的事……只是再加上她個人的小變化。
Jaana 說：「至少對我來說，用言語表達並不是那麼容易。我是以色彩進行思考的，因此，我們不是用寫日記的方式，用色彩記錄生活似乎對我們來說更有效。」Jaana 也因此邀請她的團隊成員開始為日常生活留下感動他們的視覺紀錄。他們開始從住家及鄰近地區看見日常細節的微妙之美：突出於自然環境中的醒目道路標誌、腐爛多日的亮粉紅花朵、閒置網球場和足球場鮮豔的藍色和綠色等等。
觀看上方影片，向 Jaana 和其他 Nike 設計師學習以色彩寫日記的方式，並瞭解這項創意練習可帶來哪些心理和情緒上的好處。下方可找到步驟指南、該團隊提供的樣本紀錄及模板，協助你開始打造個人的色彩日記。
色彩日記步驟指南
步驟 1：觀察
一開始只要先帶著好奇心和意圖觀看周圍的世界。Nike 資深設計總監兼色彩日記盟友 Nicola Trigg 表示：「注意形狀、紋理、色彩，以及這三者之間的互動……幾乎就像是冥想練習。」
因此可以去散個步，從容不迫，不必太執著於一定要有宏偉的發現。重點在於理清思緒、注意細節，以及理解你的周遭環境和感受。Nicola 尋思：「可以是非常微小的事，例如地上的樹葉、天空中的巨大雲朵，或是每個人都有奇怪的信箱之類的。」
步驟 2：捕捉畫面
下一步是記錄你的發現。Jaana 說：「我們都拍下了如此多的照片，因此你當然可以使用手機的相機，但試著用類似手法來呈現也很有趣。你可以在途中拾起某樣你發現的東西，放在日記裡好好觀察，讓日記變得更真實具體。」
另一位 Nike 資深設計總監 Chiyo Takahashi 建議，可用素描本畫下你的所見，並在紙張上著色。她說：「我認為沒有一定的方式。」
拍攝期間，Jaana、Chiyo、Courtney 和 Nicola 為 Nike 色彩設計團隊的成員，負責觀察世界，並將社會趨勢轉化為 Nike 鞋款、服飾和運動裝備的季節色彩。部分成員後來在 Nike 擔任其他職務，但色彩理論無疑會是他們終生的熱情所在。
步驟 3：確立個人風格
一旦有了自己的影像或物品，可選擇吸引你注意的個別色彩來建立色彩風格。可使用如馬克筆、顏料、彩色鉛筆等傳統工具，或是在電腦或手機上使用附取色工具的應用程式進行數位處理。
Chiyo 表示，神奇之處就在於你的眼睛和游標被吸引到的地方。「色彩會依你點擊的地方而變得如此不同，因此你必須運用直覺，感覺對的地方便可概括你的所見，而這肯定也涉及編輯的過程。」
Jaana 補充：「對我來說，這幾乎就像是分析並挑戰我自己的想法。這些年來，我注意到自己會被某些事物所吸引。我正試圖跨出我的舒適圈，我正在把玩我通常不會選擇的色彩。
接著就是根據你的自身經驗和想法為色彩命名。對 Nike 的產品設計副總 Courtney Dailey 來說，這也是趣味所在。她表示：「(這) 有時是有點放肆的做法。」該團隊提供的範例？關門棕、腐爛彩虹甜菜和塑膠鶴粉紅等等。
步驟 4：深思
最後，馳騁你的想法。這些色彩讓你想起什麼？它們帶給你什麼樣的感受？你當時在想什麼？如同 Jaana 和其他人所學到的，這個步驟將帶來許多的成長和聚焦。
Chiyo 在疫情初期因見到雜貨店空架上赤裸的米色而感到衝擊，她表示：「我認為這帶來了另一種層次的自省。寫日記真的有助 (我) 消化當時的感受。這增加了你對世界的認識，(也讓你變得) 更充滿好奇心且心胸開放。」
讓我們從下方的紀錄汲取靈感……
……再來請自行打造你個人的色彩日記
該團隊想表達的最大重點是？讓你的日記散發個人色彩。無論你的眼睛看到什麼，你想如何記錄，你心中出現任何想法或情緒，都由你自行去創造。
可使用寫日記作為抒壓的機會，好好發揮你的創意和觀察力。對 Courtney 來說，寫日記因為可讓人暫時忘卻工作或期限而變得如此特別且重要。她表示：「這就是有益創意的創意練習。」
在此提供協助你起步的模板，或是你也能自行創作。用色彩寫日記沒有一定的方式。
影片：Azsa West
文字：Brinkley Fox
撰寫時間：2020 年 11 月