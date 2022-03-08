相知相伴，相助相惜：走上擂台是對手，走出擂台是朋友

Gong Jin：男性打拳擊的方式較著重在力度和陽剛性，對女性來說則較重視技巧、準確度和適當的策略。在滿是男性的團體裡，我常覺得必須要證明自己。我想和其他女性一起訓練，但當時我們並沒有可以練習的場地，所以一切就是這麼開始的。

Han Beiying：在中國看不到太多的女子拳擊健身房，而且實際上，我認為在我們剛起步時，我們是唯一的一間女子拳擊健身房。這裡是一個安全的練習場所，我們不必擔心會受到重擊。

Zhong Zheng：我喜歡和知心好友小班訓練的隱密感，以及和瞭解你狀況的女性一同進行的高水準教學。