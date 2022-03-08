相知相伴，相助相惜：走上擂台是對手，走出擂台是朋友

拳擊場上認真較勁，場外惺惺相惜
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在這間女性專屬的上海健身房中，拳擊手們努力打破性別規範並尋找內在力量，彼此也結下不解之緣。
「相知相伴，相助相惜」系列介紹挑戰現況、突破框架的運動隊伍和俱樂部。
在上海一間低調的拳擊俱樂部中，一群女性 (包含老師、主管、全職媽媽和職業婦女) 穿上她們的拳擊鞋，並為指關節纏上綁帶。 會客室的兩旁擺著亮粉啞鈴和閃亮的手套，手套擊打拳擊墊的聲音配合著活力滿滿且高音量的電子節拍。俱樂部成員在踏上拳擊台前有說有笑，Princess 女子拳擊俱樂部裡頭迴盪著歡笑聲。
這間拳擊俱樂部吸引了原先只想來健身的女子拳擊手，但許多人最終卻發展出友誼之情。 儘管你或許不會將拳擊視為團隊運動，但這個地方和這些女性卻證明了這確實是種團隊運動：她們在訓練中一起加強信心、鍛鍊身心的力量，並給任何唱衰者左刺拳，再招呼一記右拳。
Jin Yang 練習她的空擊。
這間俱樂部是在 2010 年從一間租來的舞蹈教室開始營運。
籌辦人是 Gong Jin，她最初單純只想提供空間，讓幾位女性朋友有地方打拳擊，而如今 Princess 女子拳擊俱樂部已是發展成熟的俱樂部，在上海有兩間分店、12 名教練，以及上百名成員。
這些女性一週相見好幾次，每堂課的人數介於 10 至 15 人，大家已建立起超越拳擊的情誼。 Gong Jin 表示：「我們就像一家人一樣。」她在 12 歲時受到年輕時打拳擊的父親鼓勵，首度戴上拳擊手套。六年後，她開始參加職業的拳擊賽事，如今 32 歲的她依舊活躍。
Zou Qiang、He Yue 和 Li Chaoqiong 看著她們在拳擊場上的隊友。
由左至右：Zou Qiang、He Yue、Li Chaoqiong、Sang Ying 和 Wang Lei 看著她們在拳擊場上的隊友。
她負責訓練的人包括最近由學生轉為兼職教練的 Han Beiying，以及每週在俱樂部裡訓練兩次且已訓練超過四年的 Zhong Zheng。她們和 Princess 裡經驗豐富的老手 Ge Fangxin 和 Du Jingjing 一起討論年輕的中國女性如何對抗老舊的觀念，並從中確立新的概念。
我們聊到了拳擊建立起的情誼、一拳擊倒，以及如何增加動力。
Princess 可說是男賓止步的拳擊俱樂部。
為何有個女性專屬的拳擊空間如此重要？
Gong Jin：男性打拳擊的方式較著重在力度和陽剛性，對女性來說則較重視技巧、準確度和適當的策略。在滿是男性的團體裡，我常覺得必須要證明自己。我想和其他女性一起訓練，但當時我們並沒有可以練習的場地，所以一切就是這麼開始的。
Han Beiying：在中國看不到太多的女子拳擊健身房，而且實際上，我認為在我們剛起步時，我們是唯一的一間女子拳擊健身房。這裡是一個安全的練習場所，我們不必擔心會受到重擊。
Zhong Zheng：我喜歡和知心好友小班訓練的隱密感，以及和瞭解你狀況的女性一同進行的高水準教學。
為何都是粉紅色？
Gong Jin：(笑) 我知道並非所有女孩都喜歡粉紅色，這只是我個人的偏好，並不表示女性專屬的健身房必須是粉紅色的。
成為這團體的一分子是什麼樣的感覺？
Gong Jin：我們真的很支持彼此。當自己的隊友在對戰時，我們會大喊她們的名字，並高呼「普琳加油 Pǔ lín jiāyóu」。(「普琳 Pǔ lín」是這間健身房中文名稱的前兩個字，即「Princess」音譯的前半部分。「Jiāyóu」亦即「加油」，帶有鼓勵人的意思，就如同英文裡的「Go for it」或「Come on」。) 整間健身房通常充滿我們響亮的加油聲。
Chang Yiting 觀看對打訓練。
在這間俱樂部打拳擊讓你學到什麼？
Han Beiying：我學到了團隊合作和寬容。儘管在拳擊場上是單一女性的個人秀，但你有教練，而且會有一起訓練的夥伴。這真的是團隊運動。我的意思是，當你看到一拳朝你的臉打來時真的很嚇人，但經過練習和團隊合作，你將學會如何揮出漂亮的一拳。
Gong Jin：我變得勇敢且獨立。拳擊的重點不在於展開對戰，而是能夠為自己挺身而出。
Zhong Zheng：在我剛開始打拳擊時，我都很緊張，而且只在乎輸贏。但隨著時間過去，我學到 (拳擊) 更重要的是運用我從訓練和隊友身上學到的所有技能，並竭盡全力，來表示對對手的尊重。
Gong Jin 的柯基犬 Wukong，在課後帶領團隊齊聚一心。
在健身房裡培養的情誼如何延伸至拳擊場外的生活？
Gong Jin：我們成了很要好的朋友。我們會在準備的過程中交談，也經常在訓練後一起外出用餐。我們大多彼此已認識很長一段時間，因此培養了很密切的情誼。
Han Beiying：在拳擊場上我們會認真較勁，但在拳擊場外，我們不只是訓練夥伴。大家會在微信群組抱怨老闆和同事，而我們都會用拳擊來釋放這樣的壓力。當你有困難時，無論是工作或個人生活出了問題，都會有這最強大的支持網絡在旁守候。
由左至右：Xu Jie、He Yue、Zhong Zheng、Wang Lei、Zou Qiang
拳擊如何改變中國女性的觀點？
Ge Fangxin：回想起 (六年前) 我剛開始練拳擊時，那時沒有太多女性願意嘗試拳擊。但隨著時間過去，越來越多人踏了進來，並選擇留下來。看到越來越多女性透過拳擊學習掌握自己的力量，實在非常感人。
Du Jingjing：越來越多人開始接受拳擊是女性的運動，而非老是聯想到暴力。我們正在主宰自己的力量之美。
訓練結束後，Gong Jin 脫下手套並解開指關節上的綁帶。 她的柯基犬 Wukong 蹦跳地跑來，她將牠抱到自己的膝蓋上，接著牠將肚子翻了過來，要人摸牠的肚子。其他女孩也圍了過來，笑個不停。她們就是幾小時前進入拳擊練習場的同一批女性，但你可以從她們的行為舉止看出來，她們已經有所不同。透過一系列的拳擊對戰，她們顯然重新尋回了 Du Jingjing 所述的那股力量。現在她們已經準備好面對任何迎面而來的挑戰，不論是重要的比賽、董事會會議，還是一時的不順遂，只要快速擺動身體、出拳，就能一拳擊倒。
文字：Crystal Wilde
攝影：Luo Yang
撰寫時間：2020 年 9 月