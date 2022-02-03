我們這樣玩運動：六人足球

不論是上場比賽、指導或是在場邊加油，對馬爾法民眾來說，美式足球對於馬爾法這座城鎮和居民的認同感而言，是不可或缺的一環。新冠病毒 (COVID-19) 疫情帶來的種種現實面，讓當地人更加意識到讓星期五夜晚活力不斷電的重要性，同時，他們也瞭解到活力熱情是多麼容易被澆熄。



近年馬爾法已發展成藝術和文化沙漠的綠洲，這裡的別緻餐廳、時髦旅館和嘲諷式的展覽吸引了大批觀光客。然而，這些改變也讓教育者、藍領工作者，以及好幾代都在這裡生活的長期住民，因高昂的物價而卻步。對於急遽攀升的租金、高貴的精品店和 60 美金的牛排，他們通常都不以為然。



在一個離艾爾帕索近 320 公里，只有 2000 人口，大家彼此緊密交織的社群，美式足球讓這裡的居民打從心底團結在一起。短角牛隊足球總教練 Arturo Alferez 表示：「來到鎮裡，你會看見大家窗戶上的彩繪和懸掛出來的旗幟，看見馬爾法的精神，看見紫色和白色。身為其中的一部分，讓你覺得自己很特別，感覺就像自己展現出這個城鎮最美好的一面。」



當地長期住民的遷離，讓馬爾法在 2011 年從 11 人制美式足球轉向 6 人制美式足球。