產後如何以心理健康為重

你可能會在回家之後感到精力充沛 (因為腎上腺素和催產素的關係)，但無論如何都要慢慢來，即使你經常仰賴運動來維持心理健康也一樣。你的子宮仍在收縮回到原本的大小，你可能還在流血，而且臀部應該還會隱隱作痛。如果有足夠的資源，給身體所需的時間恢復，就能更快回到習慣的生活模式，而對心理健康也有幫助。

實際情形是什麼樣子？在加州灣區執業的助產士 Cherie Seah 提到華人傳統的坐月子觀念：在產後約一個月的時間，盡量待在床上或沙發休養生息。這是值得參考的做法，但 Williams 也建議每天做些活動來降低血栓風險 (像是花幾分鐘緩步繞家裡一圈、輕度伸展拉筋，或是出去室外，都有助提振心情)。保持平衡很重要！如果你躺臥的時間已經足夠，不妨多安排一些時間走路，搭配呼吸和更多伸展運動。當然適度安排就好，運動完後也務必妥善休息。

一旦醫生允許你開始運動，請慢慢地增加活動量，安排能讓身體和心理感到愉快的項目。Williams 博士指出，當你感覺疲倦，讓身體動起來能激發成就感和自豪感，而且腦內啡對身體無害。記得不要過度運動，也別忘了給積極向上的自己一點鼓勵。