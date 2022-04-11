資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

想要透過產品設計帶來改變，材質是個好起點。



材質占了 Nike 約 70% 的碳足跡。因此，即使是小小的改變，也能大幅減少我們的排放量。



鞋款材質開發人員 Isabel Torres 提到 Nike 的 Air Max 產品系列時表示：「我們知道自己有責任要改變材質，這就像刷牙時要把水龍頭關掉，非常合理。」



然而，如果缺少正確的資訊，即使是合乎常理的轉變也不容易做到。



Nina Watkins 是資料分析團隊的一員，她表示：「資料能發揮的一個作用是協助設計師實現願景。」這個團隊專門為設計師提供必備利器，讓他們在材質上做出更明智的決定。不過他們是怎麼辦到的？