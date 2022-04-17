分析看看：資料如何成就出色設計

創新

我們創新資料分析，升級經典鞋款的再生材質。而視覺上的改變超級細微，我們打賭你找不出來。

上一次更新：April 11, 2022
5 分鐘閱讀時間
資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

Move to Zero 為你呈獻：瞭解 Nike 如何踏上實現零碳排放和零廢棄的旅程，藉此保護運動的未來。

想要透過產品設計帶來改變，材質是個好起點。

材質占了 Nike 約 70% 的碳足跡。因此，即使是小小的改變，也能大幅減少我們的排放量。

鞋款材質開發人員 Isabel Torres 提到 Nike 的 Air Max 產品系列時表示：「我們知道自己有責任要改變材質，這就像刷牙時要把水龍頭關掉，非常合理。」

然而，如果缺少正確的資訊，即使是合乎常理的轉變也不容易做到。

Nina Watkins 是資料分析團隊的一員，她表示：「資料能發揮的一個作用是協助設計師實現願景。」這個團隊專門為設計師提供必備利器，讓他們在材質上做出更明智的決定。不過他們是怎麼辦到的？

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

多虧有 Nina Watkins (上圖) 這樣的資料分析師，秉持永續思維的設計才能持續進步。

權衡選項

你是否曾好奇測量再生材質的方法？告訴你，這要仰賴 Nina 這樣的人物找出答案。

Nina 指出：「這個計算其實只是基礎代數，不過需要團隊合作才能實現。」最大的挑戰是取得各供應商的組件後，必須追蹤每個組件的再生材質，這可不容易。

她繼續說明：「這是全新的流程，我們一邊進行，一邊想辦法解決問題。一開始，我還真的是用料理秤，一個個測量鞋款每個組件的重量。」

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

為了決定鞋款使用的再生材質，Nina 會用料理秤測量每個組件的重量。

鞋款再生材質的測量方法：

  1. 找出每個組件的再生材質百分比。
  2. 將這個百分比乘以該組件的重量，得出此組件的再生材質重量。
  3. 將這些回收材質的重量相加 (x 數十個鞋款零件)。
  4. 將回收材質的總重量除以鞋款成品的總重量。
  5. 最終得出的數字就是再生材質占一雙鞋款總重量的百分比。搞定！


Nina 表示：「現在，在合作工廠超級有力的幫助下，我們將這種原始的方法升級了。他們不僅生產鞋款，也會在每一輪試樣前仔細測量每個組件的重量。」

升級後的資料流程讓 Nike 設計師更得心應手，不論是在開發新鞋款，或是重新構想經典設計時，都能掌握各項材質的重要資訊。

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

Grace (左) 和 Isabel 運用資料，做出有數據支持的決定。

資料發揮作用

Nike Air Max 90、95 和 97 女鞋上的細微變化，就是資料在決策過程中發揮作用的實例。

資深材質設計師 Grace Lee 表示：「這是相當經典的鞋款，不過 Nike 始終秉持創新精神，經常尋找改進的方式。在這項專案中，我們認為可以運用更多回收材質，讓這些鞋款升級進化。」

他們的目標是翻新 Air Max 的主要鞋款，這是 Nike 廣受歡迎的系列。

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

資深材質設計師 Grace Lee 比較材質的顏色。

他們將這個專案稱為「更出色的本質」(Better Essentials)。之所以會用「更出色」這個詞，是因為目標就是要比原版設計使用更多的回收材質；而使用「本質」這個詞，則是因為永續版本還是要堅守這款原版設計的知名特色。

產品線經理 Negin Mani 表示：「我們對細節很執著，包括質感、味道、觸感等等，所以不只 Nike 粉絲可以擁有同樣出色的產品，我們也能透過再生材質減少對環境造成的影響。」

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

「更出色的本質」專案最終成品：Nike Air Max 95 鞋款以至少占總重量 20% 的再生材質製成。

形塑設計

有了資料與分析工具，這個團隊最終能選用創新的材質，從鞋帶、內裡到中底，所有組件均改用對環境影響更小的再生替代材質。

得出的成果就是再生材質至少占總重量 20% 的鞋款。

這樣的轉變不應產生不協調感，真正的 Air Max 粉絲是不會發現材質改變的。

團隊成功了嗎？

Grace 表示：「我是材質專家，但我還真的分不出來原始材質和永續材質之間的差別。」

聽起來這樣的轉變相當成功。

欲知更多詳細資訊：請造訪 Nike.com/Sustainability，跟隨我們旅程中的每一步，一同探索 Move to Zero 實現零碳排放和零廢棄的新方法。

瞭解更多資訊

攝影：Ariel Fisher
文字：Sallie Stacker

以資料驅動設計，發揮作用：

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資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

Move to Zero 為你呈獻：瞭解 Nike 如何踏上實現零碳排放和零廢棄的旅程，藉此保護運動的未來。

想要透過產品設計帶來改變，材質是個好起點。

材質占了 Nike 約 70% 的碳足跡。因此，即使是小小的改變，也能大幅減少我們的排放量。

鞋款材質開發人員 Isabel Torres 提到 Nike 的 Air Max 產品系列時表示：「我們知道自己有責任要改變材質，這就像刷牙時要把水龍頭關掉，非常合理。」

然而，如果缺少正確的資訊，即使是合乎常理的轉變也不容易做到。

Nina Watkins 是資料分析團隊的一員，她表示：「資料能發揮的一個作用是協助設計師實現願景。」這個團隊專門為設計師提供必備利器，讓他們在材質上做出更明智的決定。不過他們是怎麼辦到的？

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

多虧有 Nina Watkins (上圖) 這樣的資料分析師，秉持永續思維的設計才能持續進步。為了
決定鞋款使用的再生材質，Nina 會用料理秤測量每個組件的重量。

權衡選項

你是否曾好奇測量再生材質的方法？告訴你，這要仰賴 Nina 這樣的人物找出答案。

Nina 指出：「這個計算其實只是基礎代數，不過需要團隊合作才能實現。」最大的挑戰是取得各供應商的組件後，必須追蹤每個組件的再生材質，這可不容易。

她繼續說明：「這是全新的流程，我們一邊進行，一邊想辦法解決問題。一開始，我還真的是用料理秤，一個個測量鞋款每個組件的重量。」

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

Grace (左)、Negin (中) 和 Isabel 運用資料，做出有數據支持的決定，盡可能選擇
超級永續的材質。

鞋款再生材質的測量方法：

  1. 找出每個組件的再生材質百分比。
  2. 將這個百分比乘以該組件的重量，得出此組件的再生材質重量。
  3. 將這些回收材質的重量相加 (x 數十個鞋款零件)。
  4. 將回收材質的總重量除以鞋款成品的總重量。
  5. 最終得出的數字就是再生材質占一雙鞋款總重量的百分比。搞定！


Nina 表示：「現在，在合作工廠超級有力的幫助下，我們將這種原始的方法升級了。他們不僅生產鞋款，也會在每一輪試樣前仔細測量每個組件的重量。」

升級後的資料流程讓 Nike 設計師更得心應手，不論是在開發新鞋款，或是重新構想經典設計時，都能掌握各項材質的重要資訊。

資料發揮作用

Nike Air Max 90、95 和 97 女鞋上的細微變化，就是資料在決策過程中發揮作用的實例。

資深材質設計師 Grace Lee 表示：「這是相當經典的鞋款，不過 Nike 始終秉持創新精神，經常尋找改進的方式。在這項專案中，我們認為可以運用更多回收材質，讓這些鞋款升級進化。」

他們的目標是翻新 Air Max 的主要鞋款，這是 Nike 廣受歡迎的系列。

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

材質設計師 Grace Lee (如圖) 表示：「我們認為可以運用更多回收材質，讓這些鞋款升級進化。」

他們將這個專案稱為「更出色的本質」(Better Essentials)。之所以會用「更出色」這個詞，是因為目標就是要比原版設計使用更多的回收材質；而使用「本質」這個詞，則是因為永續版本還是要堅守這款原版設計的知名特色。

產品線經理 Negin Mani 表示：「我們對細節很執著，包括質感、味道、觸感等等，所以不只 Nike 粉絲可以擁有同樣出色的產品，我們也能透過再生材質減少對環境造成的影響。」

資料如何成就 Nike 出色的鞋款設計

工作中的鞋款材質開發人員 Isabel Torres (左)。「更出色的本質」專案
最終成品 (右)。

形塑設計

有了資料與分析工具，這個團隊最終能選用創新的材質，從鞋帶、內裡到中底，所有組件均改用對環境影響更小的再生替代材質。

得出的成果就是再生材質至少占總重量 20% 的鞋款。

這樣的轉變不應產生不協調感，真正的 Air Max 粉絲是不會發現材質改變的。

團隊成功了嗎？

Grace 表示：「我是材質專家，但我還真的分不出來原始材質和永續材質之間的差別。」

聽起來這樣的轉變相當成功。

欲知更多詳細資訊：請造訪 Nike.com/Sustainability，跟隨我們旅程中的每一步，一同探索 Move to Zero 實現零碳排放和零廢棄的新方法。

瞭解更多資訊

攝影：Ariel Fisher
文字：Sallie Stacker

以資料驅動設計，發揮作用：

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