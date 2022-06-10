One on One：Napheesa Collier x Sylvia Fowles

NC：老實說，我不記得第一次的練習，因為印象實在很模糊。感覺就像是每件事情都以每小時一百英哩的速度在發生，從進入四強、選秀被選上，到加入 Minnesota，兩個星期後，我就上場比賽。



不過我記得和 Syl 及球隊見面時，她們充滿熱情又超級友善的感覺。她讓我立刻就有了家一樣的歸屬感，對於這一點，我的感激之情很難用言語來形容。因為這會讓人覺得很心慌！你被選秀選上了，加入新的球隊，要和 Sylvia Fowles 這樣的傳奇人物一起打球，這真的會讓人心生畏懼。而她就是把我放在她的羽翼下，讓我立刻知道有任何需要或問題，都可以去找她，這真的很棒。Syl 媽媽，謝謝了！



SF：Napheesa 認為自己在訓練營裡的表現很差，會被除名。我只覺得：「你在想什麼？」



NC：我那時覺得自己不會上場了。



SF：Napheesa 表現出的樣子就像「我永遠都無法加入這支球隊了」，我的反應就是：「你在說什麼鬼話？你表現得很好呀。」而 Napheesa 回說：「我做得不夠好。」從這當中就可以知道 Napheesa 會成為傑出的球員，因為她在訓練營的表現真的很不錯，而她居然甚至沒有足夠的信心，覺得自己能加入球隊。這簡直是瘋了。



NC：那是艱苦難熬的訓練營。