挑戰常規，永不止息：Circa 72

挑戰舊習，永不止息
Nike 檔案部門
Nike 以挑戰現狀聞名，最新的 Nike Circa 72 系列重新詮釋過去的創新設計，專為未來世代打造。
Nike 最經典的剪裁著感自然，包括風格多變的 Windrunner、具支撐力的 Swoosh 運動內衣、色彩繽紛的 Waffle One。這些必備單品彷彿一直都在，在你需要時隨時可從衣櫥取出，打造具個人特色的造型。
但我們不會永遠一成不變，每件單品都是從大膽的概念開始，代表我們勇往直前的新方向。Circa 72 系列是對這種勇氣和創新的頌揚。經過 50 年的精心打造，Circa 72 系列為新世代運動員重塑經典的 Nike 單品。
1978 年：Diane Katz 的原版 Windrunner 草圖
1979 年：原版女款 Windrunner (非賣品)
1976 年：「嬰兒牙齒」標誌首度亮相
2022 年：Nike Sportswear 女款寬鬆 T 恤
1976 年：Geoff Hollister 的「嬰兒牙齒」標誌
1978 年：Diane Katz 的原版 Windrunner 草圖
1979 年：原版女款 Windrunner (非賣品)
1976 年：「嬰兒牙齒」標誌首度亮相
2022 年：Nike Sportswear 女款寬鬆 T 恤
1976 年：Geoff Hollister 的「嬰兒牙齒」標誌
以 Windrunner 為例，這款防水服飾是為了奧勒岡州波特蘭的跑者設計，供他們在休賽訓練期間穿著。1978 年，當 Nike 第一位受過專業訓練的服裝設計師 Diane Katz 和 Nike 的第三位員工 Geoff Hollister 首度製作 Windrunner 時，市面上幾乎沒有運動類服飾。她從防風雨的滑雪材質汲取靈感，並以創新為出發點。
整個過程是個謎，像是 Katz 如何把傳統技術的材質變得適合活動、具透氣性且適合長短跑？她又是如何融合所有衝突的概念，打造出引人注目的設計單品？她努力不懈，製作無數外套原型，最後終於想出今日眾所周知的著名版型。
Katz 和 Hollister 完成份內工作後，Windrunner 並沒有立即獲得認可，畢竟這是公司第一次與經驗豐富的運動服飾設計師合作，所有細節都要放大檢視。
你可能很難相信，Windrunner 在當時是一款史無前例的服飾，而且引發不小爭議，但事情就是這樣。多年來，Nike 的服飾和運動鞋系列不斷突破以往的界限，並為未來世代帶來啟發。
Circa 72 系列的獨家商品訴說這段挑戰框架的歷史，田徑風必備單品令人想起我們早期在奧勒岡州使用的色彩和圖案。如該系列的運動內衣、田徑外套和 T 恤等主要單品採用 Geoff Hollister 的「嬰兒牙齒」印刷字標，反映過去奠定 Nike 基礎的叛逆概念。
這樣的傳承正是 Circa 72 系列的意義所在，見證 Nike 的創新與發明史。這些單品代表 50 年後仍會持續引發共鳴的偉大概念和夢想。每件 Circa 72 單品都在向過去致敬，並重新想像和建構未來。