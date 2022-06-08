挑戰常規，永不止息：Circa 72

Katz 和 Hollister 完成份內工作後，Windrunner 並沒有立即獲得認可，畢竟這是公司第一次與經驗豐富的運動服飾設計師合作，所有細節都要放大檢視。



你可能很難相信，Windrunner 在當時是一款史無前例的服飾，而且引發不小爭議，但事情就是這樣。多年來，Nike 的服飾和運動鞋系列不斷突破以往的界限，並為未來世代帶來啟發。



Circa 72 系列的獨家商品訴說這段挑戰框架的歷史，田徑風必備單品令人想起我們早期在奧勒岡州使用的色彩和圖案。如該系列的運動內衣、田徑外套和 T 恤等主要單品採用 Geoff Hollister 的「嬰兒牙齒」印刷字標，反映過去奠定 Nike 基礎的叛逆概念。