覺得自己都見識過了嗎？
第一個五十年只是開始。立刻觀看這部由由 Spike Lee 與 Indigo Hubbard-Salk 主演的 50 週年影片。
覺得自己都見識過了嗎？
第一個五十年只是開始。立刻觀看這部由由 Spike Lee 與 Indigo Hubbard-Salk 主演的 50 週年影片。
福利
Nike 會員福利
展現最好的自己
會員專屬應用程式
下載 Nike 應用程式
這是你的福利之鑰
精選
精選
常見問題
NIKE 會員計畫是什麼？
加入 Nike 會員計畫後，即可獲得啟發、加入 Nike 社群，並購得 Nike 獨享產品。這是盡享 Nike 優質體驗的最佳管道，而且可以輕鬆快速地免費加入。你可以線上加入，或在下載任一 Nike 應用程式時加入。
Nike 會員計畫是免費的嗎？
是的，加入 Nike 會員計畫無需任何費用。會員計畫涵蓋我們的健身應用程式 Nike Training Club 和 Nike Run Club，以及這些應用程式資料庫的 100 多項運動計畫，還有 SNKRS 應用程式，讓你掌握最新上市的運動鞋款。
註冊加入的速度有多快？
簡單點三下即可加入，開始選購、運動健身並暢享所有福利。
會員獎勵有哪些？
有你真好，為感謝會員並慶祝生日等對個人意義非凡的時刻，所有 Nike 會員都能獲得特殊優惠和產品促銷。Nike 會員獎勵不採點數制，會員隨時都可能獲得獎勵。