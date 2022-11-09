專家建議流產後的運動方式

Williams 博士指出，流產後幾天通常可以進行一些低衝擊的活動，例如健走。請先向醫生諮詢，確認身體狀態沒有問題，再進行較高衝擊的運動。你的醫生可能會藉由流產時的孕期、流產原因以及你是否持續大量出血來評估身體狀況，例如你是在孕早期流產，還是孕中期和孕晚期流產？是否需要藥物或手術流產？是否有剖腹？這些變因都會影響你的恢復狀況，以及必須等多久才可以重拾運動。

Williams 博士表示，一般來說，在第一孕期流產的人，只要停止出血或是只剩少量出血，通常一兩個星期之內就可以恢復運動。但如果仍有大量出血，請暫停激烈運動，不然可能會增加失血過多或血崩的風險。

Williams 博士說明，第三孕期流產的人必須等待 3 至 4 週才能恢復高能量運動。若是經歷剖腹，她建議至少等待 8 至 12 週再進行平板式等的傳統腹部運動。不過，以呼吸為主的深層核心運動及骨盆底恢復運動的助益良多 (詳情請見下文)。