AntetokounBros Academy 在行動

Giannis Antetokounmpo 是 NBA 最常被談論到的球員，他是 MVP，也得過冠軍，而且是 Greek Freak！然而他真正獨特的事蹟是建立在場外：AntetokounBros Academy。



籃球或許是 Giannis 的熱情所在，不過他的使命是打造一個讓每個人都有歸屬感的空間。這個訓練營的理念明確傳達了這一點：「從哪裡開始並不重要，重要的是你要往哪裡去！」