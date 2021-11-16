AntetokounBros Academy 在行動

籃框可及，夢想可以成真
社群
大家或許知道 Giannis Antetokounmpo 得過 NBA 冠軍，但真正特別的是他在場外的努力付出與事蹟。
Giannis Antetokounmpo 是 NBA 最常被談論到的球員，他是 MVP，也得過冠軍，而且是 Greek Freak！然而他真正獨特的事蹟是建立在場外：AntetokounBros Academy。
籃球或許是 Giannis 的熱情所在，不過他的使命是打造一個讓每個人都有歸屬感的空間。這個訓練營的理念明確傳達了這一點：「從哪裡開始並不重要，重要的是你要往哪裡去！」
「大多數來到這裡的孩子都覺得自己像個局外人，比較沒那麼有自信。經過這個經歷後，他們獲得自信，培養出社會時所需的技能。」
Evina Maltsi
AntetokounBros Academy 總教練
學院每年從不同社區和國家/地區，邀請 100 位不同社會背景的弱勢族群兒童，以及 12 位教練，讓他們有機會透過運動釋放並發展自己的潛能。
Giannis 和兄弟攜手合作，在歐納西斯基金會 (Onassis Foundation) 和 Eurohoops 的協助下，打造出這個鼓舞人心的學院，這是他在成長過程中所沒有的。正因為如此，這對他來說意義相當重大。
這個學院位於 Nike 翻新的籃球場，回饋埃利諾羅森 (Ellinorosson)、安佩羅基波伊 (Ampelokipi) 和蘭布里尼 (Lamprini) 附近鄰里，提供的遠遠不僅止於球場上的一切。
孩子會在一整年中參加一系列在歐納西斯基金會舉辦的指導課程和獎學金銜接課程、由 Eurohoops 指導團隊帶領的比賽分析，以及來自不同領域知名運動員和專家激勵人心的演講。
「這些孩子是一個微型社會。如果我們志同道合、同心協力，對每個人都會更好。」
Konstantinos Papaloukas
Eurohoops Organization 管理合夥人
Giannis 的父母是移民，離開奈及利亞，到雅典尋求工作機會和更好的生活。他深知身為局外人的感受，這讓他有了動力，想要幫助和他一樣的每個兒童，讓他們可以感受到自己受到歡迎、有能力，不論發生什麼都能發揮自己真正的潛力。
每個人都有自己的故事、自己的人生、自己的膚色……當我們在一起時，總是能學到新事物。」
Giannis Antetokounmpo
AntetokounBros 就像個家庭，教練和學生都能彼此相互教導與學習和人生有關的事情，正是這一點讓這裡如此特別。
學院也提供一些相當具體的好處。學生的資歷累積到一定程度與成果，可以參加畢業典禮和頒獎典禮。表現最出色的前六名畢業生將可獲得獎學金，繼續在 Eurohoops Academy 接受籃球教育。今年的傑出畢業生將獲頒由歐納西斯基金會資助的「出類拔萃」(One of a Kind) 大學獎學金。
「AntetokounBros Academy 讓雅典鄰近地區不同國籍、宗教信仰和性別的人凝聚在一起，發揮團隊精神，追求他們所有的夢想。」
Afroditi Panagiotakou
歐納西斯基金會文化總監
但即使學院如此不凡，Giannis 仍用屬於自己的真實風格，非常簡潔地總結這一切：
「來到這裡，獲得樂趣！」
Giannis Antetokounmpo
Giannis 或許是這裡最賣力的員工之一，不過他相信，擁有獲得樂趣的自由，就可以自由地成為自己想要成為的樣子。
「當你找出自己快樂的泉源時，就要持之以恆做下去，因為這麼一來你就能成為最棒的自己。」
Giannis Antetokounmpo
攝影：Eleni Albarosa
影片：Alkis Papastathopoulos
動畫：Ultra Brand Studio