訓練課程是讓整個社群凝聚在一起的關鍵。父母、朋友和兄弟姐妹坐在球場周圍的草地上，也都跟著一同參與。Josephine 的兒子 Emmanuel 是 Helping Hoops 的成員，她說：「這是我們的院子。我在這裡長大，我的孩子們也在這裡長大。擁有可以一起玩耍的空間，為他們建立了很大的信心。他們正在學習互相尊重，並頌揚彼此的差異。我喜歡看到這個世代使用這個空間的方式。」



在社群的支持下，這些年輕運動員利用在球場上學到的智慧定義他們的未來。在這個未來裡，運動提供了共同點，讓大家能一起實現更高成就。