實現更高成就，永不止息
社群
阿瑟頓花園的年輕運動員正在為自己和運動打造一個嶄新未來。在這個未來裡，他們透過差異性找到力量，一起實現更高成就。
週二晚上，在墨爾本近郊的費茲洛依區，一群年輕運動
這個社群由兩個運動俱樂部組成，分別是 Helping Hoops 和 Fitzroy Lions SC。這兩個俱樂部都致力於弭平障礙，讓這群年輕運動員能參與運動，結果他們的影響力甚至滲透到這些運動員生活中的各個層面。
球員
對這些球員來說，重點在於頌揚彼此的差異，並學會相信自己和隊友。8 歲的 Fitzroy Lions 運動員 Abdul 說：「來這裡不僅僅是為了運動。無論我們之間的差異為何，運動都能將我們聯繫在一起。」
Helping Hoops 運動員 Akuech 表示：「這個地方很安全。如果我想在校外做點事，需要一些指導或其他方面的協助，可以依靠我的教練和隊友，他們總是在那裡支持著我。」
12 歲的 Khalid 認為：「身為團隊的一員，你可以深入瞭解來自不同背景的人。無論輸贏，我們都互相扶持。」
教練
對教練來說，這些訓練的重點在於向年輕運動員灌輸信念和榮耀。Helping Hoops 教練 Omar Coles 用他自己發明的縮寫字「B.E.A.R.」來總結。他解釋：「這代表信念、行動、活力和重複。一旦你完成了某件事，信心就會增長。這就是運動的意義，它可以幫助你相信自己。」
教練
對教練來說，這些訓練的重點在於向年輕運動員灌輸信念和榮耀。Helping Hoops 教練 Omar Coles 用他自己發明的縮寫字「B.E.A.R.」來總結。他解釋：「這代表信念、行動、活力和重複。一旦你完成了某件事，信心就會增長。這就是運動的意義，它可以幫助你相信自己。」
Fitzroy Lions 教練 Eloise Young 表示：「當我們的孩子跑上球場時，他們代表了自己的社區和社群，而且會為自己的出身感到驕傲。」
Fitzroy Lions 教練 Eloise Young 表示：「當我們的孩子跑上球場時，他們代表了自己的社區和社群，而且會為自己的出身感到驕傲。」
父母
訓練課程是讓整個社群凝聚在一起的關鍵。父母、朋友和兄弟姐妹坐在球場周圍的草地上，也都跟著一同參與。Josephine 的兒子 Emmanuel 是 Helping Hoops 的成員，她說：「這是我們的院子。我在這裡長大，我的孩子們也在這裡長大。擁有可以一起玩耍的空間，為他們建立了很大的信心。他們正在學習互相尊重，並頌揚彼此的差異。我喜歡看到這個世代使用這個空間的方式。」
在社群的支持下，這些年輕運動員利用在球場上學到的智慧定義他們的未來。在這個未來裡，運動提供了共同點，讓大家能一起實現更高成就。