Nike ZoomX
輕量的 Nike ZoomX 泡棉緩震系統採用革新設計，提供優異的能量回傳機能，將每一步的衝擊轉化為下一步的能量。
什麼是 Nike ZoomX？
Nike ZoomX 比其他 Nike 泡棉更輕、更柔軟，反應也更靈敏，專為提供優異的能量回傳而設計，將速度發揮到極致。ZoomX 技術衍生自原本用於太空創新科技的泡棉，首次應用在 Nike Zoom Vaporfly Elite 與 Nike Zoom Vaporfly 4% 機能性鞋款當中。
輕量舒適
Nike ZoomX 是極致輕盈的泡棉，可提供更佳的緩震效果而不會增加重量。
非凡能量回傳
Nike ZoomX 中底可提供 85% 的能量回傳，優於其他 Nike 泡棉，讓你在前進時能感受到推進力。
Nike ZoomX 緣起
我們一開始計畫要突破馬拉松的 2 小時完賽挑戰時，就知道我們需要既輕量又有極高能量回傳性能的材質。為此，我們結合了頂尖跑者的深入見解以及無數小時的生物力學分析，打造出兩者兼具的 Nike ZoomX 泡棉。這款泡棉最先在 Nike Zoom VaporFly 4% 亮相，也是 2016 年奧運金牌得主 Eliud Kipchoge 於 Breaking2 馬拉松中以 2 小時又 25 秒紀錄奪冠時所穿的鞋款。
在該場歷史性的賽事之後，Kipchoge 向我們表示他希望在訓練鞋款中使用 Nike ZoomX 泡棉。他說：「如果想要在比賽當天成功，就必須在每天的練習中建立自信。我想要在每次跑步時，都能感受穿上 VaporFly 比賽時它所帶給我的神奇魔力，這有助於在訓練中激勵自己，同時讓我不忘努力的初衷。」
Nike Zoom Pegasus Turbo 於焉登場，這是我們再度於產品中應用革命性泡棉 Nike ZoomX 的新一代鞋款。