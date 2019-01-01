「零碳行動」是 Nike 實現零碳排放和零廢棄的旅程，目的在於確保運動的未來。我們為服務世界各地所有運動員而存在，這也是為什麼我們以守護一個健康的地球為使命。對我們而言，這趟旅程沒有終點線。
氣候與運動
沒有地球，就沒有運動。欲瞭解此對我們所有人的影響，我們與氣候衝擊實驗室 (Climate Impact Lab) 的專家研究人員合作，說明了穩定氣候和運動員表現之間的關係，也勾勒出未來的運動競技場：地球。秉持運動員的心態與思維──無比的決心、堅持不懈、不屈不撓──我們能發揮運動之力，為世界推進氣候行動。
」
面對當今世界的挑戰──從氣候變遷、各種不平等，到如何讓下一個世代充分發揮潛力──我相信，我們還需要迄今最大膽的夢想。
Nike 董事長、總裁兼執行長 Mark Parker
Nike Air
自 2008 年起，所有 Nike Air 鞋底設計皆含有至少 50% 的再生廢料，且製造過程 100% 使用再生能源。Air 鞋底所使用的材質，重複利用超過 90% 以上的廢料，打造全面創新的緩震機能。
Nike Flyknit
Nike Flyknit 無比精準的設計，比傳統的鞋面製造平均減少了 60% 的廢料。自 2012 年起，已從垃圾掩埋場收集了一千萬磅的廢料，其中包含超過 6 億個用在製造 Flyknit 的水瓶。
Nike Flyleather
Nike Flyleather 以至少 50% 的再生皮革纖維製成，透過創新生產過程，相較於傳統的皮革製造過程，碳足跡更小。由於 Nike Flyleather 是呈卷狀製作，與製作全粒面皮革所用的傳統剪裁與縫製方式相比，可提升切割效率並減少廢料。
有機棉
我們目標是在 2020 年之前，採用 100% 有機棉。這代表使用經認證的有機棉、回收棉，以及經優良棉花計畫 (Better Cotton Initiative, BCI) 認證的棉花。這些材質能減少水和化學製品的使用，改良栽種農法，並提供和傳統棉相當或更好的品質。