發揮提問力，永不停歇：NSRL

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Nike 檔案部門
瞭解最早的 Nike Sport Research Laboratory (Nike 運動研究室實驗) 如何為運動科學創新奠定基礎。
Nike 的一切創新都始於一個假設性的問題：如果……會怎麼樣？
如果可以在公司內進行研發，會怎麼樣？如果能追蹤和分析運動員的表現，並將成果應用到產品上，會怎麼樣？如果問了所有想得到的問題，只為了找出不可能的答案，會怎麼樣？
1980 年 9 月，我們立志要為這些重要的問題找出答案。
我們在新罕布什爾州埃克塞特的一間小倉庫成立最早的 Nike Sport Research Laboratory (Nike 運動研究實驗室，NSRL)，打造一個能夠找出各種解答的空間。我們在這個「光榮小屋」探索遠大的理想與抱負，請來體能訓練員和足科醫生，還有航太工程師及生物力學專家，專心研究運動員分析和需求。隨著 NSRL 的啟用，我們也成為業界投入實徵研究的先驅。
「好研究總是會衍生出更多的問題。」
──資深首席研究員 Nick Frank
成立 NSRL 之初，我們只是一家提供跑步產品的公司，而打造自己專屬的研究設施，可說是一項充滿雄心壯志的任務與行動。NSRL 採用各式先進技術，分析不同步幅、步態和著地位置的影響，分解跑步的每個面向、測試每個假設，並嘗試所有想得到的超瘋狂事物。
這些測試、問題與分析的關鍵要訣，在於由實際運動員進行測試。而且不只是一般運動員，我們也有幸和前途不可限量的的運動員合作，像是 Joan Benoit Samuelson 在奪下馬拉松冠軍前，就曾向 Nike 提供她的跑步機測試數據，並分享產品意見，協助我們彙整資料。
NSRL 成立四十多年來，我們還是在問：如果……會怎麼樣？不過，我們也會問方法、原因、時間與對象。我們一直都和菁英運動員合作，但近期也和越來越多日常運動員合作。
Nike Explore Team Sport Research Lab (Nike 運動實驗室探索團隊) 副總裁 Matthew Nurse 表示，來到實驗室的人當中，近 85% 是來自不同背景、擁有不同身型的日常運動員。我們的目標始終未變：不論每個人對更好的定義是什麼，都要幫助大家變得更好。
我們每年都會提升研究能力，運用最新科技取得並分析運動員的表現數據，包括配備 400 顆鏡頭的全球最大動作捕捉設備，以及人體構圖技術設備等。2020 年秋天，NSRL 甚至有了新名稱：LeBron James Innovation Center (LeBron James 創新中心)，以及位於俄勒岡州比弗頓 Nike 總部的全新廠址。
NSRL 有一座標準尺寸的籃球場、200 公尺耐力跑道、人工短草草皮訓練場地，以及模擬不同氣候的環境模擬室，為專業及日常運動員提供自然暢動的機會。因此，我們的研究員及設計師可以不受限制地測試、打造原型和實驗，對未來充滿興奮和期待之情。