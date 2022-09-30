發揮提問力，永不停歇：NSRL

成立 NSRL 之初，我們只是一家提供跑步產品的公司，而打造自己專屬的研究設施，可說是一項充滿雄心壯志的任務與行動。NSRL 採用各式先進技術，分析不同步幅、步態和著地位置的影響，分解跑步的每個面向、測試每個假設，並嘗試所有想得到的超瘋狂事物。

這些測試、問題與分析的關鍵要訣，在於由實際運動員進行測試。而且不只是一般運動員，我們也有幸和前途不可限量的的運動員合作，像是 Joan Benoit Samuelson 在奪下馬拉松冠軍前，就曾向 Nike 提供她的跑步機測試數據，並分享產品意見，協助我們彙整資料。