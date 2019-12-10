Nike Free

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    解開束縛，自由奔放

    Nike Free 技術以實現足部的自然暢動為目標，讓你的雙足徹底解放，以自然步態盡情奔跑。

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    自然暢動

    Nike Free 外底具有雷射切割的細小彈性溝紋，讓原本僵硬的泡棉變得富有彈性，可以像足部一般自然活動。

    赤足感受

    除了運用極簡設計和透氣的鞋面材質，Nike Free 更是針對足部構造精心設計，造就了宛如第二層肌膚的貼合感，感覺就像身體的自然延伸。

    精準到位，彈性靈活

    此鞋款從上到下都採用彈性材質，讓你的雙足愛怎麼動就怎麼動。

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    設計幕後故事

    Nike Free 的起源與科學根據

    Nike 運動創新總監 Tobie Hatfield 與創新部門副總 Eric Avar 進行了一連串詳盡的測試衡量，為的是瞭解赤足跑步時的足部動作。這場前所未有的研究測試讓他們獲得所需的資料，並正式著手設計第一雙 Nike Free。

    Nike Free 首次在實驗室進行測量時達到與赤足相同的標準：腳跟到腳尖壓力梯度達到平衡、腳尖離地時呈 33 度，以及足部呈現較為正常的內旋型態。

    完成赤足跑步的測試研究後，團隊便開始進行初步設計。他們設定了一個明確的目標，那就是讓足部的 52 條肌肉徹底解放。

    Nike Free 的測試結果很類似赤足的壓力分佈圖，而且相近程度遠超過其他傳統鞋款。

    他們想穿哪一雙鞋子都可以，但卻對赤足跑步情有獨鍾！

    Tobie Hatfield 是初代 Nike Free 設計團隊的一員，他在看過精英田徑隊進行赤足訓練後說了這段話。

    Nike Free 係數表

    Nike Free 一向致力於實現身體的自然暢動，但每一雙鞋所帶來的赤足跑步感受不盡相同，因此我們使用 Free 係數表為不同鞋款進行評分：數值越低者，代表該鞋款越能提供赤足感受。