採訪 Madison Keys 和 Sloane Stephens

Sloane：我從小在俱樂部打網球長大，而我的初體驗很美妙。我有最棒的教練，而且他非常有趣。至今我常會說我之所以還會打網球，就是因為我的初體驗。我度過最美妙的時光，那是我想重溫的過去。我常會心想這一切真美好，我真的超想再見到 Francisco。他人很有趣，讓我度過了如此美妙的時光，而我想再見見我的朋友們。我認為孩子的初體驗，不論是什麼樣的經驗，永遠都會對他們帶來影響。如果你第一次打網球，結果教練很兇、經驗很不好，你大概永遠不會再重拾網球拍。



網球豐富了我的人生。我能夠到處旅行、認識不同的人，並做了許多美妙的事，而我希望從沒想過打網球的孩子也能有這樣的機會。網球顯然不是很多元的運動，因此能夠讓通常不會 (沒機會) 打網球的孩子手握網球拍，就是我創立基金會的主因。我希望讓像我一樣而且敬仰我的孩子能夠相信自己也能打網球。即使你不是專業人士，只是在高中的球隊打球，網球也會是終生的運動。如果你到年長一點的俱樂部，會看到有 85 歲或 90 歲的人在打網球。這是很棒的事，因為這是終生的運動，而且可以帶給你很大的收穫。我只是想讓下一代也有這樣的機會，甚至給沒想過打網球的多元族群孩子同樣的機會。



Madison：我創立 (我的基金會) 是因為我最初曾和過去稱為 Fearlessly Girl 的 (另一個) 基金會合作，當時逐步培養國高中女生的自信心和領導力是很重要的事。我去了幾間學校，和許多女孩碰面、交談，而我很喜歡那樣的過程。後來，我想將範圍稍微擴大，不只是著重在國高中女生，因為在職場上也有許多和我同年及更年長的女性說：「你的理念很棒，但我們也想要且需要這般理念的扶持。」我也希望讓想參與基金會的其他運動員容易取得這樣的訊息，因為創立基金會是如此浩大的工程。我希望建立某種管道讓許多人能夠參與，而且能夠將我們嘗試要做的事加以擴展。我喜歡 Kindness Wins 的概念，因為這是很廣泛的概念，你可以用很多種不同的方式回饋社會，而這是我可以稍微協助世人的最佳方式。