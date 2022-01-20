採訪 Madison Keys 和 Sloane Stephens

One on One：Sloane Stephens x Madison Keys
運動員*
這兩位網球明星在運動領域中名列前茅，既是對手，也是一輩子的朋友。
「One on One」系列為各位帶來 Nike 精英運動員之間沒有腳本、不經彩排的對話。
Madison Keys 和 Sloane Stephens 最早是在青少年巡迴賽中相遇，她們並未將彼此當成競爭對手，而是成了忠誠的好友。
兩人的網球職業生涯將她們各自帶到相同的人生道路上：在青少年時期成為職業選手，並被稱為明日之星。而最終 Madison 和 Sloane 皆各憑本事成為了傑出的運動員。對 Madison 來說，這意味著拿下五項冠軍，並在女子職業網球協會取得職業生涯最高第 7 名的排名。而對 Sloane 來說，則意味著職業生涯最高第 3 名的排名，以及六項冠軍，包含 2017 年贏得的大型比賽。
即使競賽是她們生活中習以為常的一部分，但 Sloane 和 Madison 承認她們是朋友多過於競爭對手的關係。 歷經旋風式的重大勝利、令人沮喪的輸球和全球疫情後，以及兩人在國際巡迴賽中航行過的里程數，彼此的情誼變得越加深厚。她們都有過受傷和成功的人生起伏經驗，再加上各自的成長歷程，讓她們成為將決戰因素從個人與職業生活中區分開來的專家。在和作家兼編輯主任 Deidre Dyer 的對談中，她們討論到兩人之間情誼的發展、所累積的智慧、行動主義之路，以及必須忍受的失敗。
讓我們從頭開始：你們記得第一次相遇的情況嗎？當時對彼此的第一印象是什麼？
Madison：我們是什麼時候認識的？
Sloane：我根本不記得了。我想如果我們都不記得，那就表示並沒有特別的記憶點，但當時應該沒發生什麼戲劇性或造成創傷的事，這樣其實也不錯。
Madison：我記得我們很常打同樣的比賽。
Sloane：在網球界中，我們身邊似乎總是圍繞著同一群人。我想我們年齡差不多，所以當初很自然地就變成朋友了。
當你們從更衣室移駕到球場上時，你們的友誼互動會有心態上的轉變嗎？
要怎麼做才能從朋友模式切換到比賽模式？
Madison：老實說，我覺得這部分我們沒有做得很好 (笑)。
Sloane：我上場後，就會告訴自己「好，只要盡力就好」。
Madison：我認為這是因為我們在成為朋友後，就一直都在競爭。我們兩人都很理所當然地知道，比賽那天對方就是想要贏。而這並不會對我們的友誼或對方造成影響，因為這只是運動而已。
Sloane：在競爭了這麼長的時間之後，你知道有人就是想贏。我認為談到友誼這一塊，尤其是運動和網球場上的友誼，你必須認清這和任何一個人交朋友是不同的。因此，你大概就要心想：「好的，這是我的朋友，我要以這個態度來打這場球。」我認為我和 Madi 抽離得很快，例如我們這一秒還在比賽，但五分鐘後就會問說：「你要去哪裡吃晚餐？你在幹嘛呢？」
這些年來，你們的關係是如何成長的？
Sloane：我覺得我們就是一起長大的好朋友，兩個人看著彼此長大成人，搬到新家、買了新的家具、交了新的男友……我們經歷了很多相同的事。Madi 對植物很著迷，她這點真的很怪，我無法理解，而她還會寄一些植物的照片給我。
「我覺得我們就是一起長大的好朋友，兩個人看著彼此長大成人，搬到新家、買了新的家具、交了新的男友……我們經歷了很多相同的事。」
Sloane Stephens
你們注意到彼此在比賽時有什麼變化？
Madison：Sloane 一直是我看過最快的網球員，真的超快的！對手放小球時，你一眨眼，她就到網邊了。直到現在，她都還會追球。在青少年巡迴賽中，她可以很輕鬆地打出數百萬顆球，並回擊每顆球。隨著年紀的增長而且參與了越來越多場巡迴賽，她變得更懂得掌握何時該向後退和大量擊球，以及何時該積極進攻並追求勝利，或者單純試著消耗時間之間的平衡。她變得越來越懂得如何在比賽中找到這樣的平衡。
Sloane：噢，天啊，這個評論聽起來好專業，我覺得很貼心。我認為 Madison 變得更會發球了。Madi 打球非常用力，而隨著我們年紀的增長，她不再只是猛力擊球，而會善用更多的組合技巧，我想這對她真的很有幫助，因為她的正手拍真的很厲害。這些年來，她確實發展出自己的模式，也為她贏得了錦標賽。這是她在比賽中最大的優勢之一：發球和正手拍。
你們沒有上場時會如何支持對方？
Madison：有很多次我們其中一人受了傷，另一人的表現卻很好，接著兩人的情況又互換。我們很能在艱難的時刻扶持彼此，這大概是因為我們其中一人才剛經歷過類似的情況。
Sloane：受傷顯然是最糟的，我記得 (2017 年) 美網公開賽之前是我們兩人都剛好受傷的其中一次。我們都在試圖釐清接下來要做什麼，像是：我們還能比賽嗎？競爭力還能保有過去的水準嗎？我想那是我們兩人都同時受傷的時刻之一，真不是個好經驗。
在這些恢復期裡，你們的心態是什麼，是什麼樣的決心促使你們繼續前進？
Madison：我們都歷經過這樣的時期，尤其是一開始時一切都很糟，而且我們兩人都很常受傷。但隨著年紀的增長，我們恢復得更快了，而且會去思考：「我要怎麼解決這個問題，並預防這樣的狀況再度重演？」在我們受傷時，我們兩人都很能讓自己超級專注在當下，並找到感興趣的新事物。Sloane 在恢復期時會成為學霸，但我就沒有這麼積極。我只會買一堆植物，所有的時間都花在將東西種進土裡。Sloane 才剛剛完成學業，而且還要繼續完成其他學業，而我則心想：「好吧，繼續來買更多的家具和植物」。
Sloane：我不喜歡受傷，但我想善用時間，並用我通常無法做的事來填補這段時光。我一年到頭都在受傷，因此夏天有時間去參加婚禮，而春天能去做一些事，因為我莫名其妙地受傷了。我必須要善用這段時光。當然會有一段時間，大概是一星期至 10 天左右的時間，我就是會對此感到心情非常低落、沮喪和惱火。之後就會跳脫出來，然後開始想著：「好吧，現在要做什麼？」而我想在這所有的「現在要做什麼」的時刻裡，我已試著盡可能充實我的生活，不論是度過非常超現實的假期，還是去拜訪親友。
「我們很能在艱難的時刻扶持彼此，這大概是因為我們其中一人才剛經歷過類似的情況。」
Madison Keys
你們兩人都參加巡迴賽多年。
你們會給現在參加巡迴賽的年輕球員什麼樣的建議？
Madison：玩得開心，別太嚴肅看待一切。一年裡會有多次的輸贏，太在意的話，會把自己逼瘋。因此只要記住，你前方還有漫長的職業生涯，你以為可能是前所未有的慘敗或許並非如此，而你以為可能是你最精彩的勝利也或許並非如此。要保持客觀地看待一切事物。
Sloane：我非常同意 Madi 說的。你可能已經連續輸了五場比賽，但我會覺得有辦法東山再起。或許你接下來會連續輸個八場比賽，然後會迎來一場重大勝利，接著又連續輸了 10 場比賽。這就像倉鼠跑滾輪一樣，你只能持續前進。當你探究了其中的數學原理，就會開始稍微體認到，思考一下：在大滿貫中，只有一個人可以勝出，但參賽的人有多少呢？
Madison：128 人。
Sloane：沒錯，因此這些人裡面只有一個人會贏。如果進入最後四強，你已經表現得很好了。如果進入決賽，當然更好。我認為要理解這件事，客觀地說，「沒人可以每週都贏」。
社會正處於不安定的時期。除了疫情以外，我們正歷經公民意識的覺醒，並在種族平等和社會正義議題展開新的篇章。你們兩人都用自己的平台為這樣的抗爭發聲並承諾支持。對你們來說，談論這些議題為何如此重要？
Sloane：對大家來說，使用自己的平台發聲很重要，因為種族不平等的問題非常需要我們投入更多的教育。你會看到許多名人和網紅用自己的平台來教導民眾。其中有很多我不知道的事，而 Madi 可能也不清楚，但我是透過別人 (Instagram) 的限時動態和他們分享的事物得知。能夠瀏覽這些內容並從中學習，有助自己從不同的觀點來看待事物。我們已經有了長足的進步，因為大家 (最初) 只想在 Instagram 上當個網美或網紅，但現在，我們看到略為偏向具教育意義的轉變，並開始談論起真正重要的事，例如投票。
Madison：而且因為疫情的關係，每件事都被放大了。我們已經很緊張、沮喪且極度焦慮，這一切也促使我們現在看到的大規模運動開始興起。我們都能認同彼此再也無法坐視不管。這是我人生中第一次真正看到有一大群人說：「我希望這是我最後一次看到這件事發生，而我要主動做點事。」許多人只是想盡一己之力。他們高聲談論自己的信念，認為這或許最終可以終結這樣的事再度發生。
Madison 你創立了 Kindness Wins，這項計畫旨在提升球場內外的善意和同理心。Sloane 你透過 Sloane Stephens 基金會為下一代投入教育、訓練與社區資源。此外，你們兩人都參加了國際女子網球協會球員理事會，為球員同僚提供支持。對你們來說，這對慈善事業和回饋社會的熱忱源自於何處？
Sloane：我從小在俱樂部打網球長大，而我的初體驗很美妙。我有最棒的教練，而且他非常有趣。至今我常會說我之所以還會打網球，就是因為我的初體驗。我度過最美妙的時光，那是我想重溫的過去。我常會心想這一切真美好，我真的超想再見到 Francisco。他人很有趣，讓我度過了如此美妙的時光，而我想再見見我的朋友們。我認為孩子的初體驗，不論是什麼樣的經驗，永遠都會對他們帶來影響。如果你第一次打網球，結果教練很兇、經驗很不好，你大概永遠不會再重拾網球拍。
網球豐富了我的人生。我能夠到處旅行、認識不同的人，並做了許多美妙的事，而我希望從沒想過打網球的孩子也能有這樣的機會。網球顯然不是很多元的運動，因此能夠讓通常不會 (沒機會) 打網球的孩子手握網球拍，就是我創立基金會的主因。我希望讓像我一樣而且敬仰我的孩子能夠相信自己也能打網球。即使你不是專業人士，只是在高中的球隊打球，網球也會是終生的運動。如果你到年長一點的俱樂部，會看到有 85 歲或 90 歲的人在打網球。這是很棒的事，因為這是終生的運動，而且可以帶給你很大的收穫。我只是想讓下一代也有這樣的機會，甚至給沒想過打網球的多元族群孩子同樣的機會。
Madison：我創立 (我的基金會) 是因為我最初曾和過去稱為 Fearlessly Girl 的 (另一個) 基金會合作，當時逐步培養國高中女生的自信心和領導力是很重要的事。我去了幾間學校，和許多女孩碰面、交談，而我很喜歡那樣的過程。後來，我想將範圍稍微擴大，不只是著重在國高中女生，因為在職場上也有許多和我同年及更年長的女性說：「你的理念很棒，但我們也想要且需要這般理念的扶持。」我也希望讓想參與基金會的其他運動員容易取得這樣的訊息，因為創立基金會是如此浩大的工程。我希望建立某種管道讓許多人能夠參與，而且能夠將我們嘗試要做的事加以擴展。我喜歡 Kindness Wins 的概念，因為這是很廣泛的概念，你可以用很多種不同的方式回饋社會，而這是我可以稍微協助世人的最佳方式。
「我只是想讓下一代也有這樣的機會，甚至給沒想過打網球的多元族群孩子同樣的機會。」
Sloane Stephens
網球界在薪資的性別平等議題上已走在潮流前端。
在這相關體制早已建立好的基礎下展開職業生涯是什麼樣的感覺？
Madison：我們都覺得非常幸運，許多工作都已經完成。我們非常感謝 Billie (Jean King) 和 Venus (Williams) 為我們做了這麼多。如果不是她們，我們肯定無法有今日的成績。我們仍在爭取更多的平等，而且希望這樣的平等能為人所接受並受到讚揚。所以還有很多事要做，但我們確實有很好的立場可以說：「噢，我們已經擁有平等了，但還可以享有更多」，或者應該要「可以更平等」，或是「可以讓更多人為此感到興奮！」。
Sloane：沒錯，確實如此。我認為我們透過 (國際女子網球協會球員) 理事會學到了很多。身為女性已經是很辛苦的一件事，覺得不夠平等，無法獲取和男性同樣的薪資。
我想這是永無休止的工作。從來就沒有「噢，我們覺得自己很棒」這樣的事。我們總是試著做得更好。我們總是在爭取更多東西，總是想要更多東西。我想這是參與理事會的主要原因：為通常沒有立場說「好，讓我好好考慮」的人爭取權益。他們知道自己想要更多，而我們的責任就是挺身為他們爭取。因此我們總是努力做得更好，去爭取更多權益，而且確保我們取得的一切都是平等的。
文字：Deidre Dyer
插圖：Sarah Maxwell
撰寫時間：2020 年 10 月