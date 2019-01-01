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Air Force 1

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    Air Force 1 High

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    始自 1982 年的經典

    Air Force 1 由 Bruce Kilgore 設計並於 1982 年推出，是第一款採用 Nike Air 技術的籃球鞋，且從此顛覆了比賽及運動鞋文化。Air Force 1 在上市超過 30 年後的今日依然堅持根本，未來也會繼續保有時尚必備單品的地位。

    1982 年：傳奇鞋款誕生

    Nike Air Force 1 籃球鞋開創先例，首度將柔軟有彈性的 Nike Air 緩震系統帶到球場上。

    1983 年：「Original Six」

    當年 Nike 多位頂尖 NBA 球員都曾穿過高筒 AF1 上場，包括 Michael Cooper、Bobby Jones、Moses Malone、Calvin Natt、Mychal Thompsen 和 Jammal Wilkes。

    1985 年：再度上市

    三家位於巴爾的摩的經銷商重新推出了 Royal Blue 和 Chocolate Brown 配色的 AF1，結果這 3,000 雙鞋幾乎一上架就銷售一空。這款運動鞋不再只專屬於球場，而是開始稱霸街頭。[相片中是 2015 年再次推出的鞋款]

    1986 年至 1991 年：「每月鞋款」俱樂部

    有些經銷商開始探索推出一次性 Air Force 1 設計的做法，結果鞋款每次上市都造成轟動且瞬間售罄。隨著球鞋迷四處尋找新品鞋款，運動鞋文化從巴爾的摩開始向外拓展至整個東岸。

    1990 年代中期至 2000 年代：運動鞋珍藏

    1990 年代中期至 2000 年代：運動鞋珍藏

    每逢特殊活動或假期，Nike 都會推出限定版、特別版或高級版，讓 Air Force 1 一夜之間成為收藏者的珍寶。這些運動鞋總是會立即掀起熱潮，迅速銷售一空。

    2000 年：嘻哈風運動鞋

    2000 年：嘻哈風運動鞋

    Air Force 1 深受全球影響力深遠的饒舌樂手和藝人喜愛，讓這款鞋的人氣從運動界延燒到文化界。在新的千禧年，我們為 Roc-a-Fella 唱片公司獻上經典不朽的全白版本，並在鞋身繡上唱片公司的標誌。

    2012 年：Lunar 降臨

    在原創款上市後 30 年，Lunar Force 1 誕生了。這款鞋在經典的 Air Force 1 設計中，使用了輕量的 Lunarlon 緩震系統。

    2017 年：35 週年

    AF100 系列邀請五位設計師聯手，重新改造全白的 AF1，推出五款會讓人一眼愛上的 AF100 設計。其中一款是 Virgil Abloh 以他首次於「The Ten」系列中推出的 AF1 版本鞋款為基礎，再注入獨一無二的巧思設計而成。

    @dorionpentard

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    @masteramas

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    @rami.hanna

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    @oilustratoarevisatoare

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    FORCE 造型

    在 Instagram 上標記 #AF1 或提及 @Nike，就有機會將你的造型展示在 Nike.com。