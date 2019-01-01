始自 1982 年的經典
Air Force 1 由 Bruce Kilgore 設計並於 1982 年推出，是第一款採用 Nike Air 技術的籃球鞋，且從此顛覆了比賽及運動鞋文化。Air Force 1 在上市超過 30 年後的今日依然堅持根本，未來也會繼續保有時尚必備單品的地位。
1982 年：傳奇鞋款誕生
Nike Air Force 1 籃球鞋開創先例，首度將柔軟有彈性的 Nike Air 緩震系統帶到球場上。
1983 年：「Original Six」
當年 Nike 多位頂尖 NBA 球員都曾穿過高筒 AF1 上場，包括 Michael Cooper、Bobby Jones、Moses Malone、Calvin Natt、Mychal Thompsen 和 Jammal Wilkes。
1985 年：再度上市
三家位於巴爾的摩的經銷商重新推出了 Royal Blue 和 Chocolate Brown 配色的 AF1，結果這 3,000 雙鞋幾乎一上架就銷售一空。這款運動鞋不再只專屬於球場，而是開始稱霸街頭。[相片中是 2015 年再次推出的鞋款]
1986 年至 1991 年：「每月鞋款」俱樂部
有些經銷商開始探索推出一次性 Air Force 1 設計的做法，結果鞋款每次上市都造成轟動且瞬間售罄。隨著球鞋迷四處尋找新品鞋款，運動鞋文化從巴爾的摩開始向外拓展至整個東岸。
2012 年：Lunar 降臨
在原創款上市後 30 年，Lunar Force 1 誕生了。這款鞋在經典的 Air Force 1 設計中，使用了輕量的 Lunarlon 緩震系統。
2017 年：35 週年
AF100 系列邀請五位設計師聯手，重新改造全白的 AF1，推出五款會讓人一眼愛上的 AF100 設計。其中一款是 Virgil Abloh 以他首次於「The Ten」系列中推出的 AF1 版本鞋款為基礎，再注入獨一無二的巧思設計而成。
FORCE 造型
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