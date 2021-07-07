窺探設計背後的巧思：Lono Brazil III 透過跑步放飛創意

你的成長經歷十分特別，你曾在多個城市和兩大洲居住過。你從什麼時候開始關心時尚？而這些早年的經歷對你有什麼影響？

我在長大的過程中，先是住過紐約和洛杉磯，後來住在東京，我的確見識過許多不同的潮流風格。我的父母都在音樂圈工作，所以他們身邊都是非常有藝術氣息且有趣的人，每個都不吝展現自我獨特風格。我的爸爸專攻嘻哈音樂，這個領域的特色是浮誇張揚的時尚造型。無論他穿的是西裝，還是隨興的運動服，他總是打扮到位、用心穿搭。他是個很瘋狂的籃球迷，是他讓我認識了這項運動，我也因此瞭解籃球運動員和嘻哈藝術家如何利用相同的服裝搭配出各式造型。我很小就接觸籃球以及嘻哈文化，Nike 的運動服也很早就進入我的生活。我父親總是讓我穿 Jordan 鞋款，有一張我還未滿 1 歲時拍的照片，當時我就穿著 Jordan。後來看到電視上的 Michael Jordan 跟我穿一樣的鞋子，那種感覺真的很棒。運動鞋一直是我的穿搭重點。