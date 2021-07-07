窺探設計背後的巧思：Lono Brazil III 透過跑步放飛創意

文化
對籃球的熱愛及對跑步的熱情造就了這位創意人的風格
無論是站在 DJ 台後方，或是以跑步教練的身分出現在路上，運動與文化交織出的火花一直都是 Lono Brazil III 人生中的重要養分。
「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
對於 Lono Brazil III 來說，即使身在人群之中，或是與跑步社團一同穿梭在東京的街道，展現個人特色與創造力都是很自然的事情。你可能不覺得團體練跑是一個理想的自我表達方式，但是每個跑者都能邁出獨一無二的步伐。
擁有一半黑人、一半日本人血統的 Lono 不讓自己侷限於單一身分。Lono 曾住在洛杉磯和紐約，現在他則在知名街頭服飾精品店 Union 的東京分店擔任總監，並身兼當地 Nike Run Club 的教練一職。這個多元文化傳人同時也是 DJ、模特兒以及 Athletics Far East (AFE) 的成員。跑步不單只是他維持健康的運動，或只是社交活動；跑步大大影響了他的個人風格，並驅動他的創造力，同時展現時尚態度和文化影響力。Lono 表示：「我很早就發現運動與時尚的連結以及兩方文化之間的衝突，而我在中間地帶找到了自己的一片天。」Lono 在此文討論了他的風格是如何以運動為本，話題涵蓋了現在的跑者身分，以及他早期和父親因為 Jordan 和籃球所建立的緊密關係。
你的成長經歷十分特別，你曾在多個城市和兩大洲居住過。你從什麼時候開始關心時尚？而這些早年的經歷對你有什麼影響？
我在長大的過程中，先是住過紐約和洛杉磯，後來住在東京，我的確見識過許多不同的潮流風格。我的父母都在音樂圈工作，所以他們身邊都是非常有藝術氣息且有趣的人，每個都不吝展現自我獨特風格。我的爸爸專攻嘻哈音樂，這個領域的特色是浮誇張揚的時尚造型。無論他穿的是西裝，還是隨興的運動服，他總是打扮到位、用心穿搭。他是個很瘋狂的籃球迷，是他讓我認識了這項運動，我也因此瞭解籃球運動員和嘻哈藝術家如何利用相同的服裝搭配出各式造型。我很小就接觸籃球以及嘻哈文化，Nike 的運動服也很早就進入我的生活。我父親總是讓我穿 Jordan 鞋款，有一張我還未滿 1 歲時拍的照片，當時我就穿著 Jordan。後來看到電視上的 Michael Jordan 跟我穿一樣的鞋子，那種感覺真的很棒。運動鞋一直是我的穿搭重點。
你和父親曾經爭論過哪一雙 Jordan 最好嗎？
我不確定我們是否爭論過，因為他永遠都是對的！最棒的版本當然是 Nike Air Jordan 11 “Concords”。漆皮在球場燈光以及木質地板的襯托下，展現出非凡經典且奢華的氣息，令我一見難忘。
你深受 NBA 和嘻哈文化著名的個人主義風格所影響，但在日本成長的過程中，社會似乎不鼓勵大家表現出個人特質。你是如何在兩者之間取得平衡？
這個問題真的很有趣。在日本求學時的課題是要融入而非突出，但因為我是混血兒，所以每天都覺得自己格格不入。我知道我有點與眾不同，但是仍想融入大家，所以我會試著打扮得跟其他小朋友一樣。後來我意識到我的身高鶴立雞群，而且外表看起來就是跟大家不同。從那時起我就瞭解，我不需要做特別的打扮，因為我本來就與眾不同。所以，為什麼不放手去做想做的事情、穿自己想穿的衣服呢？不過，我還是花了一段時間才想通。大概在高中或大學的時候，我才瞭解自己過去的經歷能幫助我發展個人的創意及造型事業。
「不管我做什麼都是藝術的表現，就連跑步也不例外。」
與籃球相比，跑步圈沒有許多風格偶像或是有影響力的人。跑步是如何形塑你的個人形象？
我從大學開始跑步，這讓我散發出一種獨特氣質，可能因為跑步從未如此具有「街頭感」。你不太會看到音樂人或具有時尚背景的人穿著跑步裝備，除非他們真的在跑步才有機會。意識到這一點之後，我覺得將跑步造型融入我的日常打扮應該會很酷。合身剪裁與短版短褲這些不同的美學設計也為我的服裝帶來變化，我開始對尺寸和貼合度更加注意，你能看出跑步運動對我整體造型的影響。我覺得在日常風格中加入 Nike 跑步傳統元素的概念很新潮，例如拿出復古的 Nike 跑步外套，再混搭我自己原本的單品。
「我不需要做特別的打扮，因為我本來就與眾不同。所以，為什麼不放手去做想做的事情、穿自己想穿的衣服呢？」
就像音樂和時尚，跑步是可以獨自進行或與一群人一同享受的活動。你跟 AFE 一起跑步是什麼感覺？
AFE 的領導者和創辦人 DKJ 先生是我的模範，因為他對這個團隊的願景非常純粹，對運動也充滿熱情。他知道建立團隊之間的連結很重要。捨棄了日本傳統的年齡階級文化，營造出自在氛圍，讓年輕團員也能像資深團員一樣，在團隊裡建立緊密關係。AFE 的成員是我在東京認識最認真也最隨興的跑者。每個人都很用心維持情誼，熱衷於在跑步後小酌一杯。這個團隊裡的跑者對於跑步和私人生活/工作都抱持著正面態度。團隊非常注重潮流，每個人都喜歡聊新穎的事物，不僅聊跑鞋，還會關注時尚單品、小玩意和其他很酷的東西。
「揮灑創意」看似是你所有興趣之間的共同點。你覺得跑步對於你的藝術事業有幫助嗎？
不管我做什麼都是藝術的表現，就連跑步也不例外。每個人邁步開跑，背後都有不同的故事。對我來說，跑步的重點是讓運動融入生活中更廣大的領域。跑步的學問是透過體能活動來探究自己，包含想法、精神以及創意。這項運動讓我保有創造力，所以我現在仍持續投入。我在跑步的時候好像都在放空，但同時也思考了很多。例如我在構思下一次 DJ 表演要播放的曲目時，身體會開始熱身，跑起來才能行雲流水。我覺得，跑步時的感受力比坐在房間裡聽音樂還要強。
我最喜歡的跑步路線是澀谷、原宿和新宿地區的繁忙街道，炫目的街景很適合搭配我最愛的 House 音樂。跑步有助於激發創意和正能量，讓我進入良好狀態，以利進行其他嗜好及創意工作。
文字：Jon Moy
攝影：Shun
撰寫時間：2020 年 10 月