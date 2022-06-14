窺探設計背後的巧思：Momo Hassan-Odukale 重新定義奈及利亞的時尚

這位奈及利亞的創意人正在扭轉非洲時尚的印象
文化
從洛杉磯到倫敦，再到拉哥斯，Momo Hassan-Odukale 橫貫不同大陸的跨文化風格，成為她領導個人創意工作室不可或缺的助力，進而啟發當地設計師。
「窺探設計背後的巧思」系列探討新銳創意人如何結合個人風格與身分認同。
「我希望一切都能有所發展並整合起來。」這是 24 歲的創意總監和造型師 Momo Hassan-Odukal 的終極目標，而她的創意理念也非常清楚明瞭。「我不僅喜歡運用奈及利亞品牌做造型，也會與非洲各地的品牌合作，讓西方國家以及當地人看見非洲魅力。」
Momo 從倫敦舉世聞名的藝術與設計學校中央聖馬丁學院畢業後，留在倫敦擔任編輯實習生和造型助理，體驗在時尚產業工作的繁忙生活，但她仍對這個產業以及這個世代常見的過勞現象感到憂心。她說：「我不會因為工作壓力而想自殺，不管怎樣我還是喜愛這個產業，只是我想回到奈及利亞，在故鄉做我喜歡的事，不必為了在倫敦的時尚界工作而忍受情緒、心理以及四面八方的壓力。」
但對 Momo 來說，搬回奈及利亞還有其他的理由。在拉哥斯，她和當地的人才關係緊密，這些人為她帶來動力和靈感，這也是她的創意工作室 MOMO 在 2019 年創立的原因，服務涵蓋了諮詢、造型以及創意指導。在此文中，她談論了橫跨洛杉磯、倫敦和拉哥斯的人生旅程，以及她努力扭轉全球及本地人對非洲時尚印象的方式。
你的文化背景對於你的穿著和工作有什麼影響？
我的背景橫跨多個大洲。我在血統上是奈及利亞人，但是我在洛杉磯出生，11 歲開始在英國求學，這些地方的文化一點一滴地影響著我。我熱愛文化和學習，我喜歡去各地欣賞可能與我風格契合的各種事物。
創造是我的動力，這的確是我的熱情所在，而這源自於我早期對藝術的熱愛。求學過程中，我深受藝術史吸引，我單純想透過藝術來創造並尋找自我意義，或是創造經驗。這段經歷非常感性。
拉哥斯的時尚產業是什麼樣子？
這裡的音樂產業具有自己的時尚標準，而服裝設計師也不斷創造新的服飾系列。音樂產業裡的時尚造型與奈及利亞設計師的實際作品之間存在著巨大差距。大家不斷提到「alté」，意思是「另類」，但我覺得很多人已經對這個詞感到厭倦。如果你身處特定的年齡層與同溫層，並且在音樂界工作，很自然會被稱為「alté」，這未必是負面的形容詞。
alté 是什麼樣的風格？
我覺得比較像是 1990 年代的個性女子，穿著長筒靴、迷你裙和短版上衣。
你在做造型的時候會嘗試將你的文化融入作品之中嗎？
不一定。我真的覺得這不是必須，因為就連我也不會每天都穿傳統服裝，但我的確與很多奈及利亞的設計師合作。他們或許會在這幾年重塑奈及利亞的原始風格，也就是我們的傳統服裝，象徵你來自哪一個地區。對我來說，這才叫做原始風格，與西方國家文化無關，就是以前日常生活穿的衣服，只是現在被稱為「傳統」服裝，其實就是你在婚禮上穿的衣服。我很開心能與利用嶄新技術製作和研發作品的人合作，同時讓傳統服裝的製造技藝回歸，例如衣服使用的紗線或是材質。
身為住在奈及利亞的造型師和創意人，你覺得「非洲時裝設計師」這個頭銜會限制設計師的發展空間嗎？
我覺得稱呼自己為非洲設計師的問題出在人們對此頭銜的想法，大家會期待你使用特定的印花或是輪廓剪裁。我認為我們現在就是要試著證明，非洲設計師不一定要設計帶有繽紛材質的服裝。身為設計師，你可以製作量身訂製的立挺西裝或兩件式套裝。首要重點是扭轉非洲這個標籤的既定觀點，去除大家對於非洲和非洲人的刻板印象。
你要如何扭轉大眾對於非洲創意人的想法？
大體上，我想協助建立時尚產業的基礎架構。我這樣做不是為了我自己。如果我要利用這些設計師品牌做造型，我希望大家把注意力放在設計師身上，見識他們的出色作品以及非凡才華。我單純只是想要展示我們的能力以及每位設計師的天賦。這就是我的目標。
捨棄倫敦，居住在奈及利亞對你的職業生涯有什麼樣的影響？
我在這裡認識了當地的創意人以及設計師，並與他們建立良好關係，這是我在倫敦無法獲得的。能夠返鄉擁有如此體驗真的很重要。我搬回奈及利亞，深知這裡就是我的發展基地。我的考量點很單純，我人在哪裡？我想要在哪裡發展事業？我希望創業基地是我的故鄉，而這也關係著我的目標。我們將來會與非洲各地的眾多品牌合作，我想持續在非洲旅行。我的人生走向主要遵循著目標及感受而前進，而我覺得這裡就是我的所屬之地。
文字：Devine Blacksher
攝影師：Dan Mbo
撰寫時間：2020 年 11 月