窺探設計背後的巧思：Momo Hassan-Odukale 重新定義奈及利亞的時尚

我在這裡認識了當地的創意人以及設計師，並與他們建立良好關係，這是我在倫敦無法獲得的。能夠返鄉擁有如此體驗真的很重要。我搬回奈及利亞，深知這裡就是我的發展基地。我的考量點很單純，我人在哪裡？我想要在哪裡發展事業？我希望創業基地是我的故鄉，而這也關係著我的目標。我們將來會與非洲各地的眾多品牌合作，我想持續在非洲旅行。我的人生走向主要遵循著目標及感受而前進，而我覺得這裡就是我的所屬之地。