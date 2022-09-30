邁步前行，永不停歇：疾速血統

Merc 和許多 Nike 產品一樣，都源於運動員的分析和洞察。1990 年代，我們和義大利及巴西國家足球隊簽訂了贊助協議。和世界一流的球員合作，我們知道自己必須開發出能跟上他們程度和腳步的鞋款。這個故事始於 R9。我們開始精心打造專為當時巴西新秀 (O Fenômeno，這個稱號，他當之無愧) 設計的鞋款。

Nike 足球與 Advanced Product Engineering (前瞻產品工法設計，前身是 Nike 的創新廚房) 合作，為這個專案收集 U17 (17 歲以下) 菁英團隊的分析與洞察。所得出的成果就是專為速度精工打造、色彩繽紛的鞋款，提供輕盈著感，並具備不鏽鋼鞋釘。Merc 採用合成皮革，這是這個材質首度運用在高階設計上。使用合成皮革不僅讓鞋款的色彩運用有各種不同的可能性，也確保了速度、靈活度和輕量結構。

Merc 將足球鞋款的造型、質感與活動性帶入全新的境界。我們回顧歷史，反思 Merc 實現的成就，以及這樣的成就可以如何融入未來的產品工法。一如 R9，我們秉持宗旨，發揮速度，直接向追求突破表現的運動員汲取產品洞見，朝著全新的高度邁進。