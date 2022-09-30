邁步前行，永不停歇：疾速血統

邁步前行，永不停歇
Nike 檔案部門
Mercurial 開創了足球的新紀元，「疾速」不只是球員的特質，更是一種生活風格。
1998 年，在巴西為了足球最大錦標賽的決賽，踏上法國法蘭西體育場足球場的前幾週，他們 21 歲的明星前鋒 Ronaldo Nazário (R9) 首度發表了一雙運動界前所未見的銀色、藍色與黃色鞋款：Mercurial。這雙鞋子著感超級輕盈，採用搶眼的國家代表隊配色，一如它的設計對象 (這位球員)，要為比賽帶來革命性的改變。
Merc 是 Nike 革命性的創新。在 Mercurial 推出之前，足球鞋款的設計偏笨重。2002 Mercurial Vapor 的設計師 Peter Hudson 總是將當時的足球鞋款比喻為「農場設備」。Merc 款式更輕盈、俐落、疾速，設計靈感來自賽車，而非運動裝備。
「Mercurial」這個名稱來自希臘神話，這是這雙鞋款的創造者尋找靈感來源的一個主題。他們一開始本來考慮採用「Ultravelox」這個名稱，後來某一天，前創意寫作專家 Tim Smith 在工作通勤回家的路上，突然靈光乍現，腦海裡冒出了「Mercurial」這個名稱，而且立刻就愛上這個名字。
Smith 表示：「其中一個定義是具備『快速』改變的性質，這一點很棒，因為 Ronaldo 會四處走動，等待合適的機會展開攻勢。發動攻勢時，他會展現截然不同的球風。他擁有不可思議的加速度。」
R9 風馳電掣的速度，以及對目標的積極進攻，眾所皆知，在他的身上可以看到 Merc 款式實力的展現。他不僅在場上發揮技巧、闊步前行，也體現了 Mercurial 的精湛之處，經常穿著這個系列的產品，並直接和 Nike 合作，測試原型設計。
「我們打造了前所未見、與眾不同的鞋款，這超棒的……讓世界知道，我們不只在場上是佼佼者，也將鞋款設計帶到另一個境界。」
──Dave Daly，前 Nike 足球主管
「我們打造了前所未見、與眾不同的鞋款，這超棒的……讓世界知道，我們不只在場上是佼佼者，也將鞋款設計帶到另一個境界。」
──Dave Daly，前 Nike 足球主管
Merc 和許多 Nike 產品一樣，都源於運動員的分析和洞察。1990 年代，我們和義大利及巴西國家足球隊簽訂了贊助協議。和世界一流的球員合作，我們知道自己必須開發出能跟上他們程度和腳步的鞋款。這個故事始於 R9。我們開始精心打造專為當時巴西新秀 (O Fenômeno，這個稱號，他當之無愧) 設計的鞋款。
Nike 足球與 Advanced Product Engineering (前瞻產品工法設計，前身是 Nike 的創新廚房) 合作，為這個專案收集 U17 (17 歲以下) 菁英團隊的分析與洞察。所得出的成果就是專為速度精工打造、色彩繽紛的鞋款，提供輕盈著感，並具備不鏽鋼鞋釘。Merc 採用合成皮革，這是這個材質首度運用在高階設計上。使用合成皮革不僅讓鞋款的色彩運用有各種不同的可能性，也確保了速度、靈活度和輕量結構。
Merc 將足球鞋款的造型、質感與活動性帶入全新的境界。我們回顧歷史，反思 Merc 實現的成就，以及這樣的成就可以如何融入未來的產品工法。一如 R9，我們秉持宗旨，發揮速度，直接向追求突破表現的運動員汲取產品洞見，朝著全新的高度邁進。