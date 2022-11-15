專家分享在第三孕期獲得更多睡眠的方法

孕媽咪常常會聽到別人主動提出的建議 (再加上一個會心的小眨眼)：「能睡就睡」。這很好，很棒……但如果真的就是完全做不到呢？

Amanda Williams 醫學博士是加州奧克蘭專科認證的婦產科醫師，也是「Nike (M) 母親也能自由暢動」顧問委員會成員，她表示，懷孕會帶來重大的生理和心理變化，而這樣的改變讓人完全無法放寬心。不斷隆起的腹部帶來不適感、荷爾蒙讓體溫飆升，你也可能正面對其他讓人哭笑不得的副作用，例如噁心和胃灼熱。再考慮到肚子裡孕育著寶寶常常加諸在身上的壓力和焦慮感，難怪研究顯示有將近 80% 的女性在第三孕期飽受失眠之苦。

Safia Khan 醫學博士是達拉斯德州大學西南醫學中心 (UT Southwestern Medical Center) 的睡眠障礙專家，她表示，睡眠是最重要的恢復，尤其是當你的身體正在加班運作，以維持另一個生命時。瞭解如何獲得更多睡眠，不論是身體或心理因素讓你無法入睡，還是這兩個因素都存在。