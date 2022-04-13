Nike 的單盒設計讓包裝減半

與眾不同的交貨方式：瞭解單盒設計如何使包裝減半
創新
瞭解 Nike 包裝團隊如何捨棄雙盒設計以減少浪費，並重新想像單一鞋盒的最大功用。
Move To Zero 為你呈獻：瞭解 Nike 如何踏上實現零碳排放和零廢棄的旅程，藉此保護運動的未來。
20 多年來，負責 Nike 專屬鞋盒設計的幕後推手 Rich Hastings 表示：「包裝設計有時候是最後才萌生的想法，但大家可能沒發現，包裝對環境會造成巨大影響。」
當你在網路上購買的鞋款送達時，也許會注意到這個現象。鞋款裝在專屬鞋盒中，外層又有另一個盒子。他說：「我們知道這是一個改善現有設計的好機會。」
Rich 和 Nike 團隊在 2020 年推出 Space Hippie 時，有機會做到這一點：該系列鞋款採用占總重量至少 25% 到 50% 的再生材質製成，所以需要一個大膽創新、對環境衝擊低的外盒，來搭配這些專注未來的前衛設計。
Rich Hastings 在完成 Space Hippie 鞋盒 (中間圖) 設計後，即捨棄了大家熟悉的盒中盒結構，
再次幫忙實現單盒設計。
來自永續產品營運部的 Erica Swanson 說：「Space Hippie 是一個起點。我們想要設計一個創新系統，與其用額外的盒子運送，不如用鞋款本身的盒子運送就好。」
因此，當你透過網路購買鞋款時，你的訂單和回收箱中會直接減少一個盒子。這聽起來很簡單，但就像任何領先業界的創新概念一樣，需要投入大量心力才能實現。
測試和學習
Rich 談到裝在長方形專屬鞋盒中運送的運動鞋系列時表示：「原本只打算限量發行，但我們突然起意『乾脆大膽一點，試試看我們沒把握成功的事情』。」
「但是這雙鞋款非常受歡迎，我們必須擴大規模、加速生產。我們收到很多關於盒子不夠耐用的意見回饋，無法承受嚴酷的運送考驗，因此我們必須根據這些經驗來升級鞋盒。」
Erica Swanson 致力於透過單盒設計，將 Nike 帶往全新境界。Erica 說：「我們瞭解到 86% 的消費者
表示他們想與品牌合作，為環境永續盡一份心力。單盒設計讓我們能滿足這塊需求。」
Rich 和 Nike 團隊進行了一連串工程測試，像是擠壓盒子的碾壓測試，以確保盒子在旅途中安然無恙並順利抵達你家門口。這些測試幫助團隊製作了一個更堅固的外盒，並證明了該設計在更多挑戰的環境中也相當耐用。
大膽作夢並充分測試的成果就是：Nike 單盒設計。目前的設計幾乎可以容納所有 Nike 鞋款。雖然外型看起來與一開始的鞋盒設計不太一樣，但是減少浪費的目的始終一致。
不使用外盒與其他包裝，只用這種鞋盒運送鞋款的好處多多。
與傳統包裝相比，單盒設計為單次線上購物減少了 51% 的廢棄物，無論裡面裝了什麼鞋款都不例外。
與傳統包裝相比，單盒設計為
單次線上購物
減少了 51% 的廢棄物，
無論裡面裝了什麼鞋款都不例外。
你要如何將盒子設計變成重大突破？根據 Chris Conklin 的說法，這都要歸功於對細節的著迷。
簡潔至上
負責包裝設計的 Chris Conklin 說：「我們的團隊共同努力，想知道客戶與盒子間會碰撞出什麼火花。」
來瞧瞧所有細節精彩發揮的出色成果：
- 隱形外觀
遠遠看，單盒設計可能顯得平淡無奇，但這就是重點。Chris 談到無標誌設計時說：「這是基於安全考量的策略選擇，我們不希望盒子透露出全新鞋款現在就在你家門口。」
- 免膠帶退貨
鞋盒蓋使用黏合條固定，以減少膠帶浪費。有時候事情不如預期順利，所以 Nike 團隊明白他們也必須解決消費者退貨的問題。這就是為什麼他們增加了第二條黏合條，方便重新封箱、退回鞋款。
- 不沾染圖樣
Chris 說：「我們嘗試過不同顏色的鞋盒內圖樣，結果發現白色中底會沾染墨汁，於是就改成全白色圖樣，確保產品完整無缺。」
我們運用白色墨水的方式，與自始至終想減少浪費的目標如出一轍。Chris 說：「考量到印刷時的用水量，我們採用極簡設計，希望將整體足跡降至最低。」
如果單盒設計出現在你家門口，你就能在這個集結鞋盒和運送外盒於一體的盒子上親自體驗這些特色。你也許還會發現一兩處磨損。Erica 建議：「不妨將磨損處視為提醒，你協助回收箱減少了一個額外的盒子。」
鞋盒未來式
這是否代表單盒設計即將取代所有目前的鞋盒呢？不是，還無法馬上取代。今年將寄出數百萬個單盒設計的鞋盒，而這個數字只有透過謹慎的測試和改進才有增加的可能性。Erica 說：「儘管這個數量很大，但我們還在試行模式。單盒設計的外觀、功用以及能夠拯救的盒子數量，都還有隨著時間進化的機會。」
就如同 Space Hippie 啟發了這個顛覆創新的外盒誕生，單盒設計已激盪出改變其他包裝方式的嶄新想法，像是減少用來填充鞋尖的紙量，或取消用來包裝單個服飾商品的塑膠袋。
Rich 指出這只是一個偉大故事的前奏曲：Nike 全面推動減少產品包裝，而且必須不斷努力、持續進步。
「我們確實是這個領域的領導者，但我們才剛起步而已。」
Erica Swanson
永續產品營運部，資深總監
「我們確實是這個領域的領導者，但
我們才剛起步而已。」
Erica Swanson
永續產品營運部，資深總監
攝影：Ariel Fisher
文字：Rebecca Coolidge