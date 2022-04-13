Nike 的單盒設計讓包裝減半

20 多年來，負責 Nike 專屬鞋盒設計的幕後推手 Rich Hastings 表示：「包裝設計有時候是最後才萌生的想法，但大家可能沒發現，包裝對環境會造成巨大影響。」



當你在網路上購買的鞋款送達時，也許會注意到這個現象。鞋款裝在專屬鞋盒中，外層又有另一個盒子。他說：「我們知道這是一個改善現有設計的好機會。」



Rich 和 Nike 團隊在 2020 年推出 Space Hippie 時，有機會做到這一點：該系列鞋款採用占總重量至少 25% 到 50% 的再生材質製成，所以需要一個大膽創新、對環境衝擊低的外盒，來搭配這些專注未來的前衛設計。