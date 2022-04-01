視障跑者的背後有跑步配速員的支持

有時他們會帶 Youyou 到堤岸上，讓他面對吹來的海風。他們突破了安全屏障，讓他能夠感受到腎上腺素在體內流竄。衝勁湧現時，他們會再向前邁步，然後跑一會兒。



在物理學中，當相同波長的聲波相遇時，會以相同的頻率產生共振，從而產生更強烈的振盪。在 Youyou、Yachi、Yao Ying 和 Xiao Yu'er 身上已經產生這樣的共振。如果他們繼續像這樣一起跑步，還會有什麼樣的體驗？無論取得了多大的進步，有多少激動人心的比賽在等待，跑步讓他們能夠彼此連結，一起邁向未知，而這本身就是一項了不起的成就。