視障跑者的背後有跑步配速員的支持

由繩子展開的跑步故事
運動員*
這則跑步故事較著眼於手而非腳。同樣的運動，同樣的動力，而唯一的差異在於手之間多了一條繩子。每向前邁出一步，情誼、鼓勵和熱情就會從一端傳遞至另一端。
視障跑者 Youyou 是倡導包容性運動的慈善組織藍睛靈的成員，他說：「跑步為我生活帶來的好處不僅只於生理，我能因此走出去，而不是繼續在家裡痛苦度日。」如今已邁向第五個年頭的藍睛靈是由一群領跑員所組成的。
注意：每位視障跑者都需要至少一名陪同人員的幫助才能達到不同的跑步目標。像 Youyou 這樣準備參加馬拉松的視障跑者，至少需要三名夥伴，即領跑員、前導陪跑員和殿後陪跑員。分工明確搭配有默契的合作，這樣的隊形確保了視障運動員安全而穩定的步伐。
Yachi 已為 Youyou 領跑多年。當他們第一次嘗試用 30 公分長的繩子跑步時，彼此不斷撞到對方。現在他們跑起來就像是彼此的複製人一樣。在為比賽做準備時，更多的陪跑員會加入他們，形成一個跑步隊形。鮮少有人知道這個隊形一起經歷了多少個早晨、黃昏、嚴冬和酷暑。在跑道以外，沒有繩子也不需要隊形，但有另一種看不見的連結仍將這些人緊緊相繫。
「我看得到大家。」
Youyou 表示，如果某天沒發自拍照，可能就是因為「那天的髮型不好看」。
不要感到驚訝，對 Youyou 來說，他的世界什麼都不缺，包括視力。Youyou 只是用不同的方式「看」而已。
21 歲的他是名人工智慧數據標註師，即訓練人工智慧的指導員，讓人工智慧更能準確瞭解人類的要求。
但在面對現實世界時，他是充滿好奇心且渴望瞭解和嘗試一切的「學生」。
Youyou 喜歡拍攝生活中的珍貴時刻。在語音的協助下，他成了手機攝影大師。他會拍下和朋友的自拍、搞笑的旅行快照、自己晨跑的照片，以及受強風侵襲的海景。
Youyou 有點像是社交花蝴蝶，經常舉辦實體的跑者聚會。儘管看不到大家的臉，但只要幾句話，就能很快辨別出和他在網路上傳送語音訊息的人。他總是說：「我看得到大家。」
陪跑繩
跑步是 Youyou 可以「看見」這個世界的另一扇窗。
除了 Yachi 以外，Yao Ying 和 Xiao Yu’er 也在藍睛靈裡擔任 Youyou 的陪跑員。除了定期的跑步賽事以外，他們也經常陪同 Youyou 練習，協助他逐步自我提升並達成個人目標。
訓練期間，Yao Ying 跑在前面，Yachi 在 Youyou 的左側，而 Xiaoyuer 則殿後。從背後看著他們跑步，Youyou 彷彿被無堅不摧的隊形所包圍，但事實上，他們都被無堅不摧的友誼所圍繞。
Yachi 表示：「領跑員必須比視障跑者更快，才能確保他們能安全地跑步和進步。」和 Youyou 一起跑步的時間最長的他解釋，除了體能訓練以外，他們也努力打造真正的「連結」。
在他們跑步時，一條 30 公分長的藍繩會將 Youyou 的左手腕及 Yachi 的右手腕連接起來。他們就像彼此的鏡像一樣動作一致，將繩子作為一種溝通形式。
當 Yachi 和 Youyou 的步幅和配速一致時，繩子會自然放鬆，讓他們知道自己「如魚得水」，而且完全同步。Yachi 說：「當兩人都如魚得水時，其實就不必費心討論跑步的事了。」
繩子的力量是互相的。
Yachi 解釋，多虧了繩子，跑步不再是一種孤獨的追求。為了讓這條繩子隨時保持放鬆，他自己也必須努力訓練，才能確實應付各種狀況。他說：「我這麼做並不是出於慈善。這是共同去實現彼此的目標，我不只是在幫助他自我提升，他也在督促我堅持下去並變得更強大。」
不只是跑者
儘管 Youyou 認為現代人普遍仰賴手機而「活」，但他的朋友卻非常真實。
他表示：「Yachi、姚阿姨和 Xiao Yu'er 更像是帶領我探索世界的嚮導。」跑步讓他走出家門，也讓他更有動力去見他們。
他們一起唱卡拉 OK、嘗試新的熱門餐廳和造訪郊區，讓 Youyou 可以「感受都市以外的喧囂」。Youyou 說道：「歷經這麼久的時間，我已經不只是跑步夥伴而已，更像是一個朋友、一個家人。」
訓練不再是他們跑步的唯一目的，這也讓他們得以像朋友一樣出去玩。
當大家外出用餐時，Youyou 表示他真的不喜歡因為他有視力障礙而過於周到的餐廳，這種「過度的照顧」讓他感到不自在。
Yachi、Yao Ying 和 Xiao Yu'er 都知道 Youyou 渴望新體驗，經常絞盡腦汁想給他越來越豐富的感受。
有時他們會帶 Youyou 到堤岸上，讓他面對吹來的海風。他們突破了安全屏障，讓他能夠感受到腎上腺素在體內流竄。衝勁湧現時，他們會再向前邁步，然後跑一會兒。
在物理學中，當相同波長的聲波相遇時，會以相同的頻率產生共振，從而產生更強烈的振盪。在 Youyou、Yachi、Yao Ying 和 Xiao Yu'er 身上已經產生這樣的共振。如果他們繼續像這樣一起跑步，還會有什麼樣的體驗？無論取得了多大的進步，有多少激動人心的比賽在等待，跑步讓他們能夠彼此連結，一起邁向未知，而這本身就是一項了不起的成就。