踏上足球最高境地，在瑞士阿爾卑斯山來場比賽

想踏上足球的最高境地來場比賽嗎？
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歡迎來到全歐洲海拔最高的足球場。在這裡，只要足球飛出場邊欄球網，就會落入約 1,100 公尺高的峽谷。
「比賽據點」系列文章介紹因為運動而凝聚團結的地方社群。
吉斯朋是一座無車的瑞士小村莊，坐落在阿爾卑斯山 1,890 公尺處，鄰近滑雪勝地策馬特，以及以鋒利錐體聞名的馬特洪峰頂。由於村莊並無道路銜接，如果要造訪吉斯朋，必須從斯塔登鎮搭乘紅白色纜車上山。在這座阿爾卑斯山村莊，大家熱衷群聚的地方不是滑雪坡，也不是登山步道，而是全歐洲海拔最高的足球場：Ottmar Hitzfeld 吉斯朋球場。
吉斯朋男子足球隊成員 Andy Furrer (左) 和 Matteo Abgottspon 在比賽前搬運球門。
瑞士山區聯賽的業餘足球隊 FC Gspon，從 1974 年開始在村裡唯一相對平坦的地面上踢足球。由於草皮無法在此海拔高度生長，因此球場採用人工短草草皮。當冬季來臨，山上會積起數十公分高的雪，讓球場彷彿成為小型滑雪道；等到春天到來，球員會親自把雪鏟出 (幾乎不畏風雪的) 球場，當作季前訓練的一部分，並架設好球門。
「Gspon 是個踢足球的魅力之地，既狂熱又風景如畫。」
Gary Christian
吉斯朋有一間酒吧、一間設有餐廳的飯店、一間教堂和幾十座石材屋頂的小木屋，像巨人手擲骰子般散落在山腰。在這裡，耳中唯一聽到的是纜車柔和的轉動聲，或是放牧牛群身上叮噹作響的鈴聲；但如果你在五月到十月期間，村莊沒有被大雪覆蓋時來到吉斯朋，可能還會聽到一陣熟悉不過的呼喊聲：「得分！！！」
這座球場的名稱來自瑞士國家隊和拜仁慕尼黑球隊前任教練 Ottmar Hitzfeld (綽號「將軍」)，同時他也是球場開幕賽的榮譽嘉賓。球場坐落在山谷之間，由山坡地形構成天然觀眾席，為足球賽事增添最佳視野。對此，FC Gspon 前球員 Fabian Furrer 說道：「球場像是一片無止盡的大地，與大自然合而為一。」
2009 年，原本遍佈塵土碎石的地面經過徹底整地，增設一間賽後慶祝活動用的場邊酒吧。
「只要有比賽，全村的居民都會來助陣幫忙。」
Beatrix Abgottspon
David Imboden 追逐一顆被踢出場外的足球。
不過，這座球場有個缺點：三面銜接陡峭坡地。即使場邊架設了欄球網，每場比賽還是約有 5 顆足球 (40 多年來超過 1,000 顆) 飛越網子落在數百公尺下，必須在比賽結束後走入山地搜索，這也使球隊付出大筆經費購買比賽用球。
儘管球場的交通並不方便，仍不乏球隊不辭辛勞前往參賽，彷彿這是他們號稱自己「在足球的最高境地比賽過」的唯一機會。
由於平地面積不足以建造完整大小的球場，因此比賽規則也隨著球場縮小而些微調整：球員數量由正規的 11 位改為 8 位，同時取消越位限制，造就出更奔馳無阻、激情狂熱的競賽風格。
從球門網窺視在邊線旁纏鬥的兩位球員
事實上，在吉斯朋最享譽盛名的 Mountain Village Euros 國際錦標賽中，球賽呈現的水準並非職業等級，這點球員們也一致認同。原因在於球隊成員來自各行各業，像是直升機飛行員、滑雪教練、肉販、網站設計師等等。
Abgottspon 家族成員為球隊喝采。
村裡的 500 多位居民中，超過 100 人多少參與了 FC Gspon。前球員 Andy Abgottspon 提到：「如果不是村民自己，就是孩子有參加球隊，或是認識的人在球隊踢球。」她的母親 Beatrix 則補充說：「只要有比賽，全村的居民都會來助陣幫忙。」
由左至右：教練 Roland、Hannes Biner、Andy、Cédric Abgottspon、Matteo、Sebastian Furrer、David
多年來，許多 FC Gspon 球員都來自同一個家族。這也促成一場難忘的 Mountain Euros 比賽，當時隊伍為瑞士隊和西班牙隊，球員介紹時聽起來彷彿家族點名：「1 號 Abgottspon，2 號 Abgottspon，3 號 Abgottspon。」輪到西班牙隊時則是「1 號 Rodríguez，2 號 Rodríguez，3 號 Rodríguez」。
Patricia Furrer (右側穿黃色足球鞋者) 的父親是 FC Gspon 的創始球員。Patricia 目前投身 2008 年創立的女子足球隊，她的兩位兄弟則效力於男子組第一隊。
「球場像是一片無止盡的大地，與大自然合而為一。」
Fabian Furrer
儘管這裡的足球水準並不突出，但比賽體驗卻令人難忘，尤其對於水土不服的客場球隊而言，更是一場震撼教育。因為高地空氣稀薄，使得前來踢館的挑戰者難以順暢呼吸，隨著賽事進行愈顯疲憊，讓地主球隊獲得極大優勢。
已在 FC Gspon 效力將近 20 年的後衛球員 Diego Abgottspon 指出：「對手會比較辛苦，如果球隊在中場休息時以 5–0 落後，我們也知道下半場能贏回比賽。在家鄉主場，我們可是十分強悍的球隊。」
文字：Kieran Dahl
攝影：Dominic Nahr
撰寫時間：2020 年 9 月