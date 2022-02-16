踏上足球最高境地，在瑞士阿爾卑斯山來場比賽

吉斯朋有一間酒吧、一間設有餐廳的飯店、一間教堂和幾十座石材屋頂的小木屋，像巨人手擲骰子般散落在山腰。在這裡，耳中唯一聽到的是纜車柔和的轉動聲，或是放牧牛群身上叮噹作響的鈴聲；但如果你在五月到十月期間，村莊沒有被大雪覆蓋時來到吉斯朋，可能還會聽到一陣熟悉不過的呼喊聲：「得分！！！」