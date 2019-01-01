穿上專屬於你的 Air
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Air 進化錄
生動活潑的 Air Max 文化歷史
設計師打造這些 Air Max 經典鞋款時，運用了哪些「天馬行空」的創意？快睜大眼睛找找看。
1987：Air Max 1
Nike 設計師 Tinker Hatfield 以巴黎的開放性結構作為靈感來源，在 Air Max 1 的中底切出小型窗口，讓 Nike Air 首度在世人面前亮相。
1990：Air Max 90
Air Max 90 採用突出的側邊縫片設計，本身就是一場進化的表率。隨著每一次復刻版的推出，原創的「Infrared」配色都會掀起一波風潮。
1991：Air Max 180
在此鞋款中，Max Air 氣墊不僅是加大而已，更直接全面包覆鞋底，搭配簡潔俐落的設計，讓人一眼就能注意到鞋底的 180 度緩震氣墊。
1995：Air Max 95
我們的設計師以地層為靈感，打造出 95 款式的雕刻造型，這款 Air Max 也是首度在前足部分加裝第二個外露式 Nike Air 氣墊的鞋款。
1997：Air Max 97
Air Max 97 鞋款首度採用全掌式的 Nike Air 緩震系統，外觀充滿未來感，不過設計靈感其實源自大自然中美麗的水面漣漪。
1995：Air Max 95
我們的設計師以地層為靈感，打造出 95 款式的雕刻造型，這款 Air Max 也是首度在前足部分加裝第二個外露式 Nike Air 氣墊的鞋款。
1997：Air Max 97
Air Max 97 鞋款首度採用全掌式的 Nike Air 緩震系統，外觀充滿未來感，不過設計靈感其實源自大自然中美麗的水面漣漪。
1998：Air Max Plus
將 Nike Air 氣墊分成不同區塊，每個氣墊都能進行細微的調整，這項技術名為 Tuned Air。首度上市時的鞋款配色，靈感來自熱帶地區的天空和搖曳生姿的棕櫚樹。
2006：Air Max 360
Air Max 360 鞋款首度推出無泡棉設計，僅採用 Max Air 緩震系統，開啟了 Air Max 技術的全新紀元。
2015：Nike Air VaporMax
Nike Air VaporMax 在氣墊和雙足之間只有一層薄膜，帶來貼近於漫步雲端的穿著感受，輕巧、靈活，令人無法忽視。
2015：Nike Air VaporMax
Nike Air VaporMax 在氣墊和雙足之間只有一層薄膜，帶來貼近於漫步雲端的穿著感受，輕巧、靈活，令人無法忽視。
2018：Air Max 270
鞋跟部位的大型氣墊環繞鞋身整整 270 度，為本鞋款造就了 Air Max 史上最大膽的設計，輕量化的貼合鞋面更能帶來極其舒適的穿著感受。
2018：Air Max 270
鞋跟部位的大型氣墊環繞鞋身整整 270 度，為本鞋款造就了 Air Max 史上最大膽的設計，輕量化的貼合鞋面更能帶來極其舒適的穿著感受。
2019：Air Max 720
Air Max 系列全新鞋款渾身是勁、外觀搶眼，並具備超強彈力，更採用我們目前為止最高的 Nike Air 氣墊。
2019：Air Max 720
Air Max 系列全新鞋款渾身是勁、外觀搶眼，並具備超強彈力，更採用我們目前為止最高的 Nike Air 氣墊。