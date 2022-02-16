Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進

倫敦足球俱樂部踢出新人生
社群
Hackney Wick 足球俱樂部成立於 2015 年，自此，俱樂部創辦人便一直協助建立場內外的社群。
上一次更新：2022年2月16日
3 分鐘閱讀時間
「足球擁有團結人心的強大力量。」
這句話出自英國足球俱樂部 Hackney Wick FC 的創辦人 Bobby Kasanga。在世界各地的城市和社區中，這股意識不斷開花結果，證明足球真的可以改變一切。
但這樣的成果並非一蹴可幾，是因為有像 Bobby 這樣的人花了好幾年實踐夢想才能成真。2015 年出獄後，Bobby 為了改變他的人生與他住的社區，解決當地的幫派暴力和仕紳化現象，決定創立 Hackney Wick FC，挨家挨戶籌措資金。Hackney Wick FC 成立至今將近五年，已有上百位男性、女性和小孩加入。
在「在球場上茁壯前進」這個新系列中，我們將走訪世界各地，介紹多位人士如何透過足球和運動改變社區及世界。請在上方觀賞第一集，並在下方認識 Hackney Wick FC 的幾位成員。
未來的影片將介紹 Paris Alesia FC 及墨爾本的 Fitzroy Lions，敬請期待。
球員心聲
「Bobby 對 Hackney 的影響非常大，他不只幫我找到工作，也給其他球員很多機會，讓他們盡情發揮屬於自己的人生。」
Jayden
教練兼球員
贊助者
「我們就像一個大家庭，每次都會一起到客場比賽，這種感覺很棒。上個賽季我們在客場比英格蘭足總盃時，就有 50 個人過去，比得非常盡興。最後雖然輸了，但那天過得很愉快。」
Pete "the Wickerman"
俱樂部贊助者
志工心語
「Hackney Wick 需要一支這樣的球隊。這個社區有很多孩子在街上遊手好閒，甚至打架鬧事，毫無秩序可言。幸虧有這支球隊，大家才能凝聚起來。」
Kelly
志工
本文刊登於 2019 年 6 月。