Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進

「足球擁有團結人心的強大力量。」



這句話出自英國足球俱樂部 Hackney Wick FC 的創辦人 Bobby Kasanga。在世界各地的城市和社區中，這股意識不斷開花結果，證明足球真的可以改變一切。



但這樣的成果並非一蹴可幾，是因為有像 Bobby 這樣的人花了好幾年實踐夢想才能成真。2015 年出獄後，Bobby 為了改變他的人生與他住的社區，解決當地的幫派暴力和仕紳化現象，決定創立 Hackney Wick FC，挨家挨戶籌措資金。Hackney Wick FC 成立至今將近五年，已有上百位男性、女性和小孩加入。



在「在球場上茁壯前進」這個新系列中，我們將走訪世界各地，介紹多位人士如何透過足球和運動改變社區及世界。請在上方觀賞第一集，並在下方認識 Hackney Wick FC 的幾位成員。



未來的影片將介紹 Paris Alesia FC 及墨爾本的 Fitzroy Lions，敬請期待。