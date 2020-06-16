在球場上茁壯前進

Hackney Wick FC

「足球擁有團結人心的強大力量。」

這句話出自英國足球俱樂部 Hackney Wick FC 的創辦人 Bobby Kasanga。在世界各地的城市和社區中，這股意識不斷開花結果，證明足球真的可以改變一切。

但這樣的成果並非一蹴可幾，是因為有像 Bobby 這樣的人花了好幾年實踐夢想才能成真。2015 年出獄後，Bobby 為了改變他的人生與他住的社區，解決當地的幫派暴力和仕紳化現象，決定創立 Hackney Wick FC，挨家挨戶籌措資金。Hackney Wick FC 成立至今將近五年，已有上百位男性、女性和小孩加入。

在「在球場上茁壯前進」這個新系列中，我們將走訪世界各地，介紹多位人士如何透過足球和運動改變社區及世界。

請在上方觀賞第一集，並在下方認識 Hackney Wick FC 的幾位成員。未來的影片將介紹 Paris Alesia FC 及墨爾本的 Fitzroy Lions，敬請期待。

Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進
Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進

贊助者

Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進

「我們就像一個大家庭，每次都會一起到客場比賽，這種感覺很棒。上個賽季我們在客場比英格蘭足總盃時，就有 50 個人過去，比得非常盡興。最後雖然輸了，但那天過得很愉快。」

Pete “the Wickerman”
俱樂部贊助者

球員

Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進

「Bobby 對 Hackney 的影響非常大，他不只幫我找到工作，也給其他球員很多機會，讓他們盡情發揮屬於自己的人生。」

Jayden
教練兼球員

志工

Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進

「Hackney Wick 需要一支這樣的球隊。這個社區有很多孩子在街上遊手好閒，甚至打架鬧事，毫無秩序可言。幸虧有這支球隊，大家才能凝聚起來。」

Kelly
志工

Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進
Hackney Wick FC，在球場上茁壯前進