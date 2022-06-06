迭代進化，永不停歇──Pegasus：跑者的淬鍊戰靴

迭代進化，永不停歇
Nike 檔案部門
過去四十年來，Pegasus 從功能跑鞋變成穿搭款式，現在是 Nike 人氣不敗的必備鞋款。一起來探索 Nike 超人氣跑鞋的歷史。
某種程度而言，將 Pegasus 視為 Nike 史上超人氣跑鞋，未能說明這雙鞋款曲折的歷史。四十多年來，這個款式一再經過修改、重新演繹和翻新風貌。我們多次獲得成功，但也有過一些失敗。Pegasus 努力贏得備受信賴的聲譽，而多年來我們也一心朝著這個目標前進。
「我認為每個人都知道，這是大家都不想改變的一個地方：如何能不改變，又讓設計變得更美好，這是最大的挑戰。」
Clare Hamill，Nike 跑步團隊主管。
Pegasus 39 首度配置第二個 Zoom Air 氣墊，同時採用更透氣的鞋面，適合在各種天候中跑步。推出 Pegasus 39 的同時，我們想藉此分享實現這個成果的關鍵時刻。
1983 年
Nike 推出首款中價位跑鞋 Pegasus 鞋款，採用空氣加壓技術，並著重於機能表現與實惠設計。這雙鞋款立刻躍為人氣款式，這明確地告訴我們，Nike 切中了日常跑者的需求。
1996 年
以創新聞名的 Nike 試著為 Pegasus 推出迭代設計，同時不去革新這個款式的核心機能與特色。不過，當可見式 Air 推出時，跑者對這項新技術並不買單，Nike 因而於 1998 年撤下了這個系列。
2000 年
許多懷舊的跑者對原版設計 Pegasus 始終情有獨鍾。因此，Nike 跑步團隊徹底重新演繹 Pegasus 款式。他們拿掉了可見式 Air 元素，將鞋子內側的 Air 控制功能全新升級 (相當引人注目的創新！)，打造出腳感輕盈又具有出色緩震機能的設計。Pegasus 鞋款終於準備好再次上路。
2004 年
這款運動鞋專為女性推出改款時，引起了跑者的高度關注，兩年後有了女款 Pegasus，具備女性專屬的設計和創新。
2018 年
經過大約 25 個月的研發、更嚴格的審查，以及累計達 4 萬 7 千英哩的穿著測試，Air Zoom Pegasus 35 鞋款問世，提供 12 種配色選擇。這是史上最成功的 Pegasus 款式，在 12 個月內售出了 1 千 2 百萬雙。Pegasus 35 全面性的測試，徹底改寫了這個系列的成就與事蹟。
雕塑家 Fabian Oefner 在 Pegasus 未來的啟發下，創作了一件名為「Nike Air Zoom Pegasus 39：Innovation Artifact」的作品。在這個作品中，Oefner 解構了新款 Pegasus 型號，以樹脂填充鞋款，並分割鞋款，加以重新排列組合，呈現迭代進化的歷史，以及這雙鞋款設計背後的完整流程。
對於 Pegasus 39 採用的所有創新設計，我們既興奮又期待，希望這款設計能成為 Pegasus 接下來 39 年迭代進化的基礎。