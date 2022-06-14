One on One：Fran Kirby 和 Jordan Henderson

Jordan：我認為到目前為止，自己職業生涯的顛峰是贏得歐洲冠軍聯賽。不過我永遠記得奪冠之後的日子，內心感受到的並不是心滿意足，而是有點……我不會說「難過」，但並不是我原本預期的感覺。我原本以為實現一輩子以來的夢想，情緒會亢奮好幾個星期……



或許是狂喜之後平靜了下來，但贏得冠軍之後我內心掙扎了好幾天。我無法消化發生的每件事情，以及我們一起實現的事情。感覺就像是：「現在我們要做什麼？現在我要做什麼？」顯然重心很快就落在英格蘭超級足球聯賽上，我們已經很長一段時間沒有贏得聯賽，2019 年還與冠軍擦身而過，這讓我們有了專注的焦點。不過贏得歐洲冠軍聯賽後的激動與亢奮……真的和我原本所想的不一樣。



Fran：我懂這種感覺，我想這是腎上腺素耗盡了；當內心超級亢奮，整個人飄飄然之後，就會開始覺得「那現在要做什麼」。對我來說，最顛峰的時刻是上一個賽季，我因病很長一段時間無法出場 (2019 下半年，Fran 與好友兼 Chelsea 隊友 Beth England 及 Maren Mjelde 共進晚餐時暈倒後，被診斷出罹患心包膜炎。這個威脅到她職業生涯的心臟疾病是由病毒引起，會導致心包膜發炎)，後來終於重返球場。經歷過這件事，不論是否贏得獎盃，我想我都會覺得很開心，但真的贏得獎盃後，我的感受和 Jordan 很像。經過感覺如此美好的一個賽季，接著賽季結束，你不許自己開心地看著這份成就，感覺就像是「現在我做到了，可以放幾星期的假，然後要再次朝著目標筆直前進」，不用重新啟動。