One on One：Fran Kirby 和 Jordan Henderson

One on One：Fran Kirby x Jordan Henderson
運動員*
兩位足球好手分享領導力、落敗與經驗教訓。
「One on One」系列為各位帶來 Nike 精英運動員之間沒有腳本、不經彩排的對話。
Fran Kirby 和 Jordan Henderson 度過了變動劇烈、張力十足的夏天。Kirby 罹患心包膜炎 (這場病威脅到她的職業生涯) 後終於在上一季重返球場，成為 Chelsea 球隊史上最佳射手，並贏得女子超級聯賽 (WSL) 冠軍，卻在東京國際綜合型體育大賽的第二天受了傷。Henderson 是 Liverpool 球隊的隊長，過去十年來是英格蘭國家代表隊的中流砥柱，他在歐洲杯的資格賽因受傷而蒙上陰影，冠軍賽時眼睜睜看著球隊在決賽的罰球中敗北。然而，在運動員更願意為關鍵議題表態和發聲的背景下，這兩位球員都將這些難關視為進步的機會。在逆境與落敗、疾病與受傷的激勵下，他們靠著自己的力量成為倡導者與社運人士，兩個人都在尋求心態的轉變、對角色的適應，也希望更瞭解在場內外發揮領導力的意義。這比運動更重大，對這兩位聲勢如日中天的英國球員來說，現在沒有所謂的落敗，只有學到的經驗和教訓。
受傷對你們兩位今年夏天的聯賽都造成很大的影響，這是否改變了你們的領導方式？
Fran：能參加奧運真的是很特別的經驗，不過這麼早就受傷，內心最先湧現的感受是很真實的。當你知道自己做了某件事情，卻不知道狀況有多糟時……這種感覺很糟。然而，在這樣的情況下，你得管好自己的期望，而我更要趕快學到這一點。我變得更像是一名隊員，而不是先發球員。我瞭解到自己的角色，同時必須專注在自己所能掌控的事情上，也就是做個好隊友。
Jordan：我和 Fran 有許多相似之處。很長一段時間沒有上場後，我努力付出，想要參加歐洲杯。因此，能成為球隊的一員對我來說是很大的成就。當我上場時，我認為自己沒問題，感覺很不錯。但是很快地，我就知道自己的程度不如以往。我必須改變心態，盡我所能地帶領球隊。我當然希望自己從一開始就能有完全健康的體魄，這個夏天對我們團隊而言相當重要。雖然最後的結果並未如我們所願，但我仍認為我們為國家帶回了許多歡樂。
「老實說，最難面對的就是受傷。現在我們可以坐下來談這件事情，而且聽起來雲淡風輕，但事實並非如此，我曾為此飽受折磨。」
Jordan Henderson
美國國家女子足球隊 (USWNT) 傳奇人物 Abby Wambach 在她的書中寫到了「坐鎮板凳，發揮領導力」的概念。對於習慣擔任先發陣容的你們來說，適應這種新角色肯定讓你們重新認識了自己吧？
Jordan：沒錯，你得把自我放在一邊。歐洲杯開打時，我覺得自己處於百分百的狀態，可以上場比賽，但事實證明我還沒完全恢復，我想大家都看到了。不過我還是團隊的一位領袖，因此我試著與隊友展開更有益的對話，確保每個人都能處於良好的狀態。因為最終我們的目標是讓整個團隊成功並贏得比賽。這不僅關乎自己、剛起步的球員或崛起的替補球員，而是攸關整個球隊。
Fran：我同意。Jordan 和我現在都是資深球員。在足球賽事中，有許多坐在板凳上的替補球員，或是剛加入球隊的選手，讓他們覺得自己受到重視很重要。我有責任幫助所有想為球隊贏得比賽的球員。對於脖子掛著金牌，但上場時間不多，我欣然接受。
這一定很難取得平衡，在感到沮喪和難過的同時，又要為身邊的人保持正面積極的態度。透過自己的脆弱展現力量，這件事情有多重要呢？身為身經百戰的球員，在隊友面前將真實的情緒表現出來，對年輕的球員來說一定深具啟發。
Fran：我認為是這樣沒錯。大家能看見我很難過、很痛苦，所以我必須學習以對的方式表現出這樣的情緒。當然，當我被告知無法在首場比賽上場、無法在第二場比賽出場時，我並不開心……我的臉上不會帶著大大的笑容。但表現出自己脆弱的一面，傷心難過但還是願意努力恢復狀態，這能為大家帶來激勵效果。我告訴姊妹們說：「你們得通過小組賽，我才能上場。」我真的是自私地這樣想，這是我的動力來源，努力讓她們通過小組賽。
Jordan：老實說，最難面對的就是受傷。現在我們可以坐下來談這件事情，而且聽起來雲淡風輕，但事實並非如此，我曾為此飽受折磨。但我是 Liverpool 球隊的隊長，也是英格蘭隊的一個領袖，這隨之而來的是責任。有時，你感到沮喪、情緒低落的同時，也得考慮到團隊的其他人。我以前受過傷 (二月時鼠蹊部受傷，需要動手術和長時間的復健，他一直到四月都無法上場)，這是我最黑暗的時光，但還是得盡全力讓自己成為榜樣。
「對於脖子掛著金牌，但上場時間不多，我欣然接受。」
Fran Kirby
你們各自都和俱樂部贏過大型比賽的重要獎盃，你們認為自己身為球員的顛峰時刻是什麼時候？在這之後內心有什麼樣的感受？那時的成功對你們有產生什麼正面或負面的影響嗎？
Jordan：我認為到目前為止，自己職業生涯的顛峰是贏得歐洲冠軍聯賽。不過我永遠記得奪冠之後的日子，內心感受到的並不是心滿意足，而是有點……我不會說「難過」，但並不是我原本預期的感覺。我原本以為實現一輩子以來的夢想，情緒會亢奮好幾個星期……
或許是狂喜之後平靜了下來，但贏得冠軍之後我內心掙扎了好幾天。我無法消化發生的每件事情，以及我們一起實現的事情。感覺就像是：「現在我們要做什麼？現在我要做什麼？」顯然重心很快就落在英格蘭超級足球聯賽上，我們已經很長一段時間沒有贏得聯賽，2019 年還與冠軍擦身而過，這讓我們有了專注的焦點。不過贏得歐洲冠軍聯賽後的激動與亢奮……真的和我原本所想的不一樣。
Fran：我懂這種感覺，我想這是腎上腺素耗盡了；當內心超級亢奮，整個人飄飄然之後，就會開始覺得「那現在要做什麼」。對我來說，最顛峰的時刻是上一個賽季，我因病很長一段時間無法出場 (2019 下半年，Fran 與好友兼 Chelsea 隊友 Beth England 及 Maren Mjelde 共進晚餐時暈倒後，被診斷出罹患心包膜炎。這個威脅到她職業生涯的心臟疾病是由病毒引起，會導致心包膜發炎)，後來終於重返球場。經歷過這件事，不論是否贏得獎盃，我想我都會覺得很開心，但真的贏得獎盃後，我的感受和 Jordan 很像。經過感覺如此美好的一個賽季，接著賽季結束，你不許自己開心地看著這份成就，感覺就像是「現在我做到了，可以放幾星期的假，然後要再次朝著目標筆直前進」，不用重新啟動。
在贏得重要的勝利之後和自己對話，以及在令人超級沮喪的落敗時和自己對話，兩者有什麼不一樣？
Fran：我不是真的很確定，感覺和贏得勝利比起來，落敗後恢復到常態會比較困難。我和 Chelsea 球隊贏得了幾次聯賽冠軍，然而過去幾年來，我一直試著教自己，當事情進展很順利時，不要太過興奮與激動，而當事情很棘手、很艱難時，情緒不要太低落。因為若是這樣，情緒就會像是在坐雲霄飛車，傷心、快樂、傷心、快樂，經常起起伏伏……而這些情緒會影響你所做的每件事情，會影響你現在或以前曾經熱愛的每件事。
Jordan：真的是這樣，我認為身為運動員，這真的很重要，情緒不要太亢奮，也不要太低落。回顧過去，我發現對落敗做出反應比較容易。當我們在歐洲冠軍聯賽決賽輸給 Real Madrid，或是與超級足球聯賽冠軍擦身而過時，馬上直接就能感受到內心是如此傷痛，會把重心放在「我們必須重新來過，必須更加倍付出」上。落敗後，你會有這樣的雄心壯志，要把事情做好。
Fran：我們所處的是一個必須分出勝負的產業，而你不可能一輩子都是贏家。當然，輸的時候我會覺得受到傷害。我不喜歡輸，我非常好勝，即使在訓練時也是如此，我想要成為贏家。但我必須嘗試並改變自己對此的感受，將落敗感變成學習。
Jordan：我懂你的意思，我一直認為想要成功，就得經歷失敗。經驗告訴我們，人必須親身感受落敗。我們必須經歷不順遂，事情不如自己所願的過程。我年輕時在 Liverpool 球隊經歷的逆境，後來就成了我成長茁壯的養分。逆境讓你變得更強大，讓你做好準備，在下一次發揮更好的表現。回頭看，如果 Liverpool 在歐洲冠軍聯賽決賽中沒有輸給 Real Madrid，我們之後會繼續努力，隔年拿下冠軍嗎？沒有這樣在英格蘭超級足球聯賽中敗北，我們會繼續努力，隔年贏得冠軍嗎？
「我們所處的是一個必須分出勝負的產業，而你不可能一輩子都是贏家。當然，輸的時候我會覺得受到傷害。我非常好勝，想要成為贏家，但我必須將落敗感變成學習。」
Fran Kirby
從一名年輕球員成為享譽國際的名人，承受的壓力有何不同？
Jordan：身為年輕球員，你就是試著讓球隊、讓經理留下好印象，力求提升各方面的球技。但隨著時間過去，你的角色會改變。首次接任 Liverpool 球隊的隊長時，我發現要勝任這個角色很難。我讓自己扛了許多事情，有點迷失了自我，迷失了自己身為球員想要做的事情，太過擔心其他人。我是隊長，我認為自己有責任隨時隨地為每個人做每件事情。我真的必須和經理一起解決這一點，找出身為隊長和自己個人之間的平衡。
Fran：16 歲時，我直接入選 Reading 先發陣容，這可以算是跳級了 (一年後，Fran 因母親過世和憂鬱症退出足球比賽)，從本來和 16 歲的球員一起踢球，到和 26、27、28 歲的球員一起比賽。現在我是 Chelsea 球隊的一個領袖，但第一次擔任這個角色時，我也感到有點迷失自我。我的心裡會想著如何幫助這個人、那個人，自己的優先順序改變了。但幾年後，我瞭解到自己因為太擔心別人而耗盡精力，無法全力以赴去做好球員的本份。因此，我改變了自己的心態。當然，我是領袖，會為球隊任何人去做必要的事，一直以來我都是這樣，但我也瞭解到必須同時好好照顧自己。
你們一直都不遺餘力地提倡要有心理健康的意識，而這個夏天真的可以看出心理健康對世界級運動員影響的重要性。在職業生涯剛起步時，你們是否還未瞭解到心理健康有這麼重要？
Jordan：心理層面對任何運動來說都是相當重要的一環。我盡可能協助年輕球員，確保他們不會過於擔心社群媒體或新聞報導等言論，以免表現受到太大的影響。20 歲加入 Liverpool 球隊時，我曾經有過心理狀態不是很好的時候。有過這樣的經歷，如果能透過自己的平台提高大家的意識，幫助一些人好轉，這對我來說非常重要。現在問題真的不在於「該不該發聲」，我自己經歷過這樣的情況，因此必須這麼做，必須嘗試並幫助大家。
Fran：我也是。心理健康意識的污名化情況已經有了真正的改變，尤其是在足球界。我們有一段路要走，但已經有了正面的轉變。我總是說：足球員不是機器人，我們不是按照每天一種情緒在生活，會有情緒起伏。我們會經歷其他人經歷的事情，要面對人生的悲歡離合，和其他人一樣會對事情感到焦慮。
「20 歲加入 Liverpool 球隊時，我曾經有過心理狀態不是很好的時候……現在問題真的不在於『該不該發聲』，我自己經歷過這樣的情況，因此必須這麼做，必須嘗試並幫助大家。」
Jordan Henderson
Fran，你之前提到了要學習經驗教訓，轉化落敗感。一個對大家來說難以開口討論的主題，或是難以汲取的痛苦經驗，不代表這無法成為一次機會教育。
Fran：我相信是這樣。過去幾年我們學到了許多，而且幫助大家更瞭解彼此很重要。我一直倡導心理健康意識和多元性別的權益，但近幾年我也從黑人歷史中學到很多事情，其中有許多內容是很多人沒被教導過的。現在，我們可以看到相當傑出的人士在做有力的發言，他們能夠提供深入的知識，而我們可以從中學習，更能認同大家經歷的事情，以及為這些問題而戰的重要性。足球可以扮演很大的角色，成就某些事情。有些人希望對世界有更深入的瞭解，想要知道大家如何一起創造更美好的事物，我們希望能為這些人提供幫助。
Jordan：我認為有越多運動員發出聲音，就會有越多人看見這些主張。不只是在運動界或是在英國，而是整個世界。當你真的對某件事情充滿熱情，並且有過親身經歷，當你投入時間學習並進一步瞭解一個主題的重要性時，你就真的能產生影響力，此時改變就會真的發生。
插圖：Leonardo Santamaria