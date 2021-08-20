Bunabhainneadar 網球場

社群
有人要打網球嗎？有人嗎？
在這座崎嶇的蘇格蘭島嶼上，英國最偏遠的網球場將各種年齡與能力的當地人都凝聚在一起。
「比賽據點」系列文章介紹因為運動而凝聚團結的地方社群。
外赫布里底群島 (Outer Hebrides) 的哈里斯島 (Isle of Harris) 位於蘇格蘭西海岸外，這裡大約有 2 萬居民，他們擁有堅忍不拔的性格，而更加堅毅的 5 萬羊群，在數量上輕輕鬆鬆就贏過了這些居民。居民和羊群一起打造出這座島嶼舉世聞名的產品：以手工織成的 Harris Tweed 衣料。從字面上來說，這就是個緊密交織在一起的社群。
閉上雙眼，可以聽見海浪撞擊的聲音，層巒疊嶂間零星的咩咩羊叫聲，以及當地人在賽末點出現時的大聲喊叫。沒錯，在這古老荒涼的廣袤大地上，Bunabhainneadar (Boona-ven-adder) 網球場不太協調地屹立於此，這裡就算不是全世界最偏遠，也是英國最偏僻的網球場。對這個與世隔絕的社群來說，他們平時就與外界保持著社交距離，所以這座網球場就成了這裡非常重要的生命線。
球場本身就能讓車流人流停下來 (這裡能有什麼車流人流)。幾位遊客走出租來的車子拍照。65 歲的 Mike Briggs 從人工短草草皮場地揮手笑著說：「這有什麼大不了的？沒看過網球場嗎？」
Mike 和 Peggy 一度曾是這裡的遊客，每年夏天都會待在這裡，住在山頂同一間出租小屋裡。不過當 1992 年屋主打電話說要出售小屋時，Briggs 夫婦馬上決定要買下小屋並從英格蘭南部搬過來，不再離開。
哈里斯和阿拉斯加的朱諾 (Juneau) 一樣，都地處極北之境。這裡恬靜的夏日詩情畫意，吸引許多遊客，在寂涼的冬季裡，北大西洋吹來強烈暴風，幾乎沒有什麼日照。
抵達這裡，在當地醫生所在處登記時，他們得知多數外來者最久只在這裡待兩年。Briggs 夫婦和多數外來者不一樣。Peggy 說：「唯一想念的，是我們打球以及 Mike 指導年輕人的網球俱樂部。」因此，他們決定為這裡的社群建立一個網球俱樂部。
James McGowan 指導他的兒子 Aaron 打球。
這對夫婦剛來到這裡時，當地孩童打球，是把球來回打過橫越馬路湊合著搭起來的漁網，只要有拖拉機緩慢駛過，他們就會把漁網放下。Peggy 表示：「我們認為網球場能為社群帶來許多好處。」他們當時沒想到所帶來的好處會這麼大。
哈里斯的風光。
當你是一名外來者時，和當地人一起謹慎前進就沒錯。進行了問卷調查，也好好地諮詢了當地人的想法，所得到答案很明確：請打造你的夢想球場，我們會來打球。買地簡單到不行，Mike 說：「我們很幸運的是，當時北哈里斯莊園 (North Harris Estate) 的擁有者 Jonathan Bulmer 非常支持這件事，他以 1 塊英鎊的價格把這塊地賣給我們。」
「這不只是一座網球場，這座球場的地基是從哈里斯巨岩闢鑿出來的。」
Andrew Morrison
球場的設計宗旨就是要融入這裡的自然風光。
哈里斯飯店 (Harris Hotel) 的老闆 Andrew Morrison 表示：「這不只是一座網球場，這座球場的地基是從哈里斯巨岩闢鑿出來的。我們都知道，在這座島上這麼做，挑戰會有多艱鉅。」至於募集 62,000 英鎊 (81,000 美金) 來建造球場以及可以躲避風雨的舒適木造體育館，則花了四年的時間，有撥款補助，還透過許許多多手寫信件，詢問世界各地的職業球員與知名網球賽事粉絲，看看他們是否有興趣以一共 50 英鎊 (65 美金) 的費用，成為外赫布里底群島網球俱樂部的終生會員。Mike 說：「當時還沒有電子郵件，傳真又太麻煩，所以我們就寫信，一共寫了五百封。」
這個方法奏效了。會員申請相當踴躍，甚至網壇傳奇人物 Bunny Austin 也從澳洲寄了 5 英鎊 (6.50 美金) 過來。Peggy 表示：「我認為他們為這一切的浪漫情懷感到很開心。」
網球是這座島上當地居民的一種社交型運動。
快速瀏覽體育館裡的訪客紀錄本，裡頭顯示最近有來自遙遠的紐西蘭、加拿大和阿根廷的訪客支付了 17 英鎊 (22 美金) 的年度租金，預約球場 90 分鐘。不過這裡主要還是所有年齡層的當地人全年使用的設施，他們當中許多人都很珍惜這裡所帶來的社交與身體連結。Briggs 夫婦甚至在節禮日 (聖誕節隔天) 舉行年度網球錦標賽，提供溫暖的香料酒和百果派，讓球員和觀眾欲罷不能。
Dan Mackinnon 與 John Macleod 搭檔，和 Andrew 及 Hugh Morrison 展開雙打對戰。
Dan Mackinnon (左上圖左邊和左下圖) 與 John Macleod (左上圖右邊) 搭檔，和 Andrew (右上圖和右下圖左邊) 及 Hugh Morrison (右下圖右邊) 展開雙打對戰。
John Macleod 是在這座島上長大的農夫，他表示：「我以前從沒打過網球，自從這座球場啟用後，我就定期在這裡打球。」Briggs 夫婦教導許多當地學童打球，並提到幾位直到現在都還這麼做的人士，包括 Morrison 夫婦，這對夫婦的家族持有附近位於塔伯特 (Tarbert) 的哈里斯飯店已超過百年之久。Andrew 表示：「我不確定如果自己是住在別的地方，是不是真的會打網球，不過，在這四周環境中打球真的是樂趣十足。」
順時針方向，從左上方開始：Diana McKinnon、Ruth Hamilton、Morag MacDonald、Christine Macmillion、Diana、Peggy、Diana、Ruth、Morag
順時針方向，從左上方開始：Diana McKinnon、Ruth Hamilton、Morag MacDonald、Christine Macmillion、Diana、Peggy、Diana、Ruth、Morag
然而，這不僅僅只是網球而已。Mike 說：「這座球場多元化的用途，已經遠遠超過我們的設想。」他除了是草地網球協會認可的教練外，也是合格的哈達瑜伽老師。Peggy 是認證的個人訓練員及皮拉提斯老師，專門協助年長者培養活動力。只要時間許可，他們會各自在面海的戶外教室帶課。新鮮的空氣和壯麗的風景讓身心靈都能獲得充分活動。Peggy 表示：「在這片風光裡，大家的大腿在一片彩色的地墊上舞動伸展，真的是很美好的景象。」
世界各地的遊客來到這裡尋求新鮮感，而這座島嶼各個角落的當地居民，則是為了社群歸屬感來到這裡。Mike 表示：「這裡已經成為一個相當熱門的地方。」Peggy 補充說：「不過，當你知道大家從這座島的另一邊出發，花一個小時來到這裡，就為了在雨中上課，這所代表的意義又更深遠。」
文字作者：Hugo Macdonald
攝影師：Tori Ferenc
撰寫時間：2020 年 9 月