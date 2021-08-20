Bunabhainneadar 網球場

外赫布里底群島 (Outer Hebrides) 的哈里斯島 (Isle of Harris) 位於蘇格蘭西海岸外，這裡大約有 2 萬居民，他們擁有堅忍不拔的性格，而更加堅毅的 5 萬羊群，在數量上輕輕鬆鬆就贏過了這些居民。居民和羊群一起打造出這座島嶼舉世聞名的產品：以手工織成的 Harris Tweed 衣料。從字面上來說，這就是個緊密交織在一起的社群。



閉上雙眼，可以聽見海浪撞擊的聲音，層巒疊嶂間零星的咩咩羊叫聲，以及當地人在賽末點出現時的大聲喊叫。沒錯，在這古老荒涼的廣袤大地上，Bunabhainneadar (Boona-ven-adder) 網球場不太協調地屹立於此，這裡就算不是全世界最偏遠，也是英國最偏僻的網球場。對這個與世隔絕的社群來說，他們平時就與外界保持著社交距離，所以這座網球場就成了這裡非常重要的生命線。



球場本身就能讓車流人流停下來 (這裡能有什麼車流人流)。幾位遊客走出租來的車子拍照。65 歲的 Mike Briggs 從人工短草草皮場地揮手笑著說：「這有什麼大不了的？沒看過網球場嗎？」