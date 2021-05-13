穆斯林女性重拾發言權

文化
穆斯林女性形象重塑
這個總部設於倫敦的聯合組織，其共同創辦人正在使用創意空間來打破一般人對穆斯林女性的刻板印象。
團結齊心：我們與彼此相隔，但內心連結卻未曾間斷。我們邀請 2020 年節日型錄人物進行訪談，探討團結齊心在這個時刻所代表的意義。
穆斯林姐妹會這個創意聯合組織的核心，即共同創辦人 Zeinab Saleh、Lamisa Khan 和 Sara Gulamali 的使命：重新定義穆斯林女性，並讓身為穆斯林女性的意義被看見。
這意味著要改變的不僅是她們自身的團體，也包括主流的看法。
25 歲的作者兼造型師 Lamisa 說：「(在成長的過程中)，如果我見到的穆斯林女性就像我們打造的形象那樣，我不認為我會像過去一樣對抗自己的信仰。 我們已經為穆斯林女性打造出可以主張自己信仰的空間，而無須覺得自己是某種需要被人接納的族群。」
這三人受到彼此促進穆斯林女性身分認同的行動所啟發後，透過社群媒體找到彼此。 她們拚命想在創意產業和自己的信仰文化中被接納和看見，並透過這 Sara 所稱的「熱情與痛苦混雜的情感」而建立連結。穆斯林姐妹會成立於 2017 年，最早是以 23 歲的藝術家兼攝影師 Sara 所拍攝的一系列照片來反擊她們見到的傳統描繪，並讚頌她們所知熱愛街頭服飾的優秀穆斯林女性的深度與活力。
24 歲的藝術家 Zeinab 說明：「我們都天生受到這樣的驅策，想創造出以穆斯林女性為中心的空間，這不僅是為了我們，也是為了讓那些在我們之後的人更能好好生活。 這是為了讚頌我們自己、促進姐妹情誼，並在大眾面前為通常弱勢的族群發聲，但不因此而犧牲我們團體裡的任何人。」
「我們都天生受到這樣的驅策，想創造出以穆斯林女性為中心的空間。」
Zeinab
她們憑藉熱情創立的計畫已發展成興盛的國際團體，業務範圍包括活動、品牌合作、關於自我防衛的賦權工作坊、出版小誌，以及更多以創意方式捍衛伊斯蘭教文化所拍攝的照片。
這些女性表示，成立線上組織強化了她們在近幾個月繼續合作的能力，而且在 Sara 從倫敦搬到溫哥華以後，效果更加明顯。在本篇文章中，她們將討論如何以公開措施來鞏固自己的姐妹情誼，以及希望如何重新定義今日身為穆斯林女性的意義。
「我們從對事物的喜愛和沮喪中建立起強力的連結，而那熱情與痛苦混雜的情感也讓我們團結在一起。」
Sara
顯然你們三人非常感激能找到彼此，並發現你們的創意目標是一致的。當你們終於碰面時是什麼樣的感覺，你們又是如何建立連結的？
Sara：第一次見面時，我們坐著聊個沒完。那是真正感受到集體力量的時刻。我們從對事物的喜愛和沮喪中建立起強力的連結，而那熱情與痛苦混雜的情感也讓我們團結在一起。因為你需要的不只是支持你的女性，而是真正瞭解你出身的女性。
Lamisa：我成長的過程中充滿掙扎，因為身為穆斯林從來就不是件很酷的事。那是如此孤立的體驗，但在這大家都彼此密切相連的世界裡，任何人都沒理由再體驗到那樣的感受。因此我看到 (Zeinab and Sara 的) 相關行動後，立刻和她們聯繫，並請她們前來辦公室和我碰面。後來的發展大家眾所周知。我只有兄弟，可以像這樣 (和這些女性一起) 探索我的創意、信仰、身分認同和力量是如此快樂。
Zeinab：我是我母親唯一的女兒，因此我總是渴望能有姐姐，而 Lamisa 對我來說就是那樣的角色。我們每天談話，我會在她家留宿，而她的母親就像我的阿姨一樣。而 Sara，我應該沒碰過也有同樣藝術學校經歷的人，那對穆斯林來說往往不是一個很友善的空間，我和 Sara 因此產生了真正強力的連結。Sara 就像我的妹妹一樣。
我覺得沒有什麼比得上身後有姐妹和團體支持的感覺。 這種感覺非常不可思議，知道自己有這兩個人的支持。Lamisa 和 Sara 一直是如此強大的力量來源，而且就是讓人……
Lamisa：……感到自信和自在。
Zeinab：還有肯定。沒錯，這些女孩就是我的姐妹。
「當我發現，伊斯蘭文化讓我在同儕之中，獲得了我在其他地方找不到的共同身分認同和理解時，著實感到十分欣慰。」
Lamisa
身為年輕穆斯林女性的信念，是如何影響你們的創意方法與作品？
Zeinab：伊斯蘭教文化教導我們體貼、有同理心，並對每個人都熱情友好。任何進入清真寺的人都會受到熱烈歡迎，而我的家人總是教我要包容每一個人。伊斯蘭教的一大支柱是「天課」(Zakat)，也就是義務性的慈善捐款，這顯示照顧團體的精神已根深蒂固地銘刻在我們的信仰當中。
Lamisa：我讀過的一本書提到，我們和弱勢族群背景的人很容易有共識，因為很多事都不需要解釋，他們便能理解。我不需要向你解釋為何我不喝酒，為何我的父母希望我在晚上 9 點前回家，為什麼我不會做某種打扮。當我發現，伊斯蘭文化讓我在同儕之中，獲得了我在其他地方找不到的共同身分認同和理解時，著實感到十分欣慰。
你們三人透過 Instagram 相識，先是以 Instagram 帳號發起穆斯林姐妹會的活動，並不受地點或語言的限制，逐漸集結為數可觀的追隨者。你們如何持續在線上維持強而有力的姐妹會意識，同時還在現實生活中擴大發聲？
Zeinab：社群媒體一直是我們尋找夥伴的工具。將我們的線上社群化為「現實生活」空間的重大時刻是在 2019 年我們小誌的發表會上，當時有超過 200 人參加。這真是酷斃了，好喝的無酒精雞尾酒、祈禱的空間，出色的與會者和穆斯林 DJ。
Lamisa：我們能獲得如此多支持，就是因為我們來自如此真實的空間。為穆斯林女性打造形象的正是穆斯林女性。Instagram 為我們提供一窺人們生活的平台，並瞭解他們就和我們一樣，這能帶來超越空間和地理位置的群體意識。
三年來，穆斯林姐妹會如何挑戰穆斯林團體內外守舊的態度？
Zeinab：我們以優先考慮黑人、穆斯林和有色人種天賦的活動來推翻舊有形象。我們將焦點擺在不常出現在照片上的族群，以及拍攝的幕後團隊，而不只是被張貼在大型廣告牌上的人，創造出跳脫白人凝視，以及線性或規範結構的新機會。事情自然而然地開花了，讚美真主。真正關鍵的時刻是籌辦肚皮舞、小誌製作和製香等工作坊。委託穆斯林女性來主持她們的第一個工作坊實在是太棒了。
Lamisa：一開始，我們的形象就能讓大家看出我們是在倫敦的貧民區長大，而且也重塑了該區的美學風格。因此，我們在紅磚巷和 Brixton 等雖是社群與文化樞紐，卻已淪為紳士化受害者的地區拍攝。我們會在清真商店、市場，以及現購自運商店中擺姿勢拍照，而這些店家的叔叔們都真心支持：「記得在 Instagram 上標註我。」去年，當我們在進行品牌拍攝時，我們再度回到那間現購自運商店。這就像是回到原點，感覺真的很棒。
Zeinab：我們受邀去上我母親和阿姨會收聽的 (總部位於英國的) Islam Channel 節目。這真的很驚人，因為我們能夠對社群成員說話，尤其是長者，並促進我們 Instagram 追隨者以外的穆斯林女性和非二元性別人士團結，並發展多樣性。
「我覺得沒有什麼比得上身後有姐妹和團體支持的感覺。
」
Zeinab
身為既熱情且投入的共同創辦人，群體之力如何對你們的工作產生影響，讓你們和團體能夠成長並發展創意？
Lamisa：我講話比較大聲，比較外向，因此由我負責拓展人脈。Zeinab 超級有條理且嚴謹，因此由她負責後勤，而且我們會交換確認電子郵件和最終定稿。Sara 過去是我們的攝影師，但現在她負責會計，以及任何的遠端工作。我可以仰賴這兩個和我有相同觀點的人，而且如果我們有所分歧，也會講開來並達成協議。
若沒有穆斯林姐妹會，我們便無法自稱是設計師或創意總監，因為這些職業是如此遙不可及。我們一直都能夠自行學習這些職責，而且這種凡事自己來的態度顯示這些技巧是可以轉移、可以教給其他人的。
Sara：團體的業務範圍與機會不僅限於我們自身，也可以提供給大家。考量到我目前也身在國外，我們喜歡雇用團體中的朋友與成員，讓他們有機會和我們一起成長、成功。眾人一起合作時，成效就能大幅增長，而這也能讓大家保持理智，因為在想要放棄、心情不好，或是感到沮喪時，都可以和彼此說說話，發洩一下情緒。團體中總會有人說：「沒事的，我可以接手。」
Zeinab：有時在團體中工作可能會略感壓力，因為你會喪失部分的控制權。但實際上這真的很棒，因為我知道自己可以仰賴這兩名女孩的支持，把事情完成，結合我們所有的技術，創造出超越我們能力的事物。我知道我們即將要創造的作品會非常美麗，而且對我們整個團體來說會是意義非凡的。
撰寫時間：2020 年 7 月