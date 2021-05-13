穆斯林女性重拾發言權

身為年輕穆斯林女性的信念，是如何影響你們的創意方法與作品？



Zeinab：伊斯蘭教文化教導我們體貼、有同理心，並對每個人都熱情友好。任何進入清真寺的人都會受到熱烈歡迎，而我的家人總是教我要包容每一個人。伊斯蘭教的一大支柱是「天課」(Zakat)，也就是義務性的慈善捐款，這顯示照顧團體的精神已根深蒂固地銘刻在我們的信仰當中。



Lamisa：我讀過的一本書提到，我們和弱勢族群背景的人很容易有共識，因為很多事都不需要解釋，他們便能理解。我不需要向你解釋為何我不喝酒，為何我的父母希望我在晚上 9 點前回家，為什麼我不會做某種打扮。當我發現，伊斯蘭文化讓我在同儕之中，獲得了我在其他地方找不到的共同身分認同和理解時，著實感到十分欣慰。



你們三人透過 Instagram 相識，先是以 Instagram 帳號發起穆斯林姐妹會的活動，並不受地點或語言的限制，逐漸集結為數可觀的追隨者。你們如何持續在線上維持強而有力的姐妹會意識，同時還在現實生活中擴大發聲？



Zeinab：社群媒體一直是我們尋找夥伴的工具。將我們的線上社群化為「現實生活」空間的重大時刻是在 2019 年我們小誌的發表會上，當時有超過 200 人參加。這真是酷斃了，好喝的無酒精雞尾酒、祈禱的空間，出色的與會者和穆斯林 DJ。



Lamisa：我們能獲得如此多支持，就是因為我們來自如此真實的空間。為穆斯林女性打造形象的正是穆斯林女性。Instagram 為我們提供一窺人們生活的平台，並瞭解他們就和我們一樣，這能帶來超越空間和地理位置的群體意識。



三年來，穆斯林姐妹會如何挑戰穆斯林團體內外守舊的態度？



Zeinab：我們以優先考慮黑人、穆斯林和有色人種天賦的活動來推翻舊有形象。我們將焦點擺在不常出現在照片上的族群，以及拍攝的幕後團隊，而不只是被張貼在大型廣告牌上的人，創造出跳脫白人凝視，以及線性或規範結構的新機會。事情自然而然地開花了，讚美真主。真正關鍵的時刻是籌辦肚皮舞、小誌製作和製香等工作坊。委託穆斯林女性來主持她們的第一個工作坊實在是太棒了。



Lamisa：一開始，我們的形象就能讓大家看出我們是在倫敦的貧民區長大，而且也重塑了該區的美學風格。因此，我們在紅磚巷和 Brixton 等雖是社群與文化樞紐，卻已淪為紳士化受害者的地區拍攝。我們會在清真商店、市場，以及現購自運商店中擺姿勢拍照，而這些店家的叔叔們都真心支持：「記得在 Instagram 上標註我。」去年，當我們在進行品牌拍攝時，我們再度回到那間現購自運商店。這就像是回到原點，感覺真的很棒。



Zeinab：我們受邀去上我母親和阿姨會收聽的 (總部位於英國的) Islam Channel 節目。這真的很驚人，因為我們能夠對社群成員說話，尤其是長者，並促進我們 Instagram 追隨者以外的穆斯林女性和非二元性別人士團結，並發展多樣性。