實現更高成就，永不停歇：女子足球的崛起

這會是什麼感覺：站上足球最大舞台的球場？球隊攜手努力贏得一切，內心充滿自豪？射門奪得致勝分？為自己的國家拿下世界冠軍？



這是 1999 年美國女子國家隊 (傳奇的 ’99ers) 寫下的成就。這場充滿戲劇性、令人難以置信，又充滿膽識與榮耀的勝利，旋即成為美國運動史上深具影響力的重要時刻。這場勝利花了數年 (數十年) 的時間，而 ’99ers 造就了全世界新一代的女性足球員。



在 1999 年 USWNT 贏得歷史性的勝利前，女性足球員要成為職業選手的機會相當有限。一直要到 1950 年，第一個有組織的女子足球聯賽才在美國成立，當時共有四支球隊。1972 年，隨著《教育修正案第 9 條》的通過，女子足球在美國蓬勃發展，成為一項日益受歡迎的運動和娛樂活動。不過，一直要到 1985 年，美國國家足球隊才正式成立 USWNT。



這支球隊在 1999 年踢出自己的一片天，隊上有來自阿拉巴馬州塞爾瑪，前途一片光明的年輕球星 Mia Hamm，她在 1994 年成為 Nike 首位女性足球運動員。有了鎂光燈的焦點，以及身經百戰的球隊，USWNT 已經做好準備要在足球最大舞台上發光發熱。1999 年 7 月 10 日，有支球隊會在一場意義遠大於比賽的活動中創造歷史。



比賽本身是一場來回不停的磨練，在常規賽和延長賽後，比數依然是 0 比 0，這代表要進入 12 碼罰球。最後一輪，Brandi Chastain 終結比賽的歷史性進球讓 USWNT 以 5 比 4 贏得勝利，這成為美國運動史上最令人歡欣鼓舞的消息之一。