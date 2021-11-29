延長跑鞋壽命的 12 個方法

2020 年夏天，在倫敦工作與生活的跑步教練 Dora Atim 在英國鄉間找到自我。

她回憶說：「我真的在那座森林中放聲大哭起來。不過那是一種開心、釋放，以及不敢相信自己能來到這裡的感覺。我希望自己的朋友也能擁有同樣的感受。」

Dora 遠離平日的城市生活，離開繁忙的街道，來到僻靜的越野小徑，希望能從去年的事件中找到身心喘息的空間。在一次越野跑的過程裡，她淨空了思緒，並找到了清明澄澈的感受。身為黑人女性，Dora 說自己在越野小徑上跑步有時會沒有安全感，因此她很快就決定要成立 Ultra Black Running，這是一個黑人女性以及跨性別和非二元性別者的社群，希望鼓勵成員彼此分享戶外跑步的體驗。

Dora 是打造安全跑步空間的有力倡導者，對大自然裡的跑步安全更是不遺餘力。她深知要達成這項目標，健康的地球扮演了關鍵的角色。然而，她還在嘗試找出方法落實永續習慣。她說：「我全力以赴，不過老實說，還不知道具體該怎麼做。」

好消息是，好好愛護地球和成為更出色的跑者很類似：日常習慣可以積少成多發揮作用。即使是好好照顧跑鞋，讓鞋子可以穿得更久 (或許也代表比較不會添購非必要的新鞋) 這樣的小事情，累積下來也能帶來大改變。

Nike 全球跑步社群成員從專業運動員到熱情滿溢的 Nike 設計師應有盡有，我們請大家分享自己如何讓跑步裝備發揮最大效益。雖然和 Dora 一樣，你我都還在尋找好方法，不過我們可以從彼此身上學到許多事情。快來參考以下我們很喜歡的經驗談，並找出適合你的做法，一起行動起來。