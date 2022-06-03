延長跑鞋壽命的 12 個方法

2020 年夏天，在倫敦工作與生活的跑步教練 Dora Atim 在英國鄉間找到自我。



她回憶說：「我真的在那座森林中放聲大哭。那是一種開心、釋放的感覺，不敢相信自己能來到這裡。」



那樣的情感連結合乎情理。當你跑過一個空間，看見它的美麗、體驗過它的能量，想要保護它是再自然不過的事。



好消息是，好好愛護地球和成為更出色的跑者很類似：日常習慣可以積少成多發揮作用。即使是好好照顧跑鞋，讓鞋子可以穿得更久 (或許也代表比較不會因為換鞋需求而添購新鞋) 這樣的小事情，累積下來也能帶來大改變。



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