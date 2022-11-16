近二十年來，Anna Kessel 一直都在撰寫和體壇女性相關的內容，她的文章具有相當深遠的影響力 (尤其是在女子足球圈)。她贏得了大英帝國最優秀勳章 (Most Excellent Order of the British Empire)，這是英國女王伊麗莎白二世 90 歲誕辰榮譽授勳的一部分。許多人認為她所撰寫的《Eat Sweat Play》闡述了女性主義和運動的關係，是非讀不可的一本書。本集中，Kessel 和主持人 Jaclyn Byrer 一起細說女子體育運動的歷史，說明為什麼社會觀點是女性參與運動的一大阻力，並分享你我每個人可以如何盡一分心力，改變和提升女性運動地位的論述。