《Trained》Podcast：Anna Kessel 暢談提升女性運動地位
指導
女性適合運動，運動專欄作家兼記者 Anna Kessel 認為應該好好宣揚這個理念。
上一次更新：2022年11月16日
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《Trained》Podcast 的宗旨在於探索先進的全方位健身秘訣。
近二十年來，Anna Kessel 一直都在撰寫和體壇女性相關的內容，她的文章具有相當深遠的影響力 (尤其是在女子足球圈)。她贏得了大英帝國最優秀勳章 (Most Excellent Order of the British Empire)，這是英國女王伊麗莎白二世 90 歲誕辰榮譽授勳的一部分。許多人認為她所撰寫的《Eat Sweat Play》闡述了女性主義和運動的關係，是非讀不可的一本書。本集中，Kessel 和主持人 Jaclyn Byrer 一起細說女子體育運動的歷史，說明為什麼社會觀點是女性參與運動的一大阻力，並分享你我每個人可以如何盡一分心力，改變和提升女性運動地位的論述。
「我只是希望大家不要再阻止女性發聲，不論是成年女子或女孩。讓她們可以保有自由與自信，能夠持續盡情地去探索和暢玩。如此一來，我們所有人，包括男性和女性，都能邁向更好的未來。」
Anna Kessel
運動專欄作家、記者，同時也是《Eat Sweat Play》一書作者