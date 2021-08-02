跨界對談：Playground Coffee 的 Zenat Begum 與製作人 Elle Clay

對布魯克林的兩位創業家來說，團隊合作是在場內、外贏得勝利的開始
文化
製作人 Elle Clay 與咖啡廳老闆 Zenat Begum 為她們的 Bed-Stuy 社區與社群內的社運盡一分心力，讓附近居民免費飽食一餐，共享雙贏。
「跨界對談」是運動與創意界同等級的精英面對面討論，說明他們如何在運動場內外取得勝利的系列。
Elle Clay 一走進咖啡廳，就知道這家位於布魯克林的貝德福德—史岱文森 (Bedford-Stuyvesant) 區的咖啡廳和咖啡廳主人 Zenat Begum 都很特別。
Elle 回憶說：「我對咖啡有點挑剔，會去附近不同的咖啡廳。」不過這次的造訪不只是為了美味烘培，她在 Instagram 上看過 Zenat，Zenat 的努力讓她受到了啟發。「因此，我走進咖啡廳找她，環顧四周，我覺得這家咖啡廳裡真的很不一樣。」
Zenat 的 Playground 確實有別於其他咖啡館。自從 2016 年開始營業後，這裡就成為社區中樞。一如 Elle 的好評肯定所言，這家咖啡館除了提供優質的咖啡外，也是詩歌朗讀、工作坊、無線廣播及交換書籍 (鄰居們可以自由留下或帶走書籍) 的空間。去年 Playground 也參與了社區冰箱計畫，透過這項遍及整個紐約市的計畫，鄰居可以捐贈食物，其他人可以取用自己所需。
Zenat 從父親身上學到經營小本生意的種種詳情，她的父親在同一個地點開了一家五金行，做了 20 年的生意。Elle 也瞭解從頭開始帶領一項計畫可能面臨的種種情況。她是 Wild Child NYC 的創辦人，這是一家專門從事實驗性故事講述及邊緣敘事的製作公司。她主持自己的 Podcast 並從事一些其他電影及音訊計畫。
Elle 和 Zenat 對所屬布魯克林社區與社群內社運的共同熱愛，以及對自己事業的熱情，讓她們攜手在多種用途的 Playground 空間如火如荼地展開活動。在此，她們討論如何各自建立身邊成功的團隊，為社區提供支持，以及籃球 (另一個共同熱愛的事物) 在她們工作中所扮演的角色。
Elle：Zenat，從我認識你開始，你就一直投入你的「群體」，投入社群。當新冠病毒疫情發生，Playground 展現與眾不同之處，率先擁抱這個社區，不僅為大家提供防護資源，也透過社區冰箱提供食物。你一直都為社區努力付出，我不會說這是順水推舟，不過，你是如何從店內走向店外呢？
Zenat：一個高中時的老朋友跟我提到社區冰箱的想法。之前幾個月農夫市場上的蔬菜和農產品都生產過剩。他們從食物銀行將這些產品發放或是分發出去。我放出一些信號號召大家，很快地，事情就動了起來。接著我開始和 Playground 的常客以及每天從冰箱取走物品的當地人碰面。這包括服務業從業人員、必要工作者、建築工地工作人員、日間照顧者以及為了財務狀況不得不工作的人。和你說話的同時，我也看著冰箱那裡，過去一小時有將近 10 個人經過，把東西放下也拿走一些東西。這個計畫的發展狀況真的很驚人。和許多計畫一樣，一路上有些小問題或小挫折……不過你得努力克服，這是為了實現更大的願景，在迫切需要的時刻為大家提供食物。
Elle：遇到小問題或小挫折時，你如何解決問題和管理團隊？
Zenat：有個不小的問題是，我發現「噢，等等，在我把所有時間都放在社區冰箱的同時，還是得打理整間咖啡廳。」如果想要 Playground 工作人員理解我的想法和做法，並且可以有效地和我溝通，他們必須也參與其中。因此，每個人都全心投入，並瞭解小問題和小挫折是這趟旅程的一部分。小問題和小挫折是個很好的提醒，讓我可以保持虛懷若谷。
能經常為你帶來啟發的就是身邊的人，對吧？你如何決定要邀請哪些類型的人或是朋友加入，幫助你一起實現願景？
Elle：我認為大部分都是跟著感覺走，是基於和那個人之間所激發出的活力。我認為你跟我可以相處得很好，因為我們都是土象星座，我是摩羯座，你是處女座。
Zenat：我們一起來落地生根。
Elle：我們知道要怎麼相互配合、一起合作……我認為啟發我的人也很重要，關鍵就在可以看見大家攜手合作所能創造的可能性，以及大家的活力、能量以及所能投入的心力……是否有時間、是否充滿興奮之情，以及對此是否有熱情。
Zenat：身為團隊領袖以及發揮團隊精神的一部分意義，就是要瞭解大家的優勢和弱點，並瞭解如何彰顯大家的價值和鼓舞人心，同時也要找到方法處理大家可能沒那麼感興趣或甚至完全不瞭解的事情。
「小問題和小挫折是個很好的提醒，讓我可以保持虛懷若谷。」
Zenat
Elle，與合作者攜手奮鬥時，你如何讓團隊合作發揮戰力？
Elle：我認為自己是在每一個計畫中學習成長。關鍵就在此。打球就是人生。一直以來擔任籃球員及籃球教練、身為製作人及製作助理，我知道你必須和大家清楚明確地溝通，確保大家步調一致。團隊就是關鍵所在。如果我以獲勝為目標，看見團隊成員的努力程度，不如我認為他們能辦到的，我們會需要好好聊一聊。我們必須找出如何重新調整以及如何重整職責。
Zenat：說說你在管理團隊上的優勢與弱點。你是怎麼學會克服弱點的？
Elle：我認為自己身為製作人的一項優勢是，我相信自己的願景，如果我自己都不相信，就無法讓團隊試著去落實。我的弱點是會很清楚地劃分友誼及合作夥伴關係……還有就是不要把事情放在心上。我很敏感，批評會讓我覺得懷有惡意或是感到自己被拒於門外。可以擁有信任的關係，知道某人給了我某個意見反映，好讓我可以成為更好的自己，這是我一直都在調整自己和面對的事情。
Zenat：可以跟自己很不一樣的人好好合作，製作出令人驚豔的大膽作品，我認為從這一點就能看出你的特質。重要的是，你未來會遇見的故事講述者，以及可以善用你的角度來捕捉他們的敘事。
Elle：你和自己團隊之間的默契可以說是無可匹敵。每個人都扮演了一個角色，不過該挺身而出和表現的時刻，也沒有人會猶豫。冠軍就是這樣贏回來的！
Zenat：完全贊同。我認為這很重要，因為這也是瞭解到贏得勝利有許多種方式。每件事情都令人驚豔的活動，可能不見得有獲勝的感覺。不過當某天某個人留下評論說：「Playground 的咖啡超級好喝。」可能就會產生勝利感。這感覺很自然。
Elle：這真的很自然，關鍵在於全心投入，並瞭解願景為何，同意會全力以赴好好實現這個願景。
Zenat：創造願景之前，甚至還必須孕育願景。必須讓事情準備就緒以收穫願景。我喜歡用耕作來比喻每一件事情。人類需要許多的溫柔對待與關懷。如果我們對周遭的人抱持著戒心，就無法有效地工作。這對任何人來說都不是正面的體驗。
Elle：培養他人之前，必須先培養自己。
Zenat：工作前你如何找到時間讓自己集中注意力？
Elle：我還在想辦法做到這一點。我認為現在有些人已經有許多時間可以在不同的程度上認識自己，在當下的情況中，面對和處理難以承受的情緒。因此，我認為在這之前，思考如何強化自己，對我來說並不是優先要做的事情。我如何調整自我、恢復元氣以及維持或達到某種平衡？我認為過去幾個月，自己的步調變得比較慢，不過也變得更穩定……也試著找出如何融入美好的事物：自我照顧以及散步、運動健身和冥想。
Zenat：你有在打籃球，我確定。
Elle：我有現身打球，大家還沒準備好我回歸。
Zenat：我還沒看到你上場。
Elle：我不發布到 Instagram 上，因為我的球技已經有點生鏽，球衣上也堆了灰塵，不過我回來打球了。
文字：Darian Harvin
影片：Travis Wood
撰寫時間：2020 年 11 月