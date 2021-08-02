跨界對談：Playground Coffee 的 Zenat Begum 與製作人 Elle Clay

Elle，與合作者攜手奮鬥時，你如何讓團隊合作發揮戰力？



Elle：我認為自己是在每一個計畫中學習成長。關鍵就在此。打球就是人生。一直以來擔任籃球員及籃球教練、身為製作人及製作助理，我知道你必須和大家清楚明確地溝通，確保大家步調一致。團隊就是關鍵所在。如果我以獲勝為目標，看見團隊成員的努力程度，不如我認為他們能辦到的，我們會需要好好聊一聊。我們必須找出如何重新調整以及如何重整職責。



Zenat：說說你在管理團隊上的優勢與弱點。你是怎麼學會克服弱點的？



Elle：我認為自己身為製作人的一項優勢是，我相信自己的願景，如果我自己都不相信，就無法讓團隊試著去落實。我的弱點是會很清楚地劃分友誼及合作夥伴關係……還有就是不要把事情放在心上。我很敏感，批評會讓我覺得懷有惡意或是感到自己被拒於門外。可以擁有信任的關係，知道某人給了我某個意見反映，好讓我可以成為更好的自己，這是我一直都在調整自己和面對的事情。



Zenat：可以跟自己很不一樣的人好好合作，製作出令人驚豔的大膽作品，我認為從這一點就能看出你的特質。重要的是，你未來會遇見的故事講述者，以及可以善用你的角度來捕捉他們的敘事。



Elle：你和自己團隊之間的默契可以說是無可匹敵。每個人都扮演了一個角色，不過該挺身而出和表現的時刻，也沒有人會猶豫。冠軍就是這樣贏回來的！



Zenat：完全贊同。我認為這很重要，因為這也是瞭解到贏得勝利有許多種方式。每件事情都令人驚豔的活動，可能不見得有獲勝的感覺。不過當某天某個人留下評論說：「Playground 的咖啡超級好喝。」可能就會產生勝利感。這感覺很自然。



Elle：這真的很自然，關鍵在於全心投入，並瞭解願景為何，同意會全力以赴好好實現這個願景。