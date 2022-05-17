啟發力，永不停歇：廣告革命

啟發力，永不停歇
Nike 檔案部門
經典廣告和創新產品一樣，都是 Nike 的基石，這兩者所採行的策略皆深具強大的革命性力量。一起來探究觸動人心、帶動我們前進的廣告，同時看看這些廣告的現代版。
Nike 成立初期，許多人都對傳統廣告的概念，也就是只賣產品而沒有靈魂的廣告置入感到不滿。如果有方法可以進行實驗、嘗試新事物、恣意發揮不平凡的非主流想法、勇於作夢，會有怎樣的結果？如果我們的運動員現身說法，訴說自己的故事，又會激盪出什麼樣的火花？
我們秉持這樣的精神，重新創想 Nike 知名廣告，迎接運動新先鋒。廣告主角包括 Nike 創意人員以及運動員，例如：大坂直美、Sky Brown、Sam Kerr、Marcus Rashford、Feng Chen Wang、Eliud Kipchoge 和 Giannis Antetokounmpo。這項專案為經典廣告注入新活力，讓我們當代的知名人士可以在 Nike 史上最知名的廣告中，展現自己獨特的個性風采。
堤豐 (Typhon) 對戰 Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo
Giannis Antetokounmpo 的職涯到目前為止一直都近乎神話般傳奇。為了配合 Giannis 在籃球運動不可思議的崛起事蹟，我們重製經典 Nike 籃球廣告，由 Giannis 和不眠之神、怪物之父堤豐 (Typhon) 正面對決。我們認為這場虛構的對戰是體現 Giannis 努力不懈、強勢出擊的好方式。
來自威森肖 (Wythenshawe) 的孩子們不僅躋身冠軍，也引領變革。
在每位傑出守門員的背後，都有 Sam Kerr 踢進的一球。
Marcus Rashford
我們知名的「Dream Crazy (夢想就是要瘋狂)」廣告為運動文化圈偉大創變者構築了專屬空間。在這樣的傳統下，這個重新混製的版本由英國足球員 Marcus Rashford 擔綱演出。身為運動員的 Marcus，影響力已超乎運動領域，他透過自己的平台為反對種族主義、無家可歸者和飢餓兒童發起運動。他寫下了當代超級巨星的典範，超越了眾人對這位威森肖 (Wythenshawe) 孩子抱持的期待。
Sam Kerr
我們認為「Behind every goalkeeper……(在每一位守門員的身後……)」這句標語很適合世界足球傳奇人物 Sam Kerr。這位當代得分巨人為澳洲踢進 59 球，最近則是在 43 場比賽中為 Chelsea 踢進 39 球。Kerr 有如龍捲風，在每一位傑出守門員的身後……
來自威森肖 (Wythenshawe) 的孩子們不僅躋身冠軍，也引領變革。
在每位傑出守門員的背後，都有 Sam Kerr 踢進的一球。
Marcus Rashford
我們知名的「Dream Crazy (夢想就是要瘋狂)」廣告為運動文化圈偉大創變者構築了專屬空間。在這樣的傳統下，這個重新混製的版本由英國足球員 Marcus Rashford 擔綱演出。身為運動員的 Marcus，影響力已超乎運動領域，他透過自己的平台為反對種族主義、無家可歸者和飢餓兒童發起運動。他寫下了當代超級巨星的典範，超越了眾人對這位威森肖 (Wythenshawe) 孩子抱持的期待。
Sam Kerr
我們認為「Behind every goalkeeper……(在每一位守門員的身後……)」這句標語很適合世界足球傳奇人物 Sam Kerr。這位當代得分巨人為澳洲踢進 59 球，最近則是在 43 場比賽中為 Chelsea 踢進 39 球。Kerr 有如龍捲風，在每一位傑出守門員的身後……
Who Said Woman Was Not Meant To Fly (誰說女人不會飛)。
Sky Brown
Sky Brown 是目前職業滑板賽中最年輕的參賽者，她激勵了整個年輕世代，讓這項運動備受關注。我們認為，搭配 Sky 出場，重新混製 Nike 知名的「Who Said Woman Was Not Meant To Fly (誰說女人不會飛)」廣告，是很棒的更新版，因為 Sky 人如其名，天空就是她展翅翱翔的世界，她在空中飛躍騰飛，激勵了下一個世代。
Hit the ball as loud as you can (全力揮拍，打出響亮擊球聲)。
大坂直美
大坂直美對文化的影響力，大過於她身為運動員的影響力。她透過自己的聲音，談論並倡導心理健康，徹底改變了眾人面對競爭的現實狀況。在這個 Nike 網球舊廣告的翻拍版中，我們呈現了直美在場內外的一舉手一投足。
Feng Chen Wang 問卷
Feng Chen Wang
雖然一直以來我們主要的焦點都在運動員身上，設計也是 Nike 廣告資產重要的一環。因此，我們透過 Nike 復古問卷的廣告視角，介紹 Feng Chen Wang 這位崛起中的設計新秀。她的願景以及對時尚、實用性和永續性的前瞻思維，將帶領我們的品牌邁向未來。
沒有終點線。
Eliud Kipchoge
我們的「There is No Finish Line (沒有終點線)」標語，在早期傳達了 Nike 的理念。廣告中，一位跑者在雨天獨自專注賣力，靜心跑步。我們決定要進一步延伸這個版本，由 Eliud Kipchoge 擔綱演出。這位肯亞跑者是史上第一個成功突破馬拉松 2 小時極限障礙的人。廣告中，他在自己的祖國，沿著一條土路奔跑，尋找自己的下一個里程碑。