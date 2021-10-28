為了站上舞台，這名舞者首度找到自我，並讓刻板印象止息

儘管如此，他依舊專注在目標上。Nathan 表示：「我想向她證明我可以成功。」他也想挑戰舞蹈業界的迷思。他已經遭遇一些種族的刻板印象，例如「黑人很會跳舞」，但同時，大家卻不認為黑人可以成為古典舞者，他想透過勤奮努力駁斥這些刻板印象。



比利時是 Nathan 的下一個目的地，他剛被一間知名的舞蹈學院錄取，準備進行 3 年的學程訓練。那之後呢？他有遠大的藍圖。他受到如 Jacob Jonas 和 James Wilton 等廣受好評的現代舞編舞家啟發。Nathan 已經在思考他在這一行的存續，不論是對音樂劇的重新演繹，還是最後從舞者躍升至編舞家。



他說：「不能一輩子都當舞者，我需要萬全之策。」