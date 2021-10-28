文化
為了站上舞台，這名舞者首度找到自我，並讓刻板印象止息
Nathan Féliot 超越社會和父母對他的期望，成為家族中的首位舞者。
「叫我第一名」是表揚世人在運動與生活中開創新天地的系列。
Nathan Féliot 年僅 21 歲就知道自己在這世上最渴望的目標：成為專業舞者。而他正顛覆社會與家族對他的期望，努力實現夢想。
這名法國當地人對自己的追求表示：「我不想留下任何遺憾。」
Nathan 的邁向舞台之旅和其他以為運動僅限於場上競爭的年輕人並無不同。
在土魯斯長大的 Nathan 說：「在學校裡，足球是男孩的運動，而舞蹈是女孩的運動。」他憶起自己早年的迷思。「我想像的畫面就是芭蕾舞伶穿著芭蕾舞裙跳著古典舞蹈，雖然我不想接受這件事，但我當時不知道自己能夠挑戰這樣的性別刻板印象。」
本來黏媽媽的 Nathan 於是試著和爸爸多花一些時間相處，就像班上的其他男孩一樣嘗試踢足球，接著是游泳，然後是田徑運動，再來是武術，但他一個都不愛。他說：「教練會對著你大吼大叫，這一點都不好玩。」
最後，他的母親還讓他到土魯斯著名的馬戲團學院 Le Lido 就讀。就在這裡，某個老師首度發現 Nathan 的潛力，並說服他到正式的舞蹈學院追求舞蹈。Nathan 表示：「他挖掘出我隱藏的特質，我一開始還以為這不可能。」
「在學校裡，足球是男孩的運動，而舞蹈是女孩的運動……我當時不知道自己能夠挑戰這樣的性別刻板印象。」
然而，開始逐夢的 Nathan 面臨了另一個難題：母親是一位成功的工程師，而他必須說服母親他可以在表演藝術領域有一番作為。他堅持不懈地上著舞蹈集訓，每週必須在練習室跳上 80 小時，同時兼顧 2 年的國際貿易課程。Nathan 說：「這真的很累人，但為了做我喜歡的事，這是必須付出的代價。」他仍避免和母親談論這個話題。
Nathan 表示：「一開始，我沒有明說我想從事舞蹈工作，因為我知道她大概很難接受。」他也補充說，儘管他的母親對他的舞蹈才華感到驕傲，但仍會擔心 (如同許多父母) 兒子的創意天賦能否用來維持生計。
儘管如此，他依舊專注在目標上。Nathan 表示：「我想向她證明我可以成功。」他也想挑戰舞蹈業界的迷思。他已經遭遇一些種族的刻板印象，例如「黑人很會跳舞」，但同時，大家卻不認為黑人可以成為古典舞者，他想透過勤奮努力駁斥這些刻板印象。
比利時是 Nathan 的下一個目的地，他剛被一間知名的舞蹈學院錄取，準備進行 3 年的學程訓練。那之後呢？他有遠大的藍圖。他受到如 Jacob Jonas 和 James Wilton 等廣受好評的現代舞編舞家啟發。Nathan 已經在思考他在這一行的存續，不論是對音樂劇的重新演繹，還是最後從舞者躍升至編舞家。
他說：「不能一輩子都當舞者，我需要萬全之策。」
「我不想留下任何遺憾。」
文字：Jennifer Padjemi
攝影：Lounseny Soumah
影片：Sara McDowell、Nathan Felix
撰寫時間：2020 年 8 月