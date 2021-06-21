實作分享：如何製作生物材料

如果要開始探索這些問題的答案，沒有比自家廚房更適合的地方了。Rikke 就是從這裡開始尋找並使用如牛奶、明膠、藻類和鷹嘴豆水 (煮過鷹嘴豆的水，有時會作為蛋白的純素替代品) 來發明新的材料，並用花朵、甜菜根、羽衣甘藍和薑黃等不勝枚舉的天然染料來為材料賦予新的活力。



對 Rikke 來說，即使只是小小的進展，都能為她帶來極大的滿足。她持續的試驗、錯誤、改進和調整帶來無數的反覆修正，但新發現所帶來的悸動從不因此而衰退。她說：「這有點神奇，因為過程是如此簡單。你從某樣東西開始，但最後材料卻變成了另一樣東西。」



觀看上方影片，聆聽 Rikke 居家有機實驗室的幕後故事，同時學習如何自行利用洋菜 (一種來自藻類的食物增稠劑) 來製作有機塑料。以下 Rikke 將分享她的創意秘訣、過去的精選實驗，以及可在家嘗試的詳盡步驟配方。