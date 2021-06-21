實作分享：如何製作生物材料

創新
如何製造有機材料，並從自家廚房中開創未來
透過 Nike 設計師 Rikke Bonde 的分享，學習如何將藻類變為天然塑料，並深刻體認該如何追求自己的熱情。
「實作分享」是創新專家分享手作技巧教學的系列。
你是否曾發現自己從香蕉麵包的食譜中尋求慰藉，或是試圖抵抗麵包酸種實驗的厭倦感？那麼就讓 Nike 材料設計師 Rikke Bonde 為你提供廚房指導，只是……這可能是有點另類的指導。
她說：「在疫情開始時，我把這視為在家進行實驗的絕佳機會。」遠端工作的 Rikke 決定推動她心中醞釀已久的個人計畫，她建立了一間簡單的實驗室，可以研究、測試並研發數十種的有機材料配方：從天然材料製作而成的耐久塑料或類橡膠物質。她談論自己著重永續性的方法時說：「我建立了自己的規範，例如只能使用 (家裡) 手邊有的物品。」
Rikke 表示：「我認為這 (有機材料) 就是未來。我們周遭有太多 (東西) 閒置在那裡，必須釐清該如何重新利用，或是賦予新的用途。我們要如何看待這些對地球影響最小的材料？又能夠如何融合，讓這些材料變得更強壯、提升機能，或是結合新的美學？」
Rikke 既是設計師，也是科學家，同時還兼具廚師的身分。她在 Nike 的正職工作是持續革新鞋類設計師能取得的材料工具包。但在她製造有機材料的個人計畫中，她將自己擅長解決問題的天賦本領與化學反應、純素料理技巧相結合。
如果要開始探索這些問題的答案，沒有比自家廚房更適合的地方了。Rikke 就是從這裡開始尋找並使用如牛奶、明膠、藻類和鷹嘴豆水 (煮過鷹嘴豆的水，有時會作為蛋白的純素替代品) 來發明新的材料，並用花朵、甜菜根、羽衣甘藍和薑黃等不勝枚舉的天然染料來為材料賦予新的活力。
對 Rikke 來說，即使只是小小的進展，都能為她帶來極大的滿足。她持續的試驗、錯誤、改進和調整帶來無數的反覆修正，但新發現所帶來的悸動從不因此而衰退。她說：「這有點神奇，因為過程是如此簡單。你從某樣東西開始，但最後材料卻變成了另一樣東西。」
觀看上方影片，聆聽 Rikke 居家有機實驗室的幕後故事，同時學習如何自行利用洋菜 (一種來自藻類的食物增稠劑) 來製作有機塑料。以下 Rikke 將分享她的創意秘訣、過去的精選實驗，以及可在家嘗試的詳盡步驟配方。
Rikke 創新材料的神奇之處在於：每一種物質都是獨一無二的，但都是以少量的基底材料 (洋菜、明膠、酪蛋白或澱粉) 和添加物 (天然染料和廚餘) 製作而成的。洋菜：(1) 咖啡渣、(2) 胡蘿蔔汁/蛋殼/軟木、(3) 甜菜根染料/洋蔥皮染料、(4) 食用色素/蛋殼、(5) 蛋殼。洋菜泡沫：(6) 蘑菇染料、(7) 蘑菇染料。明膠：(8) 藍螺旋藻、(9) 甜菜根染料/食用色素、(10) 紫高麗菜染料、(11) 甜菜根染料、(12) 花朵染料/薑黃。明膠泡沫：(13) 花朵染料/螺旋藻、(14) 紫高麗菜染料/薑黃。酪蛋白：(15) 螺旋藻/洋蔥皮染料、(16) 螺旋藻/食用色素、(17) 藍螺旋藻。玉米澱粉：(18) 辣椒片、(19) 薑黃、(20) 薑黃。馬鈴薯澱粉：(21) 實驗廢棄物、(22) 薰衣草。
大膽無畏 (同時搭配 Rikke 其他的秘訣)
秘訣 1：沒有無益的實驗
Rikke 談及她的有機材料配方：「我很常失敗，但這讓我更渴求製作第二種版本。如今我正著手進行第三種版本，這只是學習曲線。」
Rikke 透過對不同材料量和溫度等級的操控帶來了新的概念和結果 (部分如上所示)，並向她的團隊展現實驗成果。她表示：「這就像小型博物館一樣，或是讓人得以一窺未來。」
Rikke 擁有求知精神加上靭性，即使事情的發展不如預期也永不放棄，這始終是讓她的計畫有所進展的關鍵。她說：「我想我只是大膽無畏，我只是想得到解答，而且我想親自試驗。」
秘訣 2：只使用容易取得的 (天然) 材料
Rikke 提到她自己規定只能使用手邊材料的限制：「你必須自行製作自己的染料，而且你必須進行大量的試驗。」
她的實驗幫她找出一些居家必備的材料，例如「具有大量益處」的藻類。她說：「藻類可去除空氣中的碳並加以吸收，而且是可以生物分解的。藻類不僅可以吃，還可以用來製造材料，也能將不同的材料凝結在一起。」
至於美觀部分，可用鹽煮鮮豔的花朵，以萃取天然染料。Rikke 已經在思考重新利用自己的創作來進行未來的實驗，她表示：「色彩對我來說是很賞心悅目的，我無法生活在沒有色彩的世界裡。如果你也能利用有機材料來製作染料，那是非常酷的事……」
秘訣 3：持續探索，持續實驗
Rikke 提到她永無止境的好奇心和創意：「從小我就希望能建立自己的創意資料庫。」她仍不斷在挑戰不可能的過程中汲取靈感，而且從不因眼前的成就而感到滿足。「感覺就像是『好吧，這成功了，但我要如何更上一層樓？』」
自行製作洋菜有機塑料
以下是 Rikke 不斷改良且最愛的眾多配方之一，同時也是上方影片示範的配方！
備註：將會用到滾燙的液體，因此需在成人的監督下進行，而且務必使用安全護目鏡和手套。
工具
- 料理秤
- 量杯
- 鍋子
- 攪拌匙
- 溫度計
- 任何可容納並耐受滾燙液體的容器，例如模型或培養皿
食材
- 水 80 毫升
- 洋菜 3 克
- 甘油 12 克
- 食用色素或自製天然染料 (非必要)
作法
- 在鍋中混合水、洋菜和甘油。攪拌至洋菜和甘油溶解。
- 加熱鍋子，同時攪拌至混料變熱，但不要沸騰 (約 93ºC)。在混料開始起泡時，將鍋子離火，持續攪拌。用湯匙撈去表面浮沫 (表面任何殘餘的浮沫都會讓你的有機塑料形成氣泡)。
- 將液體倒入模型或其他容器中。視個人喜好加入染料或軟木、花朵等裝飾物品。
- 靜置 30 至 60 分鐘凝固，接著從模型中取出 (備註：材料在接下來的 1 至 2 天內仍會持續變化，可能會變硬或改變形狀)。
- 審視你的創作！接著開始思考下次重複進行同一程序的方法：調整比例、倒入較稀/濃稠的樣本，或是混入新的裝飾物品。
秘訣：可添加用過的咖啡渣、柳橙/洋蔥/馬鈴薯皮、辣椒片、茶葉、蛋穀等廚餘來染色並增加紋理感。天然染料部分可嘗試如薑黃、甜菜根汁、螺旋藻粉或活性炭等鮮豔的材料。
科學論據：有機塑料的使用早於以石油製造的塑料。西元前 15 世紀時，埃及人就已經懂得將以膠原蛋白、酪蛋白或白蛋白製作的膠水用於家具的建造上。
影片：Azsa West
文字：Brinkley Fox
撰寫時間：2020 年 11 月